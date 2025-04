Dominika Kasieczko jest pierwszą kobietą, która będzie reprezentować Polskę w jednym z najtrudniejszych rajdów przygodowych Red Bull X-Alps 2019. Zawodniczka znalazła się w prestiżowym gronie 32 pilotów i pilotek paralotni na świecie, którzy podejmą się wyzwania przemierzenia Alp od Salzburga po Monako tylko na paralotni i własnych nogach.

Red Bull X-Alps to bardzo wymagający wyścig

Nic dziwnego, że rajd Red Bull X-Alps uchodzi za prawdopodobnie najbardziej wymagający wyścig paralotniowy na świecie. Piloci i pilotki mają do pokonania ponad 1100 km, a trasa jest tak zaplanowana, by obowiązkowo znaleźć się w specjalnych, trudno dostępnych punktach zwrotnych jak np. Eiger czy Mont Blanc.

Zawodnicy staną na linii startu 16 czerwca 2019 r. i będą mieć tylko 12 dni, by pokonać trasę. Dodatkowej adrenaliny dodaje fakt, że z wyścigu co dwa dni odpada osoba, która jest na końcu stawki. Uczestnicy mierzą się z czasem, trudnościami terenu, siłami natury, z nieprzewidywalną pogodą, ale przede wszystkim z własnym zmęczeniem, różnego rodzaju słabościami (np. kontuzje, otarcia) i psychiką.

Zawodnicy muszą wykazać się żelazną kondycją, strategicznym rozplanowaniem wyścigu, umiejętnościami nawigowania, orientacji oraz pilotowania paralotni w wysokogórskim terenie. – Przygotowania do rajdu Red Bull X-Alps to ciężkie treningi każdego dnia zarówno wytrzymałościowe, techniczne, jak i mentalne. Tak naprawdę cały swój czas poświęcam na doskonalenie formy – mówi Dominika Kasieczko.

W tym morderczym wyścigu bardzo ważny jest team spirit. Z Dominiką na podbój Alp wyruszą jej supporterzy sportowi: Jakub Poburka (ratownik TOPR, pilot paralotniowy, uczestniczył w wyprawie Andrzeja Bargiela na K2) i Monika Przeczewska (pilotka paralotni), a także pierwszy raz w historii w polskim teamie znajdzie się profesjonalny fotograf – Paweł Biegun, odpowiedzialny wyłącznie za dokumentowanie całego wydarzenia.

Niezwykła historia o pasji...

Rajd Red Bull X-Alps to epickie tło do historii Dominiki o pasji, determinacji, wytrzymałości. To także poszukiwanie siebie, lekcja szczerości samej ze sobą i ciągłego budowania zaufania do swoich własnych decyzji. Najlepiej zmagania i motywacje Dominiki przedstawia 2- minutowy film, który można też znaleźć na stronie: www.dominikakasieczko.pl

Mam odwagę realizować marzenia, po które sięga niewiele kobiet na świecie. - mówi Dominika Kasieczko

Dominika Kasieczko swoją sportową przygodę zaczynała, startując w zawodach skialpinistycznych, w tym w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Pucharze Europy Środkowej. Od 12 lat jest pilotką paralotniową. W 2017 r. została Paralotniową Mistrzynią Polski. Również w tym roku była oficjalną supporterką polskiego teamu Red Bull X-Alps.

W 2018 roku była w składzie paralotniowej kadry Polski. Cały czas startuje w paralotniowych zawodach rangi światowej. Prywatnie oraz jako pilot tandemów oraz guide pilot lata m.in. w górskich rejonach Kolumbii, Nepalu, Alp, Dolomitów, Beskidów oraz na ulubionej Słowacji.