Zabawa jest jednym z podstawowych elementów całego dnia dziecka, który tak samo jak nauka w szkole, kształtuje jego rozwój. Aby twoja pociecha czerpała z tego jak najwięcej korzyści, bardzo ważne jest, abyś przyłączyła się do dziecięcej rzeczywistości. Jest to idealny sposób nie tylko na stymulowanie rozwoju malucha, ale również na budowanie i umacnianie rodzinnych więzi. Ale jeśli pewnego dnia znudzi ci się udawanie kolejnego superbohatera czy wydawanie odgłosów różnych zwierząt - nie poddawaj się! Warto poszukać innych rozwiązań, które zadowolą twoje dziecko i... ciebie. Gry planszowe, kalambury, omawianie zdjęć w albumie, szukanie skarbów lub wspólne gotowanie może okazać się nie tylko świetną zabawą, ale również prawdziwą, życiową lekcją. Świat się nie zawali, jeśli posprzątasz mieszkanie dwie godziny później. Poza tym i tak się nie wyśpisz, więc prasowanie możesz odłożyć na wieczór, kiedy mały już zaśnie.

Zabawa uczy i kształtuje osobowość

Wiedziałaś, że od chwili narodzin aż do czwartego życia dziecko przechodzi intensywny rozwój intelektualny? W każdej sekundzie, w której doświadcza otaczającego je świata poprzez wzrok, słuch, dotyk, zapach i smak, w jego mózgu powstają miliony nowych połączeń. To okres najszybszego kształtowania postaw i nauki w życiu człowieka, dlatego tak ważne jest, aby te lata obfitowały w bliskość, zrozumienie oraz zabawę, dzięki której ty rozwijasz się razem z dzieckiem. Jak możesz wpłynąć na pogłębienie zdolności swojej pociechy? Okazuje się, że to właśnie wspólna zabawa jest złotym środkiem, który przynosi mnóstwo korzyści. Według danych z raportu LEGO Play Well aż 93% dzieci jest szczęśliwych podczas harcy ze swoimi rodzicami. Taka rozrywka ma też ogromny wpływ na ogólny rozwój twojego malucha, a jednocześnie świetnie relaksuje oraz umacnia więzi pomiędzy wami. ​Dużo zależy od twojej wyobraźni, bo z pewnością wszystkie potrzebne akcesoria masz pod ręką. Są to np. klocki, które wpływają na rozwój intelektualny oraz iloraz inteligencji. Ich ogromną zaletą jest pobudzanie wyobraźni. Dodatkowo stymulują pamięć oraz zdolność rozumowania. Z kolei puzzle uczą dzieci koncentrować się na jednym przedmiocie. Dzięki nim maluchy ćwiczą swoją kreatywność oraz kojarzenie. Według raportu LEGO Play Well aż 93% rodziców uważa, że zabawa powinna być wykorzystywana nawet w szkole jako narzędzie do rozwoju dziecka i nauki.

Eksperci od rozwoju są zgodni, że w wieku dziecięcym niezbędny jest repertuar różnorodnych zabaw, żeby rozwinąć i udoskonalić cały wachlarz umiejętności, takich jak: zdolności motoryczne, koordynacja ręka-oko, kompetencje społeczne, kreatywność w różnych postaciach oraz wyobraźnia. Lepsze poznanie rodzajów zabawy obecnych w życiu naszych dzieci, zrozumienie, jak je wykorzystać i pozwolenie cyfrowym technologiom usprawnić zabawę, to pierwszy krok do aktywnego podejmowania decyzji dotyczących rodzinnej zabawy.

Zabawa to nieodłączny aspekt nauki u małych dzieci. Stanowi też okazję do nawiązywania przyjaźni i przyjemnego spędzania czasu z rodziną. Nawet w dorosłym życiu istnieje zależność między skłonnością do bawienia się i poczuciem humoru, a dobrą kondycją psychiczną - mówi starszy wykładowca psychologii wychowawczej, dr Elena Hoicka.

Poprzez zabawę uczymy się, jak działają nasze umysły i ciała oraz odkrywamy, jak myślą i czują inni. Bawimy się, bo sprawia nam to przyjemność oraz pomaga zrozumieć otoczenie i nasze miejsce w świecie. Dziecko poznaje i rozumie podstawowe wartości człowieka, jakimi są poczucie przynależności, miłość i szczęście. Oczywiście pod warunkiem, że poświęcamy mu 100% uwagi.

Dlaczego zabawa z dzieckiem jest tak ważna?

Zabawa z dzieckiem to nie tylko zabijanie wolnego czasu malucha, który nudzi się w domu. Należy pamiętać, że im więcej różnorodnych bodźców dociera do dziecka, tym szybciej następuje jego rozwój. Raport LEGO Play Well, na potrzeby którego przebadano blisko 13 000 rodziców i dzieci z 9 krajów, przedstawia rolę zabawy w życiu i wychowywaniu. Według niego aż 95% opiekunów uważa, że zabawa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ich dziecka. Taki sam procent ankietowanych jest zdania, że zabawa wzmacnia więzi rodzinne oraz ułatwia komunikację. 9 na 10 rodziców przyznaje, że zabawa pozwala budować i rozwijać kluczowe cechy, od których zależy sukces ich malucha, takie jak pewność siebie oraz komunikatywność i kreatywność. 86% dorosłych twierdzi, że zabawa pozwala im się odstresować i odpocząć po dniu pracy. 94% mówi, że dzięki zabawie dzieci uczą się na błędach, nabywają umiejętność zadawania pytań, 93% sądzi, że wzmacnia inteligencję emocjonalną (np. empatię). Te liczby mówią same za siebie!

10 zasad dobrej zabawy



Każdy rodzaj zabawy, nawet ten najbardziej banalny, potrafi wywołać ogrom radości oraz dobrego samopoczucia nie tylko u dziecka, ale u każdego członka rodziny. Jeśli wymagasz czegoś od swojej pociechy, wymagaj również od siebie. Poznaj 10 zasad opracowanych przez LEGO, którymi powinniśmy się kierować w roli rodzica:

Stawiaj wyzwania i podważaj schematy myślowe Zachęcaj dzieci do swobodnej zabawy Zacznij od ruchu Różnorodna zabawa rozwija wszechstronność u dzieci Dajcie się ponieść zabawie Skupiaj się na kreatywności, nie bałaganie Akceptuj błędy i pomóż dziecku je naprawić Wygłupiaj się, bo dzięki temu wejdziesz do dziecięcego świata Zaplanuj rodzinny dzień na zabawę i nie przekładaj go Obowiązki zamień w zabawę

Nie bez powodu wasze maluchy niechętnie wracają do domu z placu zabaw lub przedszkola, gdzie mogą bawić się i śmiać godzinami. My dorośli, a przede wszystkim rodzice, musimy dać im do tego prawo, jednocześnie aktywnie angażując się w beztroski świat dziecka.

