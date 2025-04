Wybór komputera to nie lada wyzwanie. Różna wielkość, parametry, które często niewiele mówią, waga i dodatkowe funkcje mogą wprowadzić w pułapkę wyboru. Marka Huawei wprowadza do swojej oferty dwa nowe ultrasmukłe i bardzo lekkie urządzenia z linii MateBook, a ich nowoczesny design zadowoli nawet nawet najbardziej wymagających użytkowników, a możliwości techniczne ułatwią realizację nawet najtrudniejszych zadań. Ich nowoczesny design zadowoli nawet nawet najbardziej wymagających użytkowników, a możliwości techniczne ułatwią realizację nawet najtrudniejszych zadań. My przetestowałyśmy już oba laptopy. Czym się różnią?

Poznaj Huawei Matebook X i Huawei MateBook 14

Oba laptopy mają kilka cech wspólnych. Są bardzo lekkie – Matebook X waży zaledwie 1 kilogram, a MateBook 14 jest o niespełna 0,5 kilograma cięższy. To naprawdę bardzo niewiele. Urządzenia są też wyjątkowo smukłe – obudowa pierwszego z prezentowanych w najcieńszym miejscu mierzy tylko 13,6 milimetra, drugi jest wyższy o niewiele ponad 2 milimetry. MateBook X i MateBook 14 są więc zbliżone wymiarami do przeciętnego notesu. Można je bez trudu zabrać ze sobą wszędzie i nigdy nie staną się kłopotliwym bagażem.

To jeszcze nie wszystkie wspólne cechy. Teraz przejdźmy do obsługi urządzeń. Touchpady w obu laptopach są dużo większe od tych, które miały podobne urządzenia poprzedniej generacji. Dzięki wbudowanemu Huawei Share możemy wygodnie i szybko przesyłać dane między laptopem a smartfonem lub tabletem Huawei, wyposażonym w technologię NFC. To bardzo wygodna funkcja, która umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu urządzeń Huawei.

Kolejna wspólna cecha dotyczy komfortu użytkowania obu laptopów. Mają one wbudowany chłodzący system Shark Fin 2.0, dzięki czemu urządzenia działają bardzo cicho, a system ich się nie przegrzewa. To szczególnie przydatne w dobie pandemii, gdzie codziennie używamy komputera do pracy i rozrywki.

Huawei MateBook 14 – model dla praktycznych

Ekran MateBook 14 zajmuje aż 84% powierzchni wewnętrznej urządzenia. Ma rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli i charakteryzuje się kontrastem na poziomie 1:1200, temperaturą bieli bliską wzorcowej i matową powierzchnię niwelującą poblaski.

zajmuje aż 84% powierzchni wewnętrznej urządzenia. Ma rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli i charakteryzuje się kontrastem na poziomie 1:1200, temperaturą bieli bliską wzorcowej i matową powierzchnię niwelującą poblaski. Ten laptop jest bardzo wydajny i zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wybrednych użytkowników. W zależności od konfiguracji może mieć 8 lub 16 GB pamięci operacyjnej, a pamięć wewnętrzna może wynosić 256 GB lub 512 GB.

Laptop MateBook 14 został wyposażony w baterię o pojemności 56 Wh, która zapewnia ciągłość pracy aż do 10 godzin.

Huawei Matebook X – model dla wymagających

Ekran MateBooka X robi wrażenie na nawet na najbardziej wymagających użytkownikach. Wyświetlacz zajmuje 90% powierzchni wewnętrznej urządzenia, a jego ramki są niemal niewidoczne. Ponadto idealnie odwzorowuje paletę kolorów sRGB i ma rozdzielczość 3000 x 2000. A to jeszcze nie wszystko! Ekran 3K Infinite FullView jest dotykowy i posiada innowacyjną funkcję obsługiwania gestów. Na przykład zrzut ekranu możemy wykonać błyskawicznie za pomocą ruchu trzech palców.

robi wrażenie na nawet na najbardziej wymagających użytkownikach. Wyświetlacz zajmuje 90% powierzchni wewnętrznej urządzenia, a jego ramki są niemal niewidoczne. Ponadto idealnie odwzorowuje paletę kolorów sRGB i ma rozdzielczość 3000 x 2000. A to jeszcze nie wszystko! Ekran 3K Infinite FullView jest dotykowy i posiada innowacyjną funkcję obsługiwania gestów. Na przykład zrzut ekranu możemy wykonać błyskawicznie za pomocą ruchu trzech palców. Procesor Intel Core 10. generacji, wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej zapewnia najwyższą wydajność podczas codziennej pracy. Pamięć wewnętrzna Matebook X wynosi 512 GB.

wynosi 512 GB. Bateria ma pojemność 42 Wh. Pół godziny ładowania wystarcza, by oglądać filmy aż przez 4 godziny.

Jest jeszcze coś, co sprawia, że urządzenie dostarcza oglądającym filmy i graczom dodatkowej przyjemności. To budowany system czterech głośników, który zapewnia wyjątkowe wrażenie przestrzeni dźwięku.

Ponadto MateBook X jako pierwszy laptop obsługuje Wi-Fi 6, zapewniający trzykrotnie szybszy transfer danych.

Nie wiesz, jaki Huawei MateBook wybrać?

Rozwiąż quiz, który podpowie ci, które urządzenie będzie odpowiednie właśnie dla ciebie.

