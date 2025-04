Reklama

Wyjątkowy prezent z okazji Komunii czy Dnia Dziecka to nie lada wyzwanie. Spraw, by twój podarunek był rzeczą, która kojarzy się z mnóstwem ciepłych emocji. Niech to będzie coś, co was zbliży i pozwoli celebrować rodzinny czas.

Podaruj wspomnienia

Pierwsza komunia, wspólne wakacje, urodziny, wyjazd nad morze, ślub ulubionej cioci, a może gotowanie z mamą? Każda cudowna chwila warta jest tego, by zapamiętać ją na zawsze. Z pomocą przychodzi inteligentny aparat Canon, który odmieni rodzinne fotografie. Czym się wyróżnia?

Dla całej rodziny

fot. Materiały prasowe

Dzieci kochają robić zdjęcia i nagrywać filmy. Dostęp do sieci i mediów społecznościowych sprawił, że kultura obrazu jest coraz bardziej popularna. Ponieważ warto pielęgnować pasje najmłodszych, w tym roku podaruj im coś, co pozwoli rozwijać talent fotograficzny, ale i pozytywnie wpłynie na rodzinne relacje. Aparat Canon PowerShot PX to urządzenie, które doceni nie tylko młode pokolenie.

Wspomnienia w doskonałej jakości

fot. Materiały prasowe

Chociaż urządzenie jest niewielkich rozmiarów, to potrafi zadziwić. Canon PowerShot PX to mały i przyjazny aparat, który automatycznie rejestruje wysokiej jakości zdjęcia 11,7 MP oraz wideo w jakości Full HD 60p. Od teraz każda rodzinna fotografia będzie niemal profesjonalnym dziełem sztuki. Nieważne, czy będzie to zdjęcie z wielkiego wydarzenia, takiego jak komunia lub ślub, czy z mniej oficjalnego (ale nadal wielkiego), jak pierwsze wspólne pieczenie sernika. Dla marki Canon każda chwila jest tak samo wielka i tak samo ważna!

Zawsze razem

fot. Materiały prasowe

Wiesz, jak to jest, gdy robicie rodzinne zdjęcie, ale ktoś musi wcisnąć przycisk aparatu? Albo gdy włączacie samowyzwalacz, więc osoba, która to robi, musi biec, aby udało się jej być na zdjęciu? Tak, wiemy - to zawsze wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Teraz możecie o tym zapomnieć.

Canon PowerShot PX posiada funkcję automatycznego rejestrowania obrazów ruchomych i nieruchomych. Teraz nikt nie musi stać przed obiektywem. Wszyscy członkowie rodziny mogą swobodnie pozować do zdjęć, bo aparat wykona je sam. Jak to działa? Wystarczy ustawić urządzenie w dowolnym miejscu i już. Aparat rejestruje waszą codzienność - wielkie i małe wydarzenia.

Urządzenie, które łapie chwile, dopasowując się do waszych potrzeb

fot. Materiały prasowe

Aparat reaguje na twoje polecenia. Możesz nim sterować i decydować, kiedy wykona zdjęcie. Co więcej, prosta przenośna konstrukcja, ładowanie przez USB-C i wbudowane Wi-Fi pozwalają łączyć się z urządzeniami inteligentnymi (komputerem, smartfonem, tabletem). Aparat umożliwia też przeglądanie zdjęć zapisanych w aplikacji Canon PowerShot PX na iOS i Androida. To nie wszystko. Aby zaoszczędzić czas urządzenie może samo wybrać najlepsze ujęcia.

A jeśli twoje dziecko uczy się lub pracuje zdalnie, to Canon PowerShot PX może pełnić funkcję kamery internetowej.

Niech tegoroczne prezenty komunijne czy te z okazji Dnia Dziecka obfitują w relacje, emocje i bliskość. Piękne wspomnienia to w końcu najcenniejsze, co możemy dać.

Materiał powstał z udziałem marki Canon.