Telewizory Smart TV to urządzenia, które są w stanie połączyć się z Internetem, a co za tym idzie, dają dostęp do wielu różnych funkcji, nie tylko tych związanych z oglądaniem filmów i seriali. Te dodatkowe możliwości to między innymi dostęp do stron www, szeroko pojętej rozrywki (w tym do gier w chmurze), pracy czy zarządzania domem. Samsung był pierwszą firmą, która postawiła na podłączenie telewizora do Internetu. Stało się to w 2009 roku. Dziś Smart TV to synonim inteligentnego domu, wygody, rozrywki i możliwości, skrojonych na miarę potrzeb użytkownika. Jak to działa?

Jeśli czytałaś kiedyś o Smart Home lub Smart TV i wydawało ci się, że to odległa przyszłość to mam dla ciebie dobre wieści. Smart Home jest na wyciągnięcie ręki. Dosłownie. Czy ułatwia życie? Moje tak. I jestem pewna, że większość z nas już po pierwszym skorzystaniu z tych nowoczesnych rozwiązań zarządzania domem, będzie pod ogromnym wrażeniem. Przedstawiam subiektywne zestawienie najcenniejszych (moim zdaniem) możliwości, które daje Samsung Smart TV oraz aplikacja Smart Things, dzięki której można zarządzać wieloma domowymi urządzeniami.

Home office w duchu smart

Praca zdalna to dla mnie najbardziej słuszne i optymalne rozwiązanie, dzięki któremu moja produktywność jest zdecydowanie większa. Ja swój home office zaczynam od włączenia TV. I nie, nie oglądam seriali w godzinach pracy. Następnie uruchamiam komputer i… bezprzewodowo łączę się ze swoim telewizorem. Na dużym ekranie przeglądam pliki, strony www, grafiki, a nawet odpowiadam na maile. Dla mnie to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim możliwość odczytywania treści w jeszcze bardziej czytelny sposób.

Najważniejsze zdecydowanie są jednak rozmowy na Teamsach, które mogę przeprowadzać z mojego salonu, a dokładniej z wygodnej kanapy. Jak? Uruchamiam aplikację Google Meet w Smart TV i używam aparatu smartfona jako kamery internetowej. Redakcyjne spotkania zdalne dawno nie były tak realistyczne i przyjemne. Jakość takiej rozmowy jest dużo lepsza od tych tych standardowych, wyświetlanych na laptopie czy smartfonie.

Smart gotowanie

Ale to nie koniec. Nie samą praca człowiek żyje, a dla odetchnięcia i znalezienia balansu warto się zrelaksować. Moją ulubioną formą odpoczynku jest… gotowanie. Odpręża jak nic innego. I co najlepsze - Smart TV mi ten mój relaks znacznie ułatwia. Gdy piekę ciasto, jestem w stanie sprawdzać na ekranie telefonu lub telewizora, ile czasu zostało do końca. Bez konieczności biegania do kuchni, podczas oglądania kolejnego odcinka ulubionego serialu na Netflixie, z którego zresztą również korzystam dzięki Samsung Smart TV.

Jak to działa? Do aplikacji Smart Things dodałam piekarnik. Od teraz mogę sprawdzać wszystko, co się w nim dzieje, nawet do niego nie podchodząc. Gdy ciasto się upiecze, ja otrzymuję powiadomienie, które wyświetla się na ekranie telewizora. Proste? I to jak!

Smart wypoczynek

Relaks w stylu smart? To możliwe. Medytacja czy rozciąganie po trudnym dniu działają zbawiennie. Dzięki Samsung Smart TV mogę włączyć na Youtube moje ulubione filmy instruktażowe z jogą, stworzyć własną ramówkę ulubionych seriali dostępnych w serwisie Player.pl, a nawet przeglądać Facebooka czy Instagram.

Co ciekawe, ekran telewizorów Samsung mogę podzielić na kilka części. Na jednej jestem w stanie oglądać nowy odcinek filmu, a na kolejnej komentować z koleżankami to, co akurat dzieje się u naszych filmowych bohaterów.

Idealnym rozwiązaniem dla mnie jest też możliwość rozpoczęcia oglądanie filmu na telewizorze i dokończenia odcinka z poziomu telefonu lub odwrotnie. Nie muszę zapamiętywać, w której minucie zastopowałam seans. Smart TV "zapamiętuje to za mnie". Tym sposobem często zaczynam oglądanie na smartfonie, w drodze do domu, a kończę na telewizorze - wieczorem, w moim salonie, na wygodnej kanapie.

Z Samsung Smart TV korzysta też mój mąż. Głównie do gier. Zdalnie podłącza swojego laptopa i już. Nie potrzebuje konsoli, za to może grać w salonie, w wygodnym fotelu lub na kanapie.

Smart home

To nie koniec. Do aplikacji SmartThings dodałam oprócz wspomnianego wcześniej piekarnika również klimatyzację, odkurzacz, oświetlenie i pilot od TV. Po co? Po to, żeby ułatwić sobie życie.

Latem, wracając do domu z pracy, zdalnie włączam ochładzanie. Dzięki temu gdy wejdę do mieszkania, czuję przyjemną ulgę. Gdy jestem poza domem, mogę też odkurzyć wszystkie pomieszczenia. Wystarczy klika kliknięć i gotowe - robot sprzątający podłączony do Smart Things zrobi porządek za mnie. Bardzo doceniam też możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia za pomocą telefonu. Gdy nocą jestem już zupełnie zmęczona i nie chce mi się podchodzić do włącznika, to po prostu tego nie robię. Mogę spokojnie leżeć w łóżku i zarządzać swoją przestrzenią z poziomu telefonu. Ktoś powie, że to lenistwo. Nie, to wykorzystywanie możliwości techniki.

Smart oszczędzanie

To jeszcze nie koniec. Aplikacja Smart Things pomaga sterować domowymi urządzeniami, ale i kontrolować zużycie energii elektrycznej. Co to dokładnie oznacza? Mogę na przykład sprawdzić, ile prądu zużywa moja lodówka, ile razy dziennie otwieram jej drzwi i ile tym samym pochłaniam energii. Wyniki mogą zaskoczyć i zmotywować do nieco bardziej oszczędnego trybu życia.

To tylko niektóre możliwości, jakie daje Samsung Smart TV i aplikacja Smart Things. Jest ich dużo, dużo więcej. Z pewnością sama znajdziesz coś dla siebie.