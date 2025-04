Książka, skarpetki, piżama? Co roku przed świętami masz wrażenie, że skończyły ci się wszystkie pomysły? To Boże Narodzenie może być inne. Bardziej magiczne i zaskakujące! Zakupowe szaleństwo zacznij od sprawdzenia naszej listy najpopularniejszych podarunków dla mężczyzn!

Reklama

Skąd czerpać inspiracje, czyli jak wybrać odpowiedni prezent pod choinkę?

Zastanawiasz się, jaki podarunek świąteczny będzie najlepszy dla twojego mężczyzny? Zanim kupisz coś nieprzemyślanego i sztampowego, zastanów się, o czym marzy twoja druga połowa. Możesz też zapytać go wprost, porozmawiać z jego najbliższymi lub przeszukać fora internetowe, strony www czy Instagram.

Prezent na gwiazdkę dla mężczyzny

fot. Adobe Stock

Twój podarunek powinien być wyjątkowy i spersonalizowany, dopasowany do potrzeb i pragnień twojego partnera. Większość kobiet wybierając prezent bożonarodzeniowy dla mężczyzny, zwraca uwagę na 4 aspekty:

Przydatność - nie chcemy obdarowywać naszych najbliższych czymś nieatrakcyjnym i nieużytecznym. Chętnie wybieramy za to urządzenia elektryczne, które mogą ułatwić codzienne życie.

- nie chcemy obdarowywać naszych najbliższych czymś nieatrakcyjnym i nieużytecznym. Chętnie wybieramy za to urządzenia elektryczne, które mogą ułatwić codzienne życie. Marka - brand jest dla nas coraz ważniejszy. To dlatego decydujemy się na innowacje technologiczne, nowości i gadżety. Wybieramy marki, które są numerem 1 w danej kategorii, bo chcemy, by nasz prezent był wyjątkowy i trafiony.

- brand jest dla nas coraz ważniejszy. To dlatego decydujemy się na innowacje technologiczne, nowości i gadżety. Wybieramy marki, które są numerem 1 w danej kategorii, bo chcemy, by nasz prezent był wyjątkowy i trafiony. Wytrzymałość - mamy świadomość, że gwiazdkowy prezent powinien być jakościowy. Co to znaczy? To musi być produkt na lata, taki który wyróżnia się niezawodnością i dobrym wykonaniem.

- mamy świadomość, że gwiazdkowy prezent powinien być jakościowy. Co to znaczy? To musi być produkt na lata, taki który wyróżnia się niezawodnością i dobrym wykonaniem. Klasę premium - święta to wyjątkowy czas, pełen miłości i pozytywnych emocji. Te wartości chcemy przekazać również poprzez produkty z najwyższej półki.

Trymer czy golarka na gwiazdkę? Czego potrzebuje twój mężczyzna?

fot. Pixeles

Coraz więcej kobiet zastanawiając się nad prezentem pod choinkę dla swojego mężczyzny, decyduje się na urządzenia do pielęgnacji zarostu i brody. Co powinnaś wybrać? Trymer czy golarkę? Wyjaśniamy!

Golarka to idealny prezent dla mężczyzny, który woli gładką twarz, takiego który goli się codziennie, zwykle robiąc przerwę w weekend, a przy tym ważne jest dla niego nawilżenie. Trymer za to sprawdzi się w przypadku tych wszystkich, którzy mają brodę lub właśnie ją zapuszczają i chcą o nią odpowiednio zadbać w domu.

Jak wybrać odpowiedni trymer do brody?

fot. Materiały prasowe

Jeśli twój mężczyzna ma brodę, czy utrzymuje długi zarost i stara się go pielęgnować, to podaruj mu trymer. Jak wybrać najlepszy? Zwróć uwagę na te elementy:

Technologia - trymer powinien dopasowywać moc urządzenia do gęstości zarostu

trymer powinien dopasowywać moc urządzenia do gęstości zarostu Ostrza - w trymerach powinny być one w pełni metalowe

- w trymerach powinny być one w pełni metalowe Wydajność - urządzenie powinno długo działać na jednym ładowaniu

urządzenie powinno długo działać na jednym ładowaniu Wygląd - trymer powinien być nie tylko użyteczny, ale i stylowy - w końcu mężczyźni to wzrokowcy

Najlepszy trymer do brody

Trymer do zarostu i włosów BT 7040

fot. Materiały prasowe

Mężczyźni, którzy cenią sobie dokładność w stylizacji brody docenią trymer BT 7040, którego głównym atutem jest możliwość wyboru spośród 39 ustawień skracania z dokładnością co do 0,5 mm dzięki precyzyjnej, okrągłej podziałce. W zestawie znajduje się sporo dodatków, które ułatwią męską pielęgnację: dwa grzebienie do brody i włosów, precyzyjny trymer do wyrównania wąsów czy mała końcówka goląca, która usunie zarost np. z polików. Oprócz tego mężczyzna znajdzie w pudełku maszynkę Gillette, szczoteczkę do czyszczenia, etui, ładowarkę w podstawce. Trymer sam dopasowuje się do gęstości zarostu, a po całkowitym naładowaniu jest w stanie pracować nawet do 100 minut. Efekt? Idealnie wystylizowana broda co do milimetra.

