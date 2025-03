Aż 9 na 10 Polaków uważa się za częstych użytkowników sieci. I choć korzystają z niej regularnie, chcieliby, aby ich internet był tani. Jednak nie kosztem niskiej jakości. 62% mieszkańców Regionów Nexery (czyli 7 województw, w których firma dostarcza multi-światłowód) podkreśla, że to właśnie cena jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze oferty dostępu do internetu. Dokładnie taki sam odsetek jako najważniejszy czynnik wskazuje stabilność łącza, a dla ponad połowy (55% badanych w Regionach) najważniejsza jest prędkość internetu. W próbie ogólnopolskiej kolejność jest identyczna, a różnice niewielkie.

Kobiety decydując o wyborze oferty dostępu do sieci zwracają także uwagę na rekomendacje rodziny lub znajomych. Aktywnie poszukują również pakietów promocyjnych. – Internet, to dziś nieodłączna część naszego życia. Jak wynika z naszego badania, zdecydowana większość Polaków spędza online co najmniej kilka godzin dziennie. W sieci szukamy rozrywki, pracujemy, robimy zakupy i załatwiamy sprawy urzędowe. Co więcej, zacierają się też dotychczasowe różnice w korzystaniu z internetu pomiędzy mieszkańcami największych miast i mniejszych miejscowości, starszymi i młodszymi, a także ze względu na płeć. Internautki nieco częściej korzystają z platform streamingowych i sklepów online. Mocniej obawiają się rozwoju sztucznej inteligencji i… rzadziej grają w gry, jednak i tutaj różnice się zacierają. To właśnie kobiety częściej niż mężczyźni zapowiadają, że w najbliższym czasie kupią sprzęt gamingowy – podkreśla Paweł Hordyński, członek zarządu Nexery.

Śmieszne filmy i media społecznościowe

Nowy raport Nexery pokazuje również, że zdecydowana większość polskich internautów uwielbia rozrywkę online. Po tego typu treści sięgają oni co najmniej kilka razy w tygodniu – nieznacznie częściej takie podejście cechuje respondentów z Regionów Nexery (71%) niż przedstawicieli próby ogólnopolskiej (67%). Czego konkretnie szukają internauci? Rekordową popularnością cieszą się śmieszne filmy lub ich kompilacje. Wśród mieszkańców Regionów Nexery wybiera je połowa badanych, w porównaniu do 56% na poziomie ogólnokrajowym. Tuż za nimi plasują się treści wideo publikowane w social mediach, które szczególnie chętnie wybierają kobiety (ich odsetek jest w próbie ogólnopolskiej jest o ponad 15 p.p. większy niż mężczyzn). Niemal co trzeci respondent sięgający po rozrywkę w sieci, wybiera z kolei stand-up lub kabaret. Na dalszych miejscach są programy cykliczne oraz vlogi.

Platformy streamingowe i gry online to nie trend, a już rutyna

Polacy chętnie korzystają także z usług streamingowych i robią to co najmniej kilka razy w tygodniu (68% wskazań dla próby regionalnej oraz 73% wskazań dla ogólnopolskiej), przy czym nawet co trzeci badany przyznaje, że zagląda do tego typu serwisów codziennie. Warto podkreślić, że w skali całego kraju zaledwie co czwarty respondent zadeklarował, że nie posiada konta na żadnej platformie streamingowej. Najchętniej wybieranym serwisem tego typu w Polsce jest Netflix. Drugi pod kątem popularności jest Disney Plus. Zwolenniczkami tej platformy są szczególnie kobiety, podczas gdy mężczyźni częściej wybierają Amazon Prime. Czego w serwisach streamingowych poszukują Polacy? Największą popularnością cieszą filmy oraz seriale. Za nimi znalazły się natomiast dokumenty, sport, treści przyrodnicze, a także bajki i animacje.

Większość Polaków systematycznie spędza również wolny czas grając przez internet. Aż 40% przyznaje, że gra w gry online przynajmniej kilka razy w tygodniu. Co ciekawe, na wybór takiej formy rozrywki niemal równie często wskazują internautki. W kwestii sprzętu, przeważnie sięgamy po telefon lub tablet (40% dla próby ogólnopolskiej oraz 45% regionalnej) albo po komputer lub laptop (po 32% wskazań). Wybór urządzenia różni się jednak w zależności od płci: kobiety częściej grają na telefonach w pojedynkę, podczas gdy mężczyźni preferują komputery stacjonarne lub laptopy.

Sklepowe koszyki najszybciej napełniają się w sieci

Nowy raport Nexery wskazuje, że 74% Polaków korzysta z bankowości internetowej, a 72% systematycznie dokonuje płatności online. Nie dziwi zatem, że z roku na rok rośnie popularność e-zakupów. Sklepy internetowe regularnie odwiedza 59% ankietowanych, a zaledwie 5% zamawia produkty w sieci rzadziej niż raz w miesiącu. Trzema najczęściej kupowanymi przez internet kategoriami produktów są: odzież (52% Polska i 54% Regiony Nexery), obuwie (odpowiednio: 35% i 37%) oraz kosmetyki i perfumy (po 30%).

Blisko połowa respondentów przyznaje ponadto, że chętniej wybiera sklepy online z programami lojalnościowymi (52% w Polsce, 50% w Regionach Nexery) i oferującymi częściowy zwrot środków za zakupy, czyli tzw. cashback (43% w Polsce oraz 44% w Regionach). Ważnym aspektem dla kupujących online są także realne, a więc dokładnie oddające rzeczywistość zdjęcia produktów – tak przyznaje ponad 70% uczestników badania. Wynik ten jest niemal identyczny niezależnie od płci i wieku badanych. Co równie istotne, e-zakupy są nie tylko szybkie, ale w większości także dobrze przemyślane. Jeśli bowiem już zdecydujemy się na zakup online, stosunkowo rzadko odsyłamy produkty; deklaruje to jedynie co piąta osoba kupująca w sieci, mimo że coraz więcej e-sklepów zapewnia bezpłatne zwroty.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie www.regionynexery.pl.

