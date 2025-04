Bez czego nie wyobrażasz sobie sesji zdjęciowej dla magazynu kobiecego? Bez fleszy, kosmetyków, fotografa, stylistki? My nie wyobrażamy sobie sesji bez bohatera, który inspiruje i fascynuje. W takiej właśnie sesji mieliśmy przyjemność uczestniczyć i podpatrywać, co dzieje się na planie zdjęciowym. Sprawdźcie szczegóły!

Brzmi dziwnie? A może inaczej? I o to właśnie chodziło.

Sesja dla Urody Życia, światła, lampy, aparaty, a po obu stronach obiektywu ONE - kobiety - ambasadorki marki Max Factor: Katarzyna Lackner, Joanna Sobolewska, Eryka Sokólska - makijażysta gwiazd i Anna Maruszeczko - redaktor naczelna Urody Życia.

Zdjęcia wykonała Marlena Bielińska/Move Picture. Nad wszystkim czuwała stylistka Jola Czaja. Makijaż wykonały Eryka Sokólska i Julita Jaskółka. Autorką fryzur jest Sylwia Habdas-Zardoni.

Na czym polega fenomen tej sesji? Po pierwsze to absolutnie kobieca sesja robiona przez kobiety i dla kobiet. Po drugie w sesji wzięły udział kobiety mądre, spełnione, niezwykłe dumne ze swojego życia, osiągnięć, sukcesów, a nawet porażek. Poznajcie je bliżej!

Katarzyna Lackner to szefowa administracyjna placówki medycznej we Wrocławiu. Prywatnie - wulkan energii.

Joanna Sobolewska to poważna pani manager, która łączy pracę z rolą mamy. Jej życie zmieniły narodziny córki z poważną wadą.

Kiedy patrzę na swoje wpisy na FB sprzed lat, wszystko, co tam zamieszczałam, można zawrzeć w zdaniu: Jest świetnie i zawsze tak będzie. Mąż nawet podpowiadał czasem delikatnie: Uważaj, bo można zapeszyć, a ja się z tego śmiałam. Aż do dnia, kiedy urodziła się moja druga córka. Przyszła na świat z poważną wadą, a ja nie mogłam uwierzyć w to, co się stało... Dziś ulubione słowa Jadzi to mogę wszystko i to właśnie stało się moim mottem. My kobiety naprawdę możemy wszystko! Bez wyjątków.

- Joanna Sobolewska w wywiadzie dla Urody Życia 04/2018