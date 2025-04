Święta tuż tuż, a co za tym idzie - przed nami czas ozdabiania domów i mieszkań pięknymi bożonarodzeniowymi akcentami! Tym razem Polki.pl we współpracy z uczymyszycia.pl przygotowały krótki poradnik, dzięki któremu opanujesz podstawy krawiectwa umiejętność szycia wyjątkowych ozdób bożonarodzeniowych przy użyciu maszyny do szycia. Do dzieła!

Reklama

Jak uszyć skarpetę do chowania prezentów?

Nasza ekspertka Agnieszka Kacperska-Gałązka pokaże ci krok po kroku, w jaki sposób opanować poszczególne etapy szycia bożonarodzeniowej skarpety. Należą do nich:

Krok 1. Wycinamy z czerwonego materiału dwa takie same kształty skarpet, które będziemy zszywać ze sobą w całość.

Krok 2. Wycinamy prostokąt z białego puszka na wykończenie skarpety.

Krok 3. Zszywamy ze sobą 2 skarpety pozostawiając niezszytą górną część (tutaj będziemy wkładać prezenty), obrzucamy szew, wywracamy materiał na prawą stronę.

Krok 4. Doszywamy prostokąt z białego puszka na górną część skarpety.

Krok 5. Doszywamy uszko do wieszania (w tym celu możesz wykorzystać czerwoną, wąską wstążkę o długości około 10 cm).

Jak zacząć korzystać z maszyny do szycia?