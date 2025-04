Jeszcze kilkanaście lat temu kobieta za kółkiem budziła skrajne emocje - albo podziw, że udało się jej zdać prawo jazdy, albo strach, bo przecież auto to rzecz męska. Dziś na szczęście jest inaczej. Jesteśmy zmotoryzowane, kochamy prowadzić i jak się okazuje, jesteśmy bezpieczniejsze na drodze niż niejeden mężczyzna. Jakie auta wybieramy? Sprawdź!

5 faktów, o kobietach za kółkiem!

1. Jest nas coraz więcej

Z badań Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że 44% wszystkich zmotoryzowanych stanowią kobiety! Dla porównania - 10 lat temu tylko co trzecia z nas miała prawo jazdy.

2. Powodujemy mniej wypadków

Jeździmy bezpieczniej, bo nie mamy skłonności do ryzyka. Ze statystyk policyjnych wynika, że kobiety powodują 1 wypadek na ok. 6,7 km. A mężczyźni? 1 na 4,7 km!

3. Jesteśmy mniej brawurowe i bardziej empatyczne

Kobiety rzadko szarżują i pozwalają sobie na nieostrożność. Dlaczego? Tak już mamy z natury. Na drodze nie musimy się popisywać, galopować i agresywnie reagować. Nie pozwalamy sobie na zbyt duże rozwijanie prędkości, szczególnie gdy mamy dzieci lub wieziemy współpasażera. Dlaczego? Bo czujemy większą odpowiedzialność.

4. Jesteśmy wielozadaniowe

Trochę jak w domu. Widzimy, co dzieje się na drodze i w samochodzie. Szybko reagujemy, a do tego zawsze mamy czas, by sprawdzić, czy dziecko spokojnie śpi na tylnym siedzeniu.

5. Coraz lepiej znamy się na samochodach

Wiemy, jak wymienić oponę, a gdy nasze auto się zepsuje, to nie lamentujemy. Jesteśmy coraz bardziej świadome. Nasza wiedza na temat samochodów wyraża się podczas wyboru nowego modelu. Co jest dla nas najważniejsze, podczas zakupu 4 kółek?

Ulubione kobiece auto to...

Dziś kobiety nie marzą ani o czerwonym kabriolecie, ani o samochodzie w iście królewskim stylu. Oczekujemy czegoś zupełnie innego. Nasz must-have to bezpieczne auto, wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Takie, które pomoże nam uniknąć kolizji na drodze i sprawi, że każda podróż będzie przyjemną przygodą. Tylko gdzie takie znaleźć? My już wiemy!

SUV - najbardziej pożądany samochód 2019 roku!

Dlaczego właśnie SUV? Bo to połączenie bezpieczeństwa, wygody i pojemności, czyli chyba 3 najistotniejszych aspektów, które są niezwykle ważne dla każdej z nas (niezależnie, czy masz dzieci lub faceta albo czy mieszkasz w mieście, czy na wsi). Nic więc dziwnego, że Polki pokochały auta ŠKODA KAMIQ.

Ergonomia kształtu dla tych, którzy potrzebują miejsca

Zakupy, torby podróżne, wózek dziecięcy, zabawki, komputer itd. itd. Z samochodem jest jak z damską torebką - musi być pojemny. I taka właśnie jest nowa ŠKODA KAMIQ.

Pomimo kompaktowych wymiarów (4 241 mm długości, 1 793 mm szerokości i 1 531 mm szerokości), KAMIQ oferuje najdłuższe w swojej klasie wnętrze. Tylni pasażerowie mają do swojej dyspozycji komfortową przestrzeń, a bagażnik mieści od 400 do 1395 litrów. Złożenie przedniego fotela pasażera pozwala uzyskać dodatkowe miejsce, a także przewozić przedmioty o długości nawet 2,5 m.

Technologia dla tych, którzy wybierają nowoczesne rozwiązania

Uwielbiasz wygodne rozwiązania? Często podróżujesz, więc od auta wymagasz komfortu na wysokim poziomie? ŠKODA KAMIQ wyposażono w liczne technologie, które do tej pory zarezerwowane były dla samochodów klasy premium, w tym ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, kierownicy i przedniej szyby. Wnętrze może zostać zdominowane przez opcjonalny cyfrowy zestaw wskaźników z pięcioma trybami wyświetlania i ekranem 10,25 cala. Dodatkowo auto oferuje stały dostęp do sieci i praktycznie nieomylny GPS. Dzięki systemowi Infotainment, działającemu w połączeniu z nawigacją, kierowcy zyskują także dostęp do aplikacji i najbardziej aktualnych map drogowych, informujących o natężeniu ruchu czy najbliższych punktach użyteczności publicznej. O pomyłce nie ma więc mowy.

KAMIQ to model wyjątkowy. Jest połączeniem tradycji ŠKODY z bardzo śmiałymi, wyróżniającymi się światłami, które są smukłe i stylowe. Zwracającym uwagę elementem jest dynamiczna linia dachu. Osiągnęliśmy wszystko, co obiecaliśmy fanom koncepcji ŠKODA VISION X z zeszłego roku – mówi Oliver Stefani, szef ŠKODA Design.

Bezpieczeństwo dla każdego

Kobiety są rozsądnymi kierowcami, rzadko pozwalają sobie na brawurę i cenią mądre rozwiązania, które pozwalają czuć się bezpiecznie za kółkiem. To dlatego Polki tak często wybierają auta marki ŠKODA - lidera w obszarze bezpieczeństwa. W nowym SUV-ie nie zabrakło nowoczesnych systemów wspierających kierowcę – w wersji standardowej dostępne będą m.in. FRONT ASSIST i LANE ASSIST. Samochód wyposażono także w wiele innych innowacyjnych systemów pozwalających zapobiegać wypadkom i zapewniających wysoki poziom aktywnego bezpieczeństwa. Opcjonalnie ŠKODA KAMIQ może być wyposażona w tempomat, Side Assist, Park Assist czy obsługę głosową.

KAMIQ wyposażony został w zupełnie nową generację systemów Infotainment. Pozostaje zawsze online i dzięki swoim aplikacjom jest w stanie zaoferować najbardziej zaawansowane usługi ŠKODA Connect. Dzięki temu jest idealną propozycją dla młodszych kierowców – mówi Christian Strube, Członek Zarządu ŠKODY odpowiedzialny za rozwój techniczny.

Materiał powstał z udziałem marki ŠKODA.