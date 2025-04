Zapraszamy do rejestracji i szerzenia wiedzy o największych polskich naukowcach!

"Być jak Ignacy" to program edukacyjny dla szkół i nauczycieli z pasją, prowadzony już po raz drugi przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Kierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VII, a realizowany w ramach Kół Naukowych.

Ten program to nie tylko narzędzie do przekazywania wiedzy, ale także sposób na rozpalanie w dzieciach pasji do nauki. Potwierdza to tegoroczne hasło przewodnie projektu, czyli: "Rozpalamy płomień wiedzy".

Ponownie przewodnikiem po świecie nauki będzie sam Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej, który pomoże bliżej poznać i polubić najbardziej znanych polskich naukowców – Mikołaja Kopernika, Marię Skłodowską - Curie, Kazimierza Prószyńskiego i Stefana Drzewieckiego.

Zarejestrowanym szkołom zostaną udostępnione scenariusze zajęć edukacyjnych, które można realizować w ramach Kół Naukowych.

W drugiej edycji programu "Być Jak Ignacy" zostanie również zorganizowany konkurs. Wystarczy raportować przeprowadzane bloki zajęć i przygotować wspólnie ciekawy wynalazek lub model, by walczyć o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i atrakcyjne nagrody finansowe.

Spośród zgłoszonych placówek, zostanie wybranych 16 szkół, po jednej z każdego województwa, które otrzymają po 8 000 zł, a zwycięska placówka otrzyma aż 12 000 zł. Dodatkowe nagrody czekają dla Nauczycieli prowadzących koła - nawet do 5 000 zł.

Ponadto w ramach programu przygotowane zostały dodatkowe materiały: filmy edukacyjne z przykładami eksperymentów, komiksy i gra przygodowa dla dzieci oraz platforma internetowa przeznaczona zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców.

Minister Edukacji Narodowej objęła patronat honorowy nad programem

"Być jak Ignacy".

Zapraszamy wszystkie szkoły i nauczycieli do udziału w programie "Być jak Ignacy".

Rejestracja prowadzona jest tylko do 05.01.2018r. Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.bycjakignacy.pl

Ignacy zaprasza na przygodę z nauką!