Każda z nas, raczej bez wyjątku kocha zakupy. Szansa wypróbowania nowego kosmetyku często bywa nie do odrzucenia, a świetne oferty i ciekawe promocje zawsze kuszą i kusić będą.

Po szaleństwie zakupów, nadchodzi ten wyczekiwany czas testów i zaczyna się zabawa! Oglądamy, aplikujemy, sprawdzamy zapach i konsystencję kosmetyków, wygodę ich stosowania i oceniamy. Często znajdujemy nowych, kosmetycznych ulubieńców … lecz nie zawsze.

Zdarza się tak, że konkretne produkty całkowicie się u nas nie sprawdzają i nie spełniają naszych oczekiwań. Wtedy cierpimy my i nasz portfel. I wiemy przecież doskonale, jak działa magia zakupów, lecz często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele nas ona kosztuje. Tylko świadome wybory i racjonalne wydatki pozwalają nam na duże oszczędności i … posiadanie kosmetyczki z najlepszymi dla nas produktami.

Co zatem zrobić, by nasze decyzje zakupowe były mądre i przemyślane?

Jak wybierać kosmetyki, które nie będą zalegały na naszych półkach i toaletkach kosmetycznych, bo są dla nas nieodpowiednie? Jak znaleźć swoich ulubieńców kosmetycznych, poznawać nowości i sprawdzić co pokocha nasza skóra, włosy i paznokcie, nie wydając przy tym fortuny? My znamy odpowiedzi na te pytania!

Niżej przedstawimy Ci pięć zasad, dzięki którym z pewnością Twoja kosmetyczka stanie się skarbnicą najlepszych kosmetyków ever! I bądź spokojna - będzie też o promocjach, wyprzedażach, istnym szaleństwie zakupów czyli o wszystkim co dziewczyny lubią najbardziej.

No. 1 Zaufaj nam!



Zaufaj nam! Jesteśmy ekspertami w tym co robimy! Specjalnie dla Ciebie od 7 lat tworzymy najlepsze pudełka kosmetyczne w Polsce. Nasi eksperci każdego miesiąca, w małym boxie skrywają kosmetyczne skarby, które możesz poznawać, testować i oceniać. Są to produkty bardzo starannie dobierane, które testujemy długi czas przed tym, zanim trafią do naszych pudełek. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta! Chcemy się z Wami dzielić tylko tym co najlepsze! Nasze zestawy poznało już ponad 500 tysięcy kobiet w Polsce i cieszymy się, że również Ty jesteś z nami.

No. 2 Testuj



Testuj! Każdego miesiąca dostarczamy Ci wprost do Twoich drzwi pudełko pełne kosmetycznych niespodzianek. Możesz znaleźć w nim perfumy, kosmetyki do makijażu, pielęgnacji ciała, włosów, paznokci oraz inne ciekawe produkty kosmetyczne. Jako eksperci w świecie piękna i urody, specjalnie dla Ciebie docieramy do tych najlepszych produktów i dajemy Ci szansę ich wypróbowania. Każdy miesiąc to nowa dawka kosmetycznych niespodzianek i idealny prezent dla Ciebie!

No. 3 Oceniaj



Oceniaj! Dzięki dostarczaniu pudełka prosto do domu, w komfortowych warunkach możesz spokojnie wypróbować jego zawartość. Aplikuj, wąchaj, sprawdzaj skład, czytaj opinie innych osób na temat poszczególnych kosmetyków i przeglądaj pełne oferty marek. W każdym pudełku znajdziesz produkty, których pojemność pozwoli Ci je ocenić oraz zobaczyć, jak sprawdzają się u Ciebie. Są to miniatury, testery jak i produkty pełnowymiarowe!

Miniatury to z założenia mniejsze wersje kosmetyków pełnowymiarowych idealne np. w podróż (travel size), występujące również w standardowej sprzedaży. Testery to zazwyczaj kosmetyki o mniejszej pojemności niż miniatury, często produkty jednorazowego użytku lub wystarczające na 2-3 aplikacje. Dzięki nim, będziesz mogła wypróbować każdy kosmetyk zanim zdecydujesz się na zakup jego pełnowymiarowego wersji.

No. 4 Kupuj świadomie



Kupuj świadomie! Dzięki pudełkom kosmetycznym testujesz mniejsze wersje kosmetyków różnych marek, zanim zakupisz ich pełnowymiarowe, droższe wersje. To z kolei pozwala Ci uniknąć kosztownych, nietrafionych zakupów i rozczarowań kosmetycznych, które niejednokrotnie każdej z nas się przytrafiły.

No. 5 Oszczędzaj



Oszczędzaj! Korzystaj ze specjalnych ofert i zniżek, które każdego miesiąca dla Ciebie przygotowujemy. Podejmuj racjonalne decyzje zakupowe i kupuj to, czego potrzebujesz wygodnie przez internet. Bądź spełnioną miłośniczką piękna i rozkochaj się w kosmetycznym świecie ShinyBox - www.shinybox.pl

