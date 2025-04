Już w październiku odbędzie się premiera nowego programu „Słodkie smaki świata” Ewy Siniarskiej. W jaką podróż zabierze nas podróżniczka? Przekonajcie się sami!

To prawdziwa uczta dla tych, którzy uwielbiają programy podróżnicze. Każdy odcinek będzie unikalną opowieścią o lokalnej ludności - ich pracy, rodzinach, biznesach, życiu, codziennych rytuałach, tradycjach i perełkach geograficznych. Kwintesencją jest kuchnia. Lokalna, zgodna z recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Pyszna. Wspólne przyrządzanie i dzielenie się przepisami to wisienka na torcie i tytułowy słodki smak świata.

Oglądajcie już od października na Youtube TVN.pl i Good Living! Dodatkowo w październiku czeka nas premiera książki „Słodkie smaki świata”, która odbędzie się w Empiku na Nowym Świecie w Warszawie. My nie możemy się doczekać!

Słodkie smaki świata to podróż, podczas której możemy poznać wyjątkowe miejsca, tradycje, kulturę i lokalną kuchnię. To relaks i radość, którą odkrywamy poprzez uczestniczenie w życiu innych, przyglądanie się ich pasjom, historiom. To odnalezienie tego, co jest dla nas ważne, co nas inspiruje i co możemy przenieść do swojego codziennego życia. To szukanie własnej drogi, pokonywanie słabości i ograniczeń. To odkrywanie i nauka dla nas i dla naszych dzieci. To zaglądanie do miejsc, zwyczajów i przepisów od kuchni i poznanie ich od korzeni.

- komentuje Ewa Siniarska.