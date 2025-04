W 1987 roku Canon wypuścił na rynek nowy system – EOS, był to kontrowersyjny początek nowej ery w fotografii jaką zapoczątkowała ta firma. Dzięki temu, krytykowana z początku firma wyrosła na pioniera w branży i jako pierwsza wprowadziła wiele nowatorskich rozwiązań.

Reklama

Canon w przeciwieństwie do większości producentów stosuje bardzo oszczędny system oznaczeń – nazwy są krótkie i łatwo je przyswoić. Po pierwsze obiektywy Canona (wszystkie modele) mają tą samą kolejność oznaczania tzn. że pierwszy symbol zawsze będzie odpowiadał za mocowanie, drugi za ogniskową obiektywu oraz maksymalny otwór przysłony. W dalszej części opis dotyczy dodatkowych funkcji np. szybkiego autofocusa, makro czy stabilizacji. Liczby rzymskie znajdujące się na końcu oznaczają wersję tego samego obiektywu. Poniżej spis najpopularniejszych oznaczeń wraz z ich wyjaśnieniem:

AF-Stop - funkcja teleobiektywów klasy L, oznacza możliwość odłączenia napędu autofocusa.

AFD - najstarszy rodzaj silnika AF firmy Canon

Zobacz: Czułość, przysłona i migawka

DO - obiektyw wyposażony w soczewki Fresnela. Szkła takie są mniejsze i lżejsze oraz bardziej odporne na aberracje chromatyczna.

USM supercichy silnik autofocusa, w przeciwieństwie do standardowych konstrukcji ten zbudowany jest z elementów piezoelektrycznych i elastycznego stojana. Występuje w najdroższych obiektywach ze względu na wysoki koszt budowy. To rozwiązanie przyczyniło się poniekąd do sukcesu Canona, obiektywy z USM pozwalają na praktycznie bezgłośne ogniskowanie.

EF - mocowanie zaprojektowane do systemu EOS.

EF-S - jest to identyczne mocowanie co EF, z tą różnicą że ma głębiej osadzoną tylną soczewkę, a sam obiektyw jest zaprojektowany dla aparatów z matrycą APS-C i nie nadają się do zastosowania w modelach pełno klatkowych.

L - symbol obiektywów wyższej Pólki. Szkła z literą L są zwykle rewelacyjnie skonstruowane, szczelne, wyposażone są w wysokiej jakości soczewki czy napęd USM.

IS - Canonowski system optycznej stabilizacji obrazu, zwiększa on szanse na wykonanie zdjęcia przy długich czasach naświetlania

FD - Oznaczenie mocowania przeznaczonego do modeli manualnych, są one niezgodne ze standardami EF i EF-S

EMD - to oznaczenie informuje nas, że obiektyw ma elektronicznie sterowaną przysłonę.

FP - funkcja pamięci ostrości, stosowana w modelach z wyższej półki (seria L) i to głownie w najdłuższych teleobiektywach. Pozwala ustawić ostrość na daną odległość i ją zapamiętać.

Czytaj: Fotografia wnętrz

FTM - mechanizm FTM pozwala nam na ręczne ostrzenie kadru bez konieczności przestawiania obiektywu na tryb manualny, jest to bardzo wygodne rozwiązanie które zabezpiecza nas przed omyłkowym uszkodzeniem obiektywu ( może się to zdarzyć jeśli w standardowym obiektywie będziemy kręcić pierścieniem ostrości gdy ten jest przełączony na tryb AF).

Macro - obiektywy przeznaczone do makrofotografii.

Reklama

TS-E - symbol obiektywów z możliwością regulowania osi optycznej czyli tilt/shift. Obiektywy takie szczególnie ważne są w fotografii architektury i krajobrazu gdyż sterujemy za ich pomocą perspektywą.