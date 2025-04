Świat Twojego dziecka jest niezwykle barwny, a każdy dzień jest dla niego świetną przygodą i tylko od Ciebie zależy, czy weźmiesz w niej udział. Wbrew temu, co może Ci się wydawać, spędzasz ze swoim dzieckiem sporo czasu, ale możliwe, że nie wykorzystujesz go w stu procentach. Tymczasem jakość jest ważniejsza niż ilość i jeśli dobrze się zastanowisz, przekonasz się, że czas na zabawę znajdziesz nawet w najbardziej zabieganym dniu.

Kiedy bawić się z dzieckiem?

Podczas porannej toalety. Smarujecie buzie kremem przed wyjściem na dwór? Pobawcie się w Indian! Stańcie przed lustrem i niech każde z Was „namaluje” kremem na swojej twarzy indiańskie wzory. Następnie wydajcie indiański okrzyk i… rozsmarujcie krem!



Podczas wspólnych posiłków. W czasie obiadu zamieńcie swoją jadalnię w prawdziwą restaurację i pobawcie się w kelnerów. Pozwól dziecku zebrać zamówienia, a następnie pomóc mu przynieść dania. Po posiłku nie zapomnijcie o uregulowaniu rachunku. Dla małego kelnera najlepszą zapłatą będzie oczywiście buziak od mamy i taty.

