„Szkoła żon i ( …nie żon)” to pomysł przeniesienia szkoły opisywanej w powieści „Szkoła Żon” Magdaleny Witkiewicz w realne życie. Bohaterki powieści jadą do luksusowego hotelu z daleka od szumu cywilizacji, by w przyjaznym gronie, pod okiem wyjątkowych nauczycieli poznawać swoje prawdziwe ja.

Czym jest „Szkoła żon i ( …nie żon)”?

W szkole, która powstała z inicjatywy autorki powieści "Szkoła żon" Magdaleny Witkiewicz oraz społeczności nudoodporne.pl i została objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu. Ma na celu motywowanie kobiet do pozytywnych zmian w myśleniu o sobie, o partnerstwie i własnej sprawczości. Ta inicjatywa pomoże wielu kobietom inaczej spojrzeć na swoje możliwości, pokaże jak wiele zależy od ich myślenia, nauczy jak być szczęśliwą i pozwoli rozwinąć skrzydła. I Edycję "Szkoły żon i (… nie żon)” poprzedzamy cyklem eventów wieczorowa "Szkoła żon i (...nie żon)" w następujących miastach: start w Elblągu 23.09.2016, następnie Gdańsk 21.10.2016, Bydgoszcz 18.11.2016, Poznań 2.12.2016, Łódź 13.01.2017 i Warszawa 3.02.2017.

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia w wieczorowej „Szkole żon i (… nie żon)” poprowadzą: Magdalena Witkiewicz - opowie o tym, jak być ekspertem od happy endów, Ewa Makowska - poprowadzi zajęcia z przysposobienia obronnego, i nauczy Was jak się bronić przed złym nastrojem i negatywnymi myślami , Joanna Keszka - podpowie jak zatroszczyć się o swoje prawo do dokonywania własnych wyborów seksualnych i do podążania za własnymi potrzebami zarówno w seksie, jak i w życiu, Kasia Dziewulska specjalistka od make-up przypomni kobietom, że są piękne, a Kasia Gapska na fotografiach uwieczni towarzyszące im emocje. W ciągu 7 –dniowego pobytu w Talaria SPA Panie odbędą cykl zajęć: z coachem dotyczących poczucia własnej wartości, z seksuologiem, trenerem personalnym, spotkają się z pisarką Magdaleną Witkiewicz i odbędą o rozmowy o kobiecych pragnieniach, przejdą kurs w szkole makijażu z Kasią Dziewulską, nauczą się chodzić na szpilkach i gotować z miłością, odbędą zmysłową sesję zdjęciową (dla odważnych akty) z Kasią Gapską, będą mogły korzystać z dobrodziejstw hotelowego SPA.

