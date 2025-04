31 października rozpoczęła się pierwsza edycja zabawy "Polak Wie" – ogólnopolskiej akcji, w której można sprawdzić nie tylko swój stan wiedzy, ale i znajomych. Poza dobrą rozrywką, na graczy czekają atrakcyjne nagrody rozdawane co tydzień. Na stronie www.polakwie.pl pytania czekają na chętnych. A chętnych raczej nie brakuje. Zabawie patronuje m.in. Stowarzyszenie Mensa Polska.

W domu, w pracy, w autobusie

Tak oto nadarza się okazja, by, jak to się mówi, bawić się, ucząc. "Polak Wie" powstał jako portal internetowy dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić stan swojej wiedzy, a jak się uda – wygrać nagrody. Choć zabawa odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Mensa Polska, pytania mają być na przystępnym poziomie. Quiz "Polak Wie" został zainspirowany rosnącą popularnością fińskiej gry planszowej iKNOW, która wymaga od graczy nie tylko dużej wiedzy, ale i sprytu. Z racji nordyckiego pochodzenia gry, pierwsza edycja zabawy organizowanej przez Tactic Games została objęta patronatem honorowym Ambasady Finlandii.

Największy test wiedzy

Polska jest pierwszym państwem w Europie, które przystępuje do ogólnokrajowej kampanii. To obecnie największy w Polsce test oraz zabawa edukacyjna on-line. Szeroki zasięg zabawy zapewnia m.in. akcja informacyjno-promocyjna we wszystkich 217 salonach Empik na terenie całego kraju oraz w serwisie Empik.com, a także wsparcie ponad 20 partnerów.

Jak zagrać?

W "Polak Wie" dostajemy dziesięć pytań wylosowanych z kategorii: świat, ludzie, historia oraz kultura. Na odpowiedź mamy dwieście sekund, co zapewnia lekki dreszczyk emocji, ale jeszcze nie powoduje stanu przedzawałowego. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi nasz wynik pokazuje się w rankingu (możemy brać udział w konkursie pod pseudonimem), a nam pojawia się opcja: Zagraj ponownie. Do quizu będzie można podejść aż 25 razy w tygodniu (każdorazowo z innym zestawem pytań), czyli dostajemy remedium na nudę, która pojawia się choćby, gdy czekamy na autobus. By dołączyć do zabawy wystarczy wejść na stronę www.polakwie.pl, stworzyć nick, dobrać spersonalizowany awatar i rozpocząć grę.

Co tydzień nagrody!

Przyjemną niespodzianką jest fakt, że każdy tydzień to osobny konkurs – nagrody otrzymają aż cztery osoby, które od poniedziałku do niedzieli zdobyły najwięcej punktów. Co tydzień wszyscy użytkownicy mają równe szanse na wygraną. Najlepsi z najlepszych będą mogli się zmierzyć w turnieju laureatów, który odbędzie się w lutym 2017 roku w Warszawie. Organizatorzy informują, że pula nagród w turnieju wyniesie 4 000 zł.

Quiz "Polak Wie" trwa do 22 stycznia 2017 r. Portal Polki.pl patronuje quizowi "Polak wie".

