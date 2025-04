Które podarunki z dzieciństwa pamiętasz najlepiej? Lalkę ze sklepu czy tę, którą uszyła ci mama? Czekoladę czy zrobiony przez babcię szalik z frędzlami? Seryjną zabawkę czy domek dla ptaków, który zbudował ci dziadek?

Reklama

Z pewnością najbardziej zapadły ci w pamięć podarunki, które zostały stworzone specjalnie dla ciebie, bo były jedyne w swoim rodzaju i powstały z miłości. Nie zapominaj o tym, chcąc sprawić radość bliskim: postaw na spersonalizowane prezenty świąteczne, a więc takie, które „uszyjesz na miarę”. Osobiste prezenty dla babci, dziadka, mamy czy taty mają największą wartość sentymentalną, jednak ty nie musisz dziś dziergać ani majsterkować. Dzięki Empik Foto – marce specjalizującej się w personalizowanych prezentach – możesz je po prostu zamówić.

Personalizowane prezenty Empik Foto:

Fotoksiążka

Fotoksiążka to idealny, spersonalizowany świąteczny prezent dla bliskich, którym chcesz sprawić przyjemność. Mogą się w niej znaleźć zdjęcia z uroczystego wydarzenia albo z codziennego życia, ze wspólnych wakacji nad morzem albo z dalekiej podróży – to ty decydujesz. Przygotowanie takiej książki jest prostsze niż myślisz: wybierasz format, papier, szablon (jest ich już ponad 100, a możesz także stworzyć własny), okładkę, ilość stron i gotowe!. Wystarczy złożyć zamówienie. Możesz także zaprojektować fotoksiążkę od A do Z, samodzielnie wybierając tła, ramki, ozdobne obrazki i dopisując tekst – to zależy od ciebie. Fotoksiążka to pamiątka na całe życie – jest trwalsza niż zwykłe albumy, o zdjęciach w komórce nie wspominając!

Fotoobraz

Wakacyjny raj, o którym marzy żona? Wymarzone auto męża? Portret siostrzenicy? Ukochany pies brata? Liść uwielbianej przez przyjaciółkę monstery? A może cytat, kolaż kilku fotografii albo nawet fotomontaż? Na stworzonym przez ciebie fotoobrazie może znaleźć się wszystko, co podpowie ci wyobraźnia. By zrobić taki podarunek dla siostry czy brata, a zarazem ponadczasową pamiątkę do zawieszenia na ścianie, wystarczy dobrej jakości zdjęcie. Podobnie jak w przypadku fotoksiążki to ty decydujesz, jak prezent będzie wyglądać. Możesz dodać też napisy.

Fotokalendarz

Świetnym pomysłem na świąteczny prezent dla bliskiej osoby, np. mamy, babci, dziadka czy siostry, jest także fotokalendarz. Może być biurkowy, ścienny, a nawet trójdzielny – wszystko w twoich rękach. Fotokalendarz stanie się jeszcze bardziej osobisty, jeśli do zdjęć dodasz informacje, np. datę urodzin albo innego ważnego wydarzenia, albo załączysz zapamiętane cytaty. Poza tym to prezent, który cieszy cały rok - czy może być lepiej?

Kubki ze zdjęciem

Świetnym, bardzo nowoczesnym i pomysłowym prezentem mogą być także personalizowane kubki, które na pewno ucieszą brata, ciocię i innych członków rodziny. Możesz umieścić na nich zdjęcia, grafiki, cytaty, życzenia, a nawet żarty czy dowcipne napisy. Twój wybór. Najważniejsze jest to, by podobały się osobie, którą chcesz obdarować!

I jeszcze wiele, wiele więcej

Spersonalizowany prezent zależy od twojej wyobraźni. Empik działa na rynku już od 25 lat i dobrze wie, czego potrzebują klienci. Dlatego ma w swojej ofercie także wiele innych fotoprezentów: np. fotokubki, puzzle, breloki, etui na telefon, plecaki, torby, fartuchy kuchenne czy poduszki. Produkty możesz zamówić przez stronę internetową empikfoto.pl lub w aplikacji Empik Foto dostępnej zarówno w systemie Ios jak i Android. Kurier przywiezie Ci przesyłkę do domu lub też możesz ją odebrać w paczkomacie, salonie Empik, placówce Poczty Polskiej lub w sklepie sieci Żabka. Darmowa dostawa już od 50 zł.

Dodatkowo wybierając odbiór zamówienia w Żabce, czekoladę Milka otrzymacie w prezencie! Po złożeniu zamówienia otrzymacie wiadomość e-mail ze specjalnym kodem kreskