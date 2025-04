Uzbierane środki zostaną przekazane na realizację celów 29. Finału WOŚP – wsparcie laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy i tym samym pomogą potrzebującym pacjentom, głównie dzieciom.

Reklama

Jak co roku, w trakcie Wielkiego Finału WOŚP, 31.01, wszyscy widzowie, partnerzy i darczyńcy czekali z zapartym tchem na pierwsze wyniki i podsumowania zbiórek WOŚP. Dla Lidl Polska to już 12 lat współpracy z Fundacją WOŚP i tym samym 12. Wielki Finał.

Zbiórki pieniężne w sklepach Lidl Polska trwały tym razem 6 tygodni i zaowocowały rekordowym wynikiem zebranych środków – 9 mln zł. Od początku współpracy sieci z Fundacją to łącznie aż 33 mln zł na realizację celów zbiórek. W tym roku cel jest jak zawsze ważny i potrzebny - 29. „Finał z głową” wspiera laryngologię, otolaryngologię oraz diagnostykę głowy dzieci.

Podziękowania należą się przede wszystkim klientom i pracownikom Lidl Polska. Po raz kolejny dokonaliśmy wspólnie wielkiej rzeczy – przekazaliśmy aż 9 mln zł na WOŚP, to rekord naszych dotychczasowych zbiórek. Łącznie, przez 12 lat naszego zaangażowania w zbiórki WOŚP zebraliśmy 33 mln zł. Kiedy rozpoczynaliśmy kwestę w naszych sklepach przed Świętami, nie przypuszczałem, że osiągniemy tak wiele. Cieszę się, że te pieniądze realnie wesprą cel 29. Finału WOŚP, w tym oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy. Jestem dumny z zespołu Lidl Polska, który liczy w tej chwili ponad 23 000 osób. Znowu odnieśliśmy sukces! – komentuje Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Reklama

Chociaż zbiórki do skarbon już się zakończyły, aukcje WOŚP nadal trwają, w tym licytacja Karola Okrasy przy współpracy z Kuchnią Lidla. W tym roku jest to kolacja dla dwóch osób w restauracji Platter by Karol Okrasa, która zostanie przygotowana i zaserwowana przez samego Karola. Aukcja potrwa do 14.02. Zapraszamy!