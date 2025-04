Zależy ci na zdrowych i pięknych zębach? Podpowiadamy, jak wyrobić u siebie i swoich najbliższych nawyk prawidłowej higieny jamy ustnej. Sprawdź!

Statystyki przerażają

Wiesz, że aż 9 na 10 osób ma problemy ze zdrowiem jamy ustnej! 80% Europejczyków cierpi na choroby dziąseł. Za to gabinety dentystyczne odwiedzamy przeciętnie TYLKO dwa razy do roku1. Efekty? Nasze zęby nie są idealne. Zmagamy się z próchnicą, chorobami przyzębia, dziąseł, nieświeżym oddechem, paradontozą, a nawet utratą zębów. Czy można coś z tym zrobić?

Zacznijmy od uświadomienia

Musisz wiedzieć, że zdrowe zęby to nie tylko świetny wygląd, a co za tym idzie większa pewność siebie. Jama ustna to w końcu początek odcinka układu pokarmowego. Jeśli więc naruszymy jej mikroflorę, możemy doprowadzić do powstania stanu chorobowego. Jak temu zapobiec? Pamiętaj o prawidłowym myciu zębów.

Niby wszyscy wiemy, ale nadal popełniamy błędy. Jak myć zęby?

Zapewne robisz to od dziecka i jesteś przekonana, że wiesz, w jaki sposób zadbać o swoją jamę ustną. Sprawdź, czy robisz to dobrze.

1. Czas to zdrowie

Zęby należy szczotkować przez ok. 2 minuty. Tylko wtedy jesteśmy w stanie dostarczyć im fluor i oczyścić z zabrudzeń. Pamiętaj, by nie szczotkować zębów od razu po zjedzeniu posiłku. Dlaczego? Przede wszystkim nie pozwolisz hormonom śliny na wyrównanie poziomu pH w ustach. W konsekwencji przyczyniasz się do powstania erozji szkliwa i nadwrażliwości zębów.

2. Technika

Wiesz, że używając szczoteczki manualnej powinnaś pamiętać o odpowiedniej technice? Należy stosować tzw. ruchy wymiatające. Inaczej jest w przypadku szczoteczek elektrycznych z okrągłą główką, które wykorzystują technologię 3D. Szczoteczka wykona więc pracę za ciebie, a do tego usuwa więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna.

3. Nie zapominaj o...

Wiele osób dokładnie myje zęby, ale pomija o języku. To błąd! Przecież tam również pojawiają się drobnoustroje, które mogą być przyczyną nieświeżego oddechu, a także stanów chorobowych zębów i dziąseł. Najlepsze szczoteczki elektryczne na rynku, jak np. Oral-B posiadają specjalny tryb do czyszczenia języka.

4. Nie tylko pasta do zębów

Po szczotkowaniu warto użyć nici dentystycznych. Następnie oczyść jamę ustną przy użyciu wody i płynu do płukania.

5. Dobór szczoteczki

Zapomnij o tych z bardzo twardym włosiem. Niestety, to one najczęściej niszczą szkliwo i dziąsła. Która szczoteczka do mycia zębów będzie najlepsza? Pamiętaj, by urządzenie zawsze dobierać do swoich indywidualnych potrzeb. Wiele badań potwierdza, że szczoteczki elektryczne z okrągła główką usuwają zdecydowanie więcej płytki nazębnej w porównaniu ze szczoteczkami manualnymi, a to właśnie skuteczność powinna być kluczowym kryterium wyboru.

Jaką szczoteczkę do zębów wybrać?

Właściwe mycie zębów jest niezwykle ważne. Tak samo, jak dobór odpowiedniego urządzenia. Oral-B oferuje szerokie portfolio szczoteczek na każdą kieszeń, które dzięki okrągłej główce zapewniają doskonałe czyszczenie, będąc jednocześnie delikatne dla dziąseł. Dzięki temu każdy może wybrać produkt idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Naszym hitem jest szczoteczka Oral-B Genius X. Czym wyróżnia się to urządzenie?

Okrągła główka - otacza ząb ze wszystkich stron, zapewniając dużo bardziej skuteczne czyszczenie niż szczoteczka manualna.

otacza ząb ze wszystkich stron, zapewniając dużo bardziej skuteczne czyszczenie niż szczoteczka manualna. Technologia 3D - inteligentna szczoteczka zrobi wszystko za ciebie. To dzięki nowoczesnej technologii 3D. Ruchy oscylacyjno-rotacyjne (10.500) oraz pulsacyjne (48.000) usuną nawet do 100% więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna.

inteligentna szczoteczka zrobi wszystko za ciebie. To dzięki nowoczesnej technologii 3D. Ruchy oscylacyjno-rotacyjne (10.500) oraz pulsacyjne (48.000) usuną nawet do 100% więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna. Czujnik kontroli nacisku i włókna - delikatne czyszczenie nie musi wymagać skupienia. Szczoteczka Oral-B Genius X sprawi, że dziąsła staną się zdrowsze, dzięki super cienkim włóknom i czujnikowi kontroli nacisku, który zaświeci się na czerwono, gdy ty zbyt mocno dotkniesz szczoteczką swoich zębów.

delikatne czyszczenie nie musi wymagać skupienia. Szczoteczka Oral-B Genius X sprawi, że dziąsła staną się zdrowsze, dzięki super cienkim włóknom i czujnikowi kontroli nacisku, który zaświeci się na czerwono, gdy ty zbyt mocno dotkniesz szczoteczką swoich zębów. Żywotna bateria - najnowocześniejsza bateria litowo-jonowa po jednym naładowaniu może działać nawet przez 14 dni.

najnowocześniejsza bateria litowo-jonowa po jednym naładowaniu może działać nawet przez 14 dni. Sztuczna inteligencja - Oral-B Genius rozpoznaje twój styl szczotkowania i pomaga właściwie pielęgnować jamę ustną, prowadząc się do uzyskania najlepszych rezultatów każdego dnia.

