Lekkie i zaprojektowane z myślą o specyficznej anatomii kobiecej stopy obuwie Salomon Vaya zostało przetestowane podczas eventu przez uczestniczki w trakcie outdoorowej gry terenowej. Szerszym kontekstem wydarzenia była możliwość porozmawiania o outdoorze (aktywności na świeżym powietrzu), swojej motywacji do sportu i inspiracjach dla innych kobiet. Dlatego na event zostały zaproszone wyjątkowe kobiety, ambasadorki marki Salomon, które łączy zamiłowanie do sportu, zdrowego stylu życia i outdooru:

Anna Dereszowska, która została podczas eventu oficjalnie ogłoszona ambasadorką marki Salomon łączy w życiu miłość do sportów outdoorowych – w tym jazdy konnej, z wyzwaniami intensywnego życia zawodowego;

Beata Sadowska – biegaczka, miłośniczka gór, pływania, skitourów... współtwórca mentalist.pl, przyjechała na wydarzenie specjalnie z Chamonix gdzie obecnie mieszka;

Anna Markowska - top modelka, była lekkoatletka, która na co dzień propaguje zdrowy styl życia i aktywność sportową. Sport to jej wielka pasja, sposób na dodatkową energię, kształtowanie charakteru;

Anna Dziedzic - trenerka fitnessu, tenisa, pływania, narciarstwa oraz autorka książek o diecie i programach treningowych;

Paulina Holz - aktorka i pasjonatka sportu. Ćwiczy jogę, strzela sportowo, lubi biegać, jeździć na wrotkach i odkrywać nowe sportowe pasje. Jest w ciągłym ruchu i nie boi się wyzwań.

Przez dwie godziny ambasadorki wraz z przedstawicielami mediów walczyły o zwycięstwo w grze terenowej, w której musiały przebiec i nawigować leśną trasą, przepłynąć przez staw kajakami, strzelać do celu z łuku, rozwiązać zagadkę logiczną a także odpowiedzieć na zestaw pytań – będących sprawdzianem ich spostrzegawczości oraz wiedzy przyrodniczo-outdoorowej.

fot. Materiały prasowe

Rywalizacja przebiegała w szybkim tempie – każda z drużyn zamiast pokonywać trasę spacerowym tempem wybrała szybszą opcję, mieszając marszobieg z biegiem.

Pierwsza drużyna, z Beatą Sadowską i Anką Dziedzic w składzie nałożyła tak szybkie tempo, że prawdziwym wyzwaniem było dogonić ją na trasie! Szybkie tempo jednak nie zapewniło drużynie zwycięstwa, ponieważ na wynik składały się również punkty z rozwiązywanego na trasie quizu – tutaj dodatkowe punkty zgarnęła drużyna Anny Dereszowskiej i Pauliny Holtz, która zajęła drugie miejsce w rywalizacji, ustępując jedynie drużynie dziennikarek, które dzięki odpowiedniemu wyważeniu tempa i spostrzegawczości wygrały grę terenową.

Na koniec Iwona Skolicka (Dyrektor Marketingu Salomon) przeprowadziła z ambasadorami dyskusję na temat outdooru, sportowych pasji i sposobów na motywację czy odnalezienie inspiracji.

fot. Materiały prasowe

Sport daje ambasadorkom siłę i wytrwałość do pokonywania trudności, euforię i spełnienie. Motywację czerpią z ustalania i dążenia do realizacji celu oraz wizualizacji momentu PO ukończeniu aktywności, kiedy to następuje satysfakcja, radość i endorfiny przepełniają całe ciało. Beata w trudnych momentach przypomina sobie swój start w Maratonie nowojorskim, gdzie na starcie obok osób biegnących po rekordy „stają” także osoby niepełnosprawne. To właśnie taka osoba spotkana przez nią na trasie w momencie największego kryzysu, gdy chciała już dać za wygraną i zejść za boczną linię uświadomiła jej, że słabość jest tylko w głowie.

Salomon poruszył ważną kwestię edukacji sportowej dzieci. Dzięki aktywności fizycznej dzieci lepiej się uczą. We Francji poświęca się jeden dzień na sport (środę) i dzieci muszą zdać konkretne stopnie, otrzymać certyfikaty. W Polsce WF jest przedmiotem, do którego przykłada się najmniejszą wagę, większość uczniów ma piątki, a zajęcia nie są prowadzone systematycznie na zasadzie zdawania egzaminów z poszczególnych dyscyplin sportowych. Również rodzice nie wysyłają dzieci na dwór.

Anna Markowska zdradziła, że planuje start w rajdzie Dakar, Anka Dziedzic marzy o trekkingach wysokogórskich i powrocie do treningów tenisowych, a Anna Dereszowska planuje sprawdzić swoje siły podczas wycieczek skitourowych.