Dowiedź się więcej na temat trymera do zarostu i włosów BT 7040!

Wielofunkcyjny zestaw do pielęgnacji całego ciała MGK7020

fot. Materiały prasowe

To nasz zdecydowany faworyt. Urządzenie multifunkcyjne (multigroomer) typu 10w1, które sprawdzi się w stylizacji zarostu, usuwaniu włosów na ciele (np. z klatki piersiowej) czy przycinania włosów w uszach i nosie. W zestawie znajduje się aż 10 dodatków, które sprawią, że twój mężczyzna z łatwością zajmie się swoją pielęgnacją od stóp do głów przy użyciu tylko jednego urządzenia.

Poznaj szczegóły, cenę i dostępność wielofunkcyjnego zestawu do pielęgnacji całego ciała MGK7020!

Jak wybrać odpowiednią golarkę do brody?

fot. Materiały prasowe

Twój mężczyzna to profesjonalista, który goli się codziennie lub kilka razy w tygodniu? W te Święta podaruj mu urządzenie na lata. Jak je znaleźć? Oto kilka wskazówek: Foliowy systemem golący - urządzenie wyposażone w ten tryb jest dokładniejsze, delikatniejsze i sprawdzi się w przypadku wrażliwej skóry.

Praca na mokro i na sucho - dobrze, jeśli golarka będzie działała zarówno na sucho, jak i na morko z pianką lub żelem. To znacznie ułatwia korzystanie z urządzenia.

Tryb szybkiego ładowania - nawet jeśli zapomnimy o naładowaniu, krótkie, 5-minutowe ładowanie zapewni 1 golenie.

Design i poręczność - mężczyźni są wzrokowcami. Gwiazdkowy prezent powinien więc łączyć w sobie użyteczność i styl.

Która golarka dla mężczyzny będzie najlepsza?

Która golarka dla mężczyzny będzie najlepsza?

Golarka Braun Series 3 ProSkin



fot. Materiały prasowe

O tym urządzeniu marzy każdy facet, więc Święta to doskonały moment, by spełnić jego życzenia. Golarka Braun Series 3 ProSkin, dzięki głowicy złożonej z dwóch folii golących, trymera i wypustek, które naprowadzają zarost na ostrza przyśpiesza golenie o poranku. Ostrza ukryte pod folią golą dokładnie, a zarazem są delikatne dla skóry. Efekt? Skóra twojego mężczyzny będzie zawsze gładka i bez podrażnień. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, a wybrane modele posiadają w zestawie bazę czyszcząco-ładującą.

Sprawdź więcej na temat golarki Braun Series 3 ProSkin!

Golarka Braun Series 5 Wet&Dry



fot. Materiały prasowe

To urządzenie przeznaczone do wymagającej, wrażliwej skóry, która potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Golarka dostosowuje swoją moc do gęstości zarostu, więc usuwa zarost bardzo efektywnie i potrzebuje mniej pociągnięć po skórze, co oznacza mniej podrażnień. Dzięki temu, że jej głowica porusza się w 8 kierunkach, dokładnie goli trudne i problematyczne obszary takie jak np. szyja czy żuchwa.

Dowiedź się wiedzieć więcej na temat golarki Braun Series 5 Wet&Dry i daj ją w prezencie swojemu mężczyźnie!

Golarka Braun Series 9 Wet&Dry



fot. Materiały prasowe

To golarka dla najbardziej wymagających mężczyzn, połączenie najwyższej klasy, jakości i designu. Golarka została wykonana z największą precyzją, dzięki czemu nie ma mowy o jakichkolwiek błędach. Braun Series 9 łączy opatentowaną technologię SyncroSonic™, która analizuje gęstość zarostu i pokryty tytanem trymer z niezwykle wyszukanym designem. Dodatkowo wykorzystana w golarce inteligentna technologia soniczna wytwarza 10 000 mikrowibracji na minutę, pozwalając tym samym gładko przesuwać się po skórze. Series 9 umożliwia golenie na sucho lub na mokro, przy użyciu wody, pianki lub żelu, aby uzyskać lepszy poślizg i uczucie jedwabistej gładkości.

Szukasz profesjonalnego sprzętu dla swojego mężczyzny? Pomyśl o Golarce Braun Series 9 Wet&Dryi poznaj szczegóły na temat urządzenia!

A ty, co wybierasz? Golarkę czy trymer?

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Braun.