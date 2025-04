O ile kiedyś robienie na drutach było koniecznością, jeśli chciało się chodzić w ciepłym swetrze, tak obecnie, własnoręcznie wydziergane sweterki, czapki czy szaliki nie tylko ogrzewają ciało, ale przede wszystkim podkreślają indywidualny styl i są wyrazem pomysłu na siebie. Trend DIY króluje w naszych domach i szafach już od kilku lat i wygląda na to, że zagości tam na dobre. Każdy z nas jest niepowtarzalny, unikatowy i chce to podkreślać między innymi poprzez ubiór. Dotyczy to także wystroju wnętrz. Po co kupować narzutę w sklepie, kiedy można "wyczarować" ją samodzielnie?!

Reklama

Robienie na drutach to jednak nie tylko moda. Wpisuje się ono w trend slow life, który coraz bardziej rośnie w siłę. Ciągły pęd, presja, pośpiech i stres to domena naszych czasów. Coraz więcej osób nie chce się temu poddawać, poszukuje więc czegoś co może przywrócić im harmonie, wewnętrzną równowagę. Wielu z nas odnajduje ją właśnie poprzez robienie na drutach. To zajęcie uspokaja, pozwala się wyciszyć, zapomnieć o problemach w pracy czy kłótni z partnerem. Robienie na drutach daje więc nie tylko możliwość wejścia w rolę twórcy i zabawy stylem, ale także pozwala popatrzeć inaczej na otaczający nas świat, w którym to my mamy kontrolę nad czasem, a nie na odwrót.

To właśnie połączenie trendów Slow life oraz DIY stanowi motyw przewodni marki We Are Knitters, dla której zwrot w kierunku cieszenia się małymi rzeczami oraz poczucie dumy ze stworzenie czegoś własnoręcznie jest kluczowe. Bo We Are Knitters to coś więcej niż druty i motki. To szczęście!

O marce We Are Knitters

We Are Knitters to międzynarodowa marka modowa specjalizująca się w dziewiarstwie ręcznym, założona przez parę przyjaciół z Hiszpanii – Maríę José Marín i Alberto Bravo. Pomysł na markę zrodził się podczas podróży nowojorskim metrem. Zobaczyli wówczas młodą dziewczynę robiącą na drutach i zdali sobie sprawę z popularności trendu DIY. Postanowili się więc w to zaangażować i promować ten trend w świecie. Marka od samego początku działania chciała odtworzyć dawny kunszt dziewiarski dostosowując go jednak do nowoczesnych realiów. Pięć lat wystarczyło, aby We Are Knitters stało się międzynarodowym dostawcą zestawów do robienia na drutach oraz wysokiej jakości wełny.

Reklama

W każdym zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne, by zrobić sobie coś swojego. Znajdziemy więc wełnę, drewniane druty, wzór, igłę do wełny oraz metkę. Aby robótki stały się jak najbardziej komfortowe druty zostały wykonane z drewna bukowego, każda para drutów robiona jest ręcznie przez wyspecjalizowanego rzemieślnika. Do wyboru mamy także wysokiej jakości wełnę m.in. wełnę peruwiańską – grubą bądź cienką lub wełnę typu baby alpaca. Oferta marki skierowana jest zarówno do osób początkujących, średniozaawansowanych jak i zaawansowanych. Każdy zestaw zawiera wzór, dzięki któremu oczko po oczku samodzielnie wykonamy sweter, szalik, narzutę, bluzkę czy sukienkę. Ponadto możemy także skorzystać z przygotowanych przez markę filmów instruktażowych, które w prosty sposób pokazują jak radzić sobie z nabieraniem oczek i wykonywaniem poszczególnych etapów robótki Wszystkie filmy dostępne są na stronie www.weareknitters.pl