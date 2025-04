Studenckie życie to ten etap, do którego zwykle wraca się z nostalgią i uśmiechem na ustach. Nauka przeplatana zabawą, zajęcia na uczelni, egzaminy, kolokwia, notatki. Dziś edukacja na poziomie wyższym nieco się zmieniła. Wszystko za sprawą pandemii, która wpłynęła na cały świat. Zamiast wykładów w auli, odbywają się zajęcia online. Książka? Najlepiej w formie e-booka. Świat idzie naprzód, a studenci razem z nim. Tradycyjne zapiski w zeszycie odchodzą do lamusa, a większość żaków wybiera nowoczesne rozwiązania. Co w takim razie kupić na świąteczny prezent studentce? Oto nasze propozycje!

Reklama

Termos

fot. Adobe Stock

Hektolitry kawy - tak można opisać ulubiony napój studenta. Kawa musi być mocna, ciepła i… powinno być jej bardzo dużo. Szczególnie w czasie sesji oraz w poniedziałek o 8:00 podczas wykładu. To dlatego termos wydaje się być wymarzonym dodatkiem do studenckiego życia. Jaki wybrać? Zwróć uwagę na:

czas utrzymywania wysokiej temperatury ciepłego napoju

wytrzymałość i szczelność, by ani jedna kropelka ulubionego napoju się nie wylała

wielkość - kubek powinien być na tyle duży, by pomieścić porządną filiżankę małej czarnej, ale i na tyle mały, by nie zajmował zbyt dużo miejsca w torebce

Ultrasmukły i wyjątkowo wydajny laptop Huawei MateBook 14s

fot. Materiały prasowe

Do pracy zdalnej z domu lub do wytęsknionych zajęć w budynku uczelni, przyda się na pewno dobry, szybki i mobilny laptop. Najlepiej cienki i lekki, by z łatwością włożyć go do torby i nie obciążać kręgosłupa. Do tego z mocną baterią, która pozwoli pracować przez kilka godzin. Ważne są też parametry. Idealny ultrabook dla pracującego studenta powinien być szybki, mieć duży dysk twardy i SSD, by urządzenie się nie zacinało i sprawnie działało. Jednocześnie powinien być odpowiedni do weekndowego oglądania filmów, słuchania muzyki czy innych form rozrywki.

Jaki laptop wybrać na świąteczny prezent dla studentki? Pomyśl o Huawei MateBook 14s. Czym wyróżnia się to urządzenie?

Wysoki komfort pracy i rozrywki mobilnej

Wszystko dzięki procesorowi Intel Core 11-tej generacji z serii H. W połączeniu ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris X, systemy te zapewniają wysoką wydajność podczas codziennej pracy i rozrywki.

Wytrzymała bateria

Huawei MateBook 14s mieści baterię o pojemności 60 Wh, dzięki czemu urządzenie może pracować aż przez 11 godzin. Nowy laptop obsługuje też technologię szybkiego ładowania w ciągu 90 minut.

Dotykowy ekran najwyższej klasy

Huawei wyposażony jest w dotykowy ekran 2,5K FullView o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2520 x 1680, który zapewnia wysokie doznania wizualne i komfortową pracę nawet na zewnątrz w bardzo słoneczny dzień.

Nowoczesny design

Ekran nowego laptopa jest praktycznie bezramkowy – zajmuje aż 90% wewnętrznej powierzchni urządzenia. Wyświetlacz jest dotykowy oraz zastosowano w nim innowacyjną funkcję obsługiwania gestów.

MateBook 14s jest dostępny na polskim rynku w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrnym oraz matowym zielonym.

Ultrasmukła i lekka konstrukcja

Urządzenie waży zaledwie 1,43 kg, a szerokość obudowy laptopa w najszerszym miejscu wynosi 16,7 mm. Urządzenie jest na tyle lekkie, że nie obciąży twojego kręgosłupa, gdy będziesz niosła go w torbie.

Wciągający dźwięk przestrzenny

Huawei MateBook 14s wyposażony został w cztery głośniki i cztery mikrofony, obsługujące system Huawei Sound.

Współpraca z ekosystemem urządzeń Huawei

MateBook 14s umożliwia szybkie łączenie się z innymi urządzeniami, dzięki wbudowanej w touchpad funkcji Huawei Share.

Wygodna torba lub plecak

fot. Adobe Stock

Jeśli zastanawiasz się nad modnym dodatkiem dla studentki, to duża, pojemna torba będzie idealna. Najlepiej, by miała sporo kieszonek i przegródek, tak by zmieściła portfel, telefon, etui na słuchawki bezprzewodowe, laptop, termos, lunchbox i książki. Sporo tego, ale odpowiednio duża torba lub plecak sobie poradzą. Wybierz coś z ekoskóry w modnym kolorze. Idealnie sprawdzą się odcienie beżu, szarości, brązy i oczywiście klasyczna czerń.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Huawei.