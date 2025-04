Dom. To tu czujemy się najlepiej, tu odpoczywamy, bawimy się, a od niedawna pracujemy. Wygodny fotel, kawa z ulubionych ziaren we własnym kubku, dobra komedia i stabilne łącze internetowe - taki leniwy wieczór to marzenie wielu z nas. Z badań ARC Rynek i Opinia wynika, że ponad połowa Polaków (57%) najważniejsze chwile celebruje w domu1. Również ponad połowa z nas (54%) jako ulubioną formę spędzania wolnego czasu w domu wskazuje oglądanie filmów i seriali, a 47% wybiera przeglądanie internetu2. Być może dlatego jesteśmy zainteresowani zakupem TV i internet od jednego dostawcy, zamiast kilku różnych podmiotów3. Czy jest to możliwe? Czy możemy liczyć na zadowalającą jakość, elastyczną ofertę, popularne i spersonalizowane programy TV? Teraz tak! T-Mobile stworzył ofertę, która pozwala cieszyć się komfortem i najwyższą jakością usług.

Reklama

1. https://arc.com.pl/chetnie-swietujemy-z-rodzina-i-przyjaciolmi-w-domu/

2. https://www.pulshr.pl/po-godzinach/przed-tv-lub-na-spotkaniu-ze-znajomymi-tak-polacy-spedzaja-czas-wolny,84794.html

3. Badanie przeprowadzone przez Kantar na zlecenie T-Mobile Polska w 2021 roku

Magenta Dom – dom bez limitu: abonament komórkowy, internet domowy i telewizja

fot. Adobe Stock

T-Mobile doskonale zna potrzeby swoich klientów, a także zastrzeżenia i uwagi, jakie Polacy mają do operatorów usług telekomunikacyjnych. Wsłuchując się w głos klientów, marka stworzyła ofertę szytą na miarę, odpowiadającą na potrzeby współczesnego domu i jego wymagających mieszkańców.

Magenta Dom – to kompletny pakiet usług z pełną łącznością, nieograniczonym dostępem do informacji i elastyczną rozrywką. Co dokładnie znajdziemy w ofercie?

1. Abonament komórkowy

W ramach oferty abonamentowej w Magenta Dom użytkownik ma do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE oraz nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet mobilny w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s. Do tego do dyspozycji mamy roczny bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń” (platformy streemingowe: Legimi, Tidal czy HBO Max)

2. Światłowód

Drugim elementem zestawu jest internet światłowodowy dla domu w prędkości do 300 Mb/s.

3. Telewizja

Trzecia część oferty to usługa telewizji ze 130 kanałami (w tym m.in. HBO, kanały z rodziny Disneya, Eleven Sports, czy TVN24), dostęp do platformy Player na 12 miesięcy bez reklam w prezencie oraz router Wi-Fi. Wszystko za 95 zł miesięcznie. Co ciekawe, po 12-miesięcznym okresie klient sam decyduje, czy chce korzystać z najwyższego pakietu 130 kanałów, czy chce mniejszy i tańszy zarazem. Co miesiąc można zmieniać liczbę kanałów, za które płacimy.

„Teraz ma znaczenie”

Dla firmy T-Mobile to oczywiste, że technologia powinna umożliwiać każdemu cieszenie się chwilą, celebrowanie drobnych momentów bez zmartwień o dostępne minuty czy pakiety. Marka ciągle się zmienia i stara się dopasować do pędzącego świata.

To dlatego T-Mobile w styczniu 2022 jako pierwsze wprowadziło nielimitowany internet mobilny dla użytkowników smartfonów, w marcu – również jako pierwszy operator – zaprezentowano ofertę prawdziwie nielimitowanego internetu domowego w technologii 5G/LTE z routerem obsługującym Wi-Fi 6.

Magenta Dom to wisienka na torcie.

Ofertę Magenta Dom stworzyliśmy w oparciu o trzy filary – elastyczność, prostotę i brak limitów. Oprócz tego było dla nas jasne, że rozwiązanie to musi oferować najwyższą możliwą jakość niezależnie od pakietu. Nasza nowa propozycja umożliwia klientom też swobodne dokonywanie zmian – w zależności od tego, czego aktualnie potrzebują. Dodatkowo zaś jest przejrzysta, a co najważniejsze – oferuje nielimitowane doświadczenia. Klienci nie muszą się obawiać, że ich pakiet – choćby internetu mobilnego w telefonie – się skończy, a jakość internetu domowego nie nadąży za ich tempem życia. To kolejny krok rozwoju naszego portfolio po tym, kiedy jako pierwszy operator w Polsce wprowadziliśmy na rynek ofertę z całkowicie nielimitowanym abonamentem 5G, czy ofertę internetu domowego bez limitów, opartego na technologii 5G/LTE z WI-Fi 6 – mówi Goran Markovic, członek zarządu ds. B2C w T-Mobile Polska.

fot. Adobe Stock

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki T-Mobile.