Oral-B Genius rozpoznaje twój styl szczotkowania i pomaga właściwie pielęgnować jamę ustną, prowadząc się do uzyskania najlepszych rezultatów każdego dnia. Design - szczoteczka nie tylko doskonale czyści, ale i świetnie wygląda.

Zawsze starałam się dbać o higienę jamy ustnej, a po zdjęciu aparatu ortodontycznego moja mania mycia zębów jeszcze bardziej się nasiliła :) Wydawałam sporo pieniędzy na szczotki manualne, a efekt nadal nie był taki, jakbym oczekiwała. Podczas kontroli ortodontycznych ciągle słyszałam, że muszę iść na kolejny scalling, bo pomiędzy zębami widać już spore zabrudzenia. W końcu higienista poleciła mi szczoteczkę Oral-B Genius. Już po pierwszym użyciu zauważyłam, że moja jama ustna jest lepiej oczyszczona. Zorientowałam się też, że popełniam sporo błędów, np. zbyt mocno dociskam główkę szczoteczki do zębów. Na szczęście Oral-B sygnalizuje, kiedy robię coś nie tak, a dzięki 6 trybom pozwala na niemalże pedantyczne wyczyszczenie zębów, języka i całej jamy ustnej. Co najlepsze - Oral-B oferuje specjalne końcówki ortodontyczne, więc higiena całej jamy ustnej jest dużo łatwiejsza. Dla mnie to Mercedes wśród szczoteczek i z pewnością nie wymieniłabym jej na nic innego :) - komentuje redaktorka Gosia, specjalista ds.content marketingu.

Jak zachęcić dzieci do mycia zębów?

Prawidłowa higiena i wyrobienie nawyku dokładnego mycia zębów jest ważne już od najmłodszych lat. Jak skutecznie zmotywować malucha do zaprzyjaźnienia się z pastą i szczoteczką?

Mycie zębów powinno być ciekawe, proste i zabawne. Wie o tym marka Oral-B, która proponuje nowe szczoteczki Oral-B Kids D100. Urządzenie jest kompatybilne z aplikacją Disney Magic Timer. Tym samym zachęca dzieci do dłuższego szczotkowania zębów. Dowiedziono, że 90% dzieci korzystających z aplikacji szczotkuje zęby dłużej2! Dodatkowo w zestawie znajdziemy naklejki Disneya do personalizacji szczoteczki. Dzięki postaciom z bajek Kraina Lodu, Auta i Star Wars szczotkowanie zębów staje się dobrą zabawą. To nie koniec. Szczotka nie tylko bawi, ale i uczy prawidłowej higieny jamy ustnej.

Dzięki ruchom oscylacyjno-rotacyjnym włókna szczoteczki delikatnie i skutecznie usuwają płytkę bakteryjną.

Urządzenie posiada 2 tryby szczotkowania : tryb czyszczenia codziennego i tryb delikatnego czyszczenia.

: tryb czyszczenia codziennego i tryb delikatnego czyszczenia. Profesjonalny timer - 2 minutowy profesjonalny timer sygnalizuje co 30 sekund, że należy przejść do czyszczenia kolejnego obszaru jamy ustnej.

A ty, który model wybierasz?

Już od kilku lat używam elektrycznych szczoteczek Oral-B z okrągłą główką. Cała moja rodzina - ja, mąż i dwie córeczki - korzystamy z nich naprawdę często, nawet kilka razy dziennie. Każdy z nas ma swoją końcówkę, „body” mamy wspólne. Mycie zębów jest dla nas ważnym rytuałem, ja myję dzieciom zęby sama. Zapytacie: dlaczego? Zaprzyjaźniony dentysta poradził nam, by myć dzieciom zęby do 7 roku życia, dopiero potem tylko kontrolować, jak robią to samodzielnie. Na razie ta metoda sprawdza się świetnie – moje dzieci nigdy nie miały żadnych plomb lub innych problemów dentystycznych. Myślę, że to też duża zasługa dokładności czyszczenia elektryczną szczoteczką z okrągłą główką :) Zresztą Oral-B sprawdza się nie tylko pod względem bardzo dokładnej higieny jamy ustnej, ale także to po prostu dobra inwestycja. Sprzęt Oral-B mamy już od kilku lat, nigdy nam się nie zepsuł, jesteśmy bardzo zadowoleni z ładowarki - jedno doładowanie starcza na kilka dni. W dodatku jest bardzo szeroki wybór końcówek do szczoteczek, co też mnie bardzo cieszy: dzieci mogą wybrać sobie ulubionych bohaterów z bajek, my z mężem dopasować szczoteczkę do indywidualnych potrzeb naszych zębów.- opowiada redaktorka Marta.

