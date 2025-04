Wychowywać i uczyć dziecko dobrych zachowań powinniśmy od jego najmłodszych lat. Prawda jest taka, że już roczny maluch tworzy w swojej głowie pewne schematy, obserwuje świat i rozróżnia co jest dobre, a co złe. Dlatego już wtedy warto zacząć ustalać pewne zasady i się ich trzymać. Prędzej czy później my, rodzice, również nauczymy się, że wychowanie nie kończy się na kupowaniu kolejnych zabawek. Wychowanie to miłość, opieka, rozmowa oraz edukacja. Rzeczywistość wymaga także od nas odpowiedzialnego życia w zgodzie ze środowiskiem i dawania dobrego przykładu najmłodszym. Poznaj nasz poradnik!

Bezpieczeństwo, szacunek i akceptacja



Przytulaj, całuj i nie krzycz. Okazywanie miłości dziecku daje mu ogromne poczucie bezpieczeństwa. Gdzie indziej, jak nie w ramionach rodzica ma odczuwać spokój. Nawet jeśli twój szkrab narozrabiał, wytłumacz mu, co zrobił źle i zapewniaj, że mimo to go kochasz. Powtarzaj, że jest dobry, nie tylko dlatego, że coś zrobił, ale przede wszystkim, że istnieje i tak wiele dobrego wniósł do twojego życia. Pamiętajcie też o podkreślaniu zalet malucha. To o wiele bardziej potrzebne niż wytykanie mu błędów. Jeśli będziemy zaspokajać podstawowe potrzeby dziecka, możemy mieć pewność, że jego zachowanie ulegnie pozytywnej zmianie.

Mów, ale też słuchaj



Chcesz mieć grzeczne dziecko? Daj mu przykład. Nie pokazuj przy nim swoich negatywnych emocji, nerwów i gniewu. Staraj się wszystko spokojnie i racjonalnie wytłumaczyć, ale też słuchaj tego, co ma do powiedzenia. Już roczny maluch chce ci coś przekazać swoim gaworzeniem i gestami. Choć na początku to komunikacja jednostronna, nie należy jej zaniedbywać. Wbrew pozorom tak małe dziecko rozumie, co do niego mówisz, a przede wszystkim odbiera nasze wszystkie emocje dwa razy mocniej. Najszybszą interakcję nawiążesz spędzając ze swoją pociechą jak najwięcej czasu. Zabawa, czytanie książeczek, opisywanie świata podczas spacerów, czy nawet wspólnie wykonywane domowe obowiązki, nie tylko zbliżają was do siebie, ale również dają maluchowi świadomość, że jest nieodłączną częścią twojego życia i buduje z tobą wasz świat.

Pokaż zasady #związkuznaturą i konsekwentnie je realizuj



Wychowanie dziecka w duchu ekologicznym powinno rozpocząć się od najmłodszych lat. Takie zadanie spoczywa nie tylko na szkole, ale także na nas, rodzicach. Jeśli chcemy, aby nasze dziecko miało ekologiczną świadomość, należałoby zacząć od dawania przykładu dobrych nawyków. Nie musisz od razu głosić kazań. Ogromne znaczenie w edukowaniu malucha ma wspólne wypracowanie zasad i zwracanie jego uwagi na domowe obowiązki, zaczynając od segregowania śmieci i dbania o stan zieleni wokół miejsca zamieszkania, przez zakręcanie wody podczas mycia zębów aż po wykorzystywanie energii odnawialnej takiej jak słońce, wiatr i woda. Możemy rozbudzić w dziecku zainteresowanie środowiskiem naturalnym poprzez wspólne gry i zabawy. Dzięki temu nasze pociechy szybciej też przyswajają wiedzę.

Środowisko to coś, o co trzeba stale dbać. Powinniśmy pokazywać, że wystarczy kilka małych kroków, aby dokonać wielkiej zmiany. Kampania marki Oriflame #wzwiązkuznaturą ma nam to uświadomić w 10 prostych krokach, które każdy rodzic powinien przekazać swojemu dziecku i wspólnie je realizować. Oto one:

Segreguj śmieci. Szanuj naturę. Oszczędzaj wodę. Jedz więcej roślin. Kupuj towary wielokrotnego użytku. Oszczędzaj energię. Zrezygnuj z plastikowych toreb. Kupuj odpowiedzialnie. Wybieraj transport przyjazny środowisku. Dziel się wiedzą z innymi.

Celebryci #wzwiazkuznatura

Co do tego, że o naturę warto dbać, chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. O przyrodę troszczą się też celebryci. Basia Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Olga Kalicka, Cezary i Edyta Pazurowie, Anna Nowak, a także Michał i Paulina Będzimirowscy - oto gwiazdy, które postanowiły powiedzieć "stop" obojętności wobec tego, co nas otacza. Zobacz jak!

Fakt jest taki, że wszyscy mamy problem w związku z naturą. Przecież czy papryka nie może przytulić się do bakłażana w koszyku na zakupy? Przecież potem i tak lądują w przepysznym daniu. Moi drodzy, czas pozbyć się tego wszystkiego, tego całego plastiku i zrobić prezent naturze. - mówi Anna Nowak z cooka.pl

Dobry rodzic to towarzysz nie tylko w zabawie, ale przede wszystkim podczas pokazywania świata, uwrażliwiając go jednocześnie na piękno przyrody. To właśnie na nas spoczywa największa odpowiedzialność. Powodzenia!

