Do półfinału konkursu zakwalifikowało się 50 prac, w tym aż 10 z Polski. O tym, które z nich przejdą do rozgrywki finałowej zadecydują internauci.

Bespoke to nowa linia lodówek Samsung, które wyróżniają się niespotykanymi dotąd możliwościami w zakresie personalizacji. Lodówki wyposażone zostały w wymienne panele zewnętrzne, dostępne w takich opcjach wykończeniowych jak szkło satynowe, czyste szkło lub metal, a także w wielu atrakcyjnych kolorach, m.in. czerń, błękit, lawenda i beż, dzięki czemu gwarantują perfekcyjne dopasowanie do wnętrza w każdym stylu.

Konkurs Samsung #BespokeDesignedByYou wystartował 7 lipca br. Zadanie dla uczestników polegało na tym, aby wspomniane panele zewnętrzne lodówki Bespoke potraktować jako przestrzeń do wyrażenia własnej twórczości artystycznej.

Wyzwanie Samsung podjęło 1768 uczestników, w tym 323 z Polski. Spośród nadesłanych prac jury wybrało 50, które zostały zakwalifikowane do etapu głosowania internautów.

Projekty zostały opublikowane na Instagramie @Samsung_bespoke w piątek 13 sierpnia, a do kolejnej tury przejdzie 15 prac, które do północy 22 sierpnia zdobędzie najwięcej głosów („polubień”).

fot. materiały prasowe

W finale konkursu 3 najbardziej wyjątkowe projekty otrzymają szansę na realizację. Zwycięzcy konkursu Samsung zostaną wyłonieni podczas obrad jury, a ogłoszenie wyników nastąpi 30 sierpnia na profilu @Samsung_bespoke.

Autorzy najlepszych projektów zostaną uhonorowani wyjątkowymi nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi:

1 miejsce – 5000 € oraz: Lodówka Bespoke z frontem własnego projektu Ekspozycja zwycięskiego projektu w sklepie Samsung King’s Cross w Londynie Publikacja w październikowej edycji magazynu Wallpaper (w sprzedaży 9 września 2021),

2 miejsce – 2000 € oraz: Lodówka Bespoke z frontem własnego projektu,

3 miejsce – 1000 € oraz: Lodówka Bespoke z frontem własnego projektu.

Dodatkowo:

autorzy 15 najlepszych projektów zostaną nagrodzeni odkurzaczem Samsung Jet Turbo,

wszyscy uczestnicy otrzymają roczną cyfrową subskrypcję Wallpaper Jury konkursu.

Prace ocenia jury, któremu przewodzą Kelly Hoppen CBE, wielokrotnie nagradzana brytyjska projektantka wnętrz i elementów wystroju oraz londyński projektant Yinka Ilori.

Każdy z projektantów stworzył unikalny projekt panelu lodówki Bespoke, odzwierciedlający ich indywidualny styl, aby zainspirować wszystkich zainteresowanych do działania i podjęcia wyzwania konkursowego.

W składzie jury znaleźli się także: Sarah Douglas – redaktorka naczelna magazynu Wallpaper*, Harry Choi – Senior Vice President Home Appliance w Samsung oraz Felix Heck – Senior Vice President of Design w Samsung UK. Organizatorem konkursu jest Samsung Electronics Co., Ltd.

Więcej informacji o konkursie Samsung #BespokeDesignedByYou, oraz regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem.

* Wallpaper to numer jeden wśród magazynów na świecie poświęconych dziedzinie architektury i wnętrz, a także mody, sztuki i współczesnego stylu życia.