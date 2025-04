Święta tuż-tuż, a ty jeszcze nie masz prezentów? Nie jesteś sama! Chociaż o tym, że Gwiazdka wypada 24 grudnia, wie każda z nas, to i tak świąteczne zakupy zostawiamy na ostatnią chwilę, a potem martwimy się, że o czymś zapomnimy lub najzwyczajniej w świecie nie zdążymy.

Jakie podarunki są najmodniejsze w tym sezonie i jak zaplanować zakupy, by wyrobić się przed pierwszą gwiazdką?

Prezenty dla Niej

Co kupić mamie, siostrze lub przyjaciółce? Chociaż może dzielić je spora różnica wieku, to prawda jest taka, że wszystkie kochają to samo. Perfumy, kosmetyki, ubrania i dodatki, a także domowe gadżety to must-have, który wywoła uśmiech na twarzy każdej kobiety!

Zanim zdecydujesz się na prezent, koniecznie zastanów się, jaka właściwie jest osoba, którą chcesz obdarować. Podarunek powinien być przecież spersonalizowany. Jeżeli twoja mama kocha gotować, to kup jej świąteczny zestaw do pierniczków. Taki prezent będzie nie tylko funkcjonalny, ale i sprawi, że w te Święta będziecie mieli dużo frajdy ze wspólnych wypieków. Wiesz pewnie, jak kuchenne zabawy łączą rodzinę.

Jeśli twoja mama, siostra czy przyjaciółka są elegantkami, to koniecznie podaruj im coś, co podkreśli ich naturę. Ekskluzywna torebka (obowiązkowo w modnym czerwonym, świątecznym kolorze), paleta pierniczkowych cieni do powiek, cynamonowy peeling czy gustowny zapach, ucieszy każdą z nich.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy kosmetyki to odpowiedni podarunek pod choinkę, zapewniamy, że tak! Około 40% Polaków kupuje je bliskim na prezent, bo są funkcjonalne i zawsze się przydają. Co zrobić, by wybierając kosmetyczny podarunek, nie spędzić w drogerii całego dnia? My w tym roku stawiamy na zakupy on-line, dzięki którym zaoszczędzamy czas na dojazd do galerii i poszukiwanie parkingu, a do tego nie tracimy nerwów na długie kolejki, brak interesujących nas przedmiotów i ludzi błąkających się po sklepowych korytarzach.

W internecie masz niemal nieograniczony wybór (czy któraś z nas tego nie uwielbia?). Jeśli za zakupy prezentów zabierzesz się wystarczająco wcześnie, to możesz sprawdzić nawet ofertę zagranicznych sklepów. Nie musisz się przy tym specjalnie obawiać o płatności – możesz je realizować swoją kartą. W internecie zapłacisz zarówno kartami debetowymi, jak i kredytowymi czy przedpłaconymi. Zastanawiasz się, czy jest to bezpieczne? Bez obaw. Dane kart przechowywane są w bezpiecznym środowisku, a sklepy oferujące tę metodę płatności muszą spełnić najwyższe standardy bezpieczeństwa w tej kwestii. Pozbawiony granic świat zakupów stoi przed nami otworem!

Prezenty dla Niego

Zapomnij o skarpetach czy czekoladkach! To nudne i strasznie oklepane. A może krawat lub koszulka z zabawnym napisem? Tym pomysłom też mówimy stanowcze „Nie!”. Wiesz czemu? Bo kolejny krawat czy T-shirt z reniferem głośno krzyczą: „Sorry kochanie! Nie miałam pomysłu i poszłam na łatwiznę”. A przecież nie o to chodzi w Gwiazdce!

Prezent powinien być dopasowany i od serca. Jeśli masz zdolności manualne, możesz zrobić go sama. Jeśli jednak nie masz na to czasu, bo dużo pracujesz, a w grudniu masz zamknięcie roku i mnóstwo deadlinów, to kup mężczyznom swojego życia coś, co sprawi im radość. Zarówno twój mąż, chłopak, tata czy brat ucieszą się z książki (najpierw upewnij się, jaki rodzaj literatury czytają), biżuterii (np. spinek do mankietów, czy eleganckiego zegarka) czy golarki lub trymera do zarostu. Niepodważalnym hitem każdego gwiazdkowego sezonu są oczywiście męskie perfumy. Jeśli nie kupiłaś jeszcze prezentu dla swojego faceta, to pomyśl o zmysłowym zapachu - takim, który będzie podobał się tobie (i jemu oczywiście też). My stawiamy na wodę Dior Sauvage, która uznawana jest za prawdziwy synonim męskości!

