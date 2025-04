Sylwester i Nowy Rok to najlepszy moment na chwilę refleksji. Warto zastanowić się z czego jesteśmy zadowolone, a co przydałoby się zmienić. Pamiętajcie jednak, aby zaplanowane postanowienia noworoczne dopasować do swojego stylu życia. My, przygotowałyśmy dla was takie, które przy odrobinie samodyscypliny z pewnością uda się zrealizować.

Jak stworzyć listę postanowień noworocznych?

Po pierwsze, nie planuj ich zbyt dużo. Im więcej ich stworzysz, tym trudnej będzie ci ich dotrzymać, a co za tym idzie - łatwiej odpuścisz. Po drugie, spójrz na sprawę realistycznie - nie schudniesz 15 kilogramów w 3 tygodnie, ani tym bardziej nie rzucisz palenia. Zamiast tego, zastanów się, na czym najbardziej ci zależy, a co przeszkadza ci w osiągnięciu pełni szczęścia.

Do tego, aby zwiększyć swoje szanse, dokładnie wszystko rozpisz - podziel realizację planów na kroki i etapy, aby później cieszyć się każdym kolejnym osiągnięciem przybliżającym cię do celu :)



5 postanowień noworocznych, które bez trudu możesz spełnić!

1. Zadbam o swoje finanse

Oszczędzanie to prawdopodobnie najpopularniejsze postanowienie noworoczne, którego nie potrafimy zrealizować, ponieważ... nie wiemy, od czego zacząć. Spokojnie, znamy sposób, by rozwiązać ten problem. Po pierwsze, wyeliminuj to, za co niepotrzebnie płacisz. Prowadzenie konta bankowego, karta kredytowa czy wypłaty z bankomatów mogą być darmowe, jeśli tylko zmienisz ofertę. Podobnie jest z telefonem - tańszy abonament, ale te same usługi u innego operatora? Dlaczego nie! Obecnie, możesz swobodnie przejść do innej sieci i pozostać przy tym samym numerze telefonu bez dodatkowych kosztów.

Spróbuj! Przekonasz się, że te małe zmiany to wielka oszczędność!

2. Będę zawsze nosić zegarek

Wydaje ci się, że nie potrzebujesz zegarka, bo godzina wyświetla ci się na telefonie? Nic bardziej mylnego! Wbrew pozorom, sprawdzanie godziny na smartfonie ma wiele wad. Dekoncentrujemy się przez nowe wiadomości czy polubienia, zapominając o tym, że się spieszymy. Zegarek noszony na nadgarstku daje nam znacznie więcej swobody. Mamy minimalne szanse na to, że wyładuje się bateria, kiedy będzie szczególnie potrzebny przed ważnym spotkaniem czy służbowym wyjazdem. Co więcej, tradycyjny czasomierz pozwoli ci bez trudu zachować kontrolę nad czasem i będzie stanowił stylowy gadżet, który ożywi każdy outfit!

3. Każdego dnia wypiję przynajmniej 1,5 l wody

Chociaż każda z nas wie, że wodę trzeba pić, to nie robimy tego tak często, jak powinnyśmy. To błąd, bowiem woda bierze aktywny udział w transportowaniu składników z pożywienia do narządów i komórek ciała, pomaga usuwać zbędne produkty przemiany materii, a bez jej obecności, w naszym ciele nie mogą zachodzić procesy metaboliczne. Co więcej, utrata około 1-2% wody w organizmie powoduje m.in. zmęczenie, a w konsekwencji osłabienie organizmu.

Od nowego roku, dla zdrowia i dobra planety wybieraj wodę z kranu. Zaopatrz się jednak w specjalny dzbanek filtrujący, który uczyni ją zdecydowanie smaczniejszą.

4. Zamienię niezdrowe produkty na zdrowsze alternatywy

To pierwszy krok do zrzucenia kilku zbędnych kilogramów! Zamiast ziemniaków wybierz kaszę, brązowy ryż lub pełnoziarnisty makaron. Jogurty i serki z supermarketu wymień na domowe koktajle i soki. Niezdrowe przekąski na te, wykonane samodzielnie w domu (chipsy z batatów, marchewki, jarmużu albo.. brownie z fasoli :)), a kostki rosołowe na prawdziwy, długo gotowany bulion. Przekonaj się, że te niewielkie modyfikacje jadłospisu mogą zdziałać cuda!

5. Będę mówić i pokazywać najbliższym, jak bardzo ich kocham

To postanowienie może być banalne, ale uwierz, że posiada ogromną wartość. Dlatego w nowym roku doceń to, co masz, powiedz swoim bliskim, że ich kochasz i spędzaj z nimi swój wolny czas, zamiast bezrefleksyjnie wpatrywać się w ekran smartfona. Celebruj ulotne chwile, a twoje życie z pewnością choć trochę zmieni się na lepsze :)