Jeśli na samą myśl o poszukiwaniu gwiazdkowych prezentów robi ci się słabo, a tłumy w sklepach przerażają cię tak samo mocno, jak niejeden koszmar, to tak jak my postaw na zakupy on-line. W internecie masz pewność, że nowa książka ulubionego autora Twojego taty jest dostępna, a tajemnicze funkcje golarki dla Twojej drugiej połówki możesz szybko wygooglać. Ponadto prezenty kupisz szybko i wygodnie, siedząc w domu lub w kawiarni. Jeśli masz do kupienia kilka prezentów i męczy Cię wypełnianie formularzy w kolejnych sklepach internetowych, to spróbuj założyć sobie „wirtualny portfel”, taki jak Visa Checkout. Dane swoich kart wpisujesz raz – przy rejestracji, a później przy każdej transakcji wystarczy zalogować się do usługi, wpisać login oraz hasło i zapłacone. Na swoim osobistym urządzeniu możesz pozostać zalogowana, a wtedy zapłacisz… jednym kliknięciem. Szybko, bez stresu, kolejek i tłumów!

Prezenty dla dziecka

Uwielbiasz wybierać prezenty dla najmłodszych? My też zamieniamy się wtedy w dziecko i na nowo zaczynamy wierzyć w Świętego Mikołaja. Pewnie też zauważyłaś, że dzisiejsze maluchy bawią się trochę innymi zabawkami niż my, a zwykłe drewniane klocki czy pluszowy miś mogłyby nie zrobić na nich wrażenia. Co zatem ucieszy kilkulatka? Pamiętaj o interaktywnych zabawkach. Najlepiej takich, które nie tylko śmieszą, ale i edukują. Klocki LEGO, przytulanki uczące liczyć, płacząca lalka niemowlak, czy interaktywny stolik muzyczny to hity, które zainteresują dziecko na dłużej, niż kilka minut. Do tego przypadną do gustu również rodzicom, którzy doceniają gadżety rozwijające zdolności ich dzieci.

Ponieważ my w tym roku większość prezentów zamawiamy on-line, nie musimy obawiać się, że nie zdążymy przed pierwszą gwiazdką. Jeśli jednak boisz się, że podarunek dla dziecka może ulec zniszczeniu w czasie dostawy, to jest sposób, żeby się zabezpieczyć przed nieprzyjemnymi niespodziankami dla naszych pociech. Jeśli za kupione w internecie prezenty zapłacisz kartą, to dzięki usłudze chargeback, dostaniesz zwrot pieniędzy na kartę, gdy kurier dostarczy ci zamówienie w uszkodzonym stanie lub zakupy będą różniły się od opisu na stronie sklepu. Żeby skorzystać z tej usługi najpierw musisz złożyć reklamację u sprzedawcy. Jeśli sprzedawca bezpodstawnie ją odrzuci, możesz uruchomić procedurę chargeback w swoim banku. Przy płatnościach przelewem lub gotówką takiej ochrony nie mamy. Można powiedzieć, że jest to dodatkowe, darmowe „ubezpieczenie” naszych zakupów.

Kiedy zabrać się za świąteczne zakupy?

Najlepiej najwcześniej, jak się tylko da. Ci najbardziej zdeterminowani, świąteczne zakupy planują już w okresie letnich wyprzedaży. Jeśli jednak należysz do grona „gwiazdkowych zapominaczy”, którzy świąteczne zakupy zostawiają na ostatni moment, to koniecznie mądrze je zaplanuj!

Stwórz listę prezentów i określ mniej więcej, jaki budżet jesteś w stanie przeznaczyć na podarunki. Pomyśl o preferencjach osoby, którą chcesz obdarować, tak by prezent nie był przypadkowy. Pomyśl o zakupach on-line. Nie tylko nie stracisz czasu na długie kolejki, dojazd i szukanie miejsca parkingowego, ale i polubisz #christmasshopping! Wybierz dobrze sposób płatności. Dzięki płatności kartą możesz chociażby zaoszczędzić sobie rozczarowania uszkodzonym przez kuriera prezentem i mieć szansę na zwrot kosztów na kartę dzięki chargebackowi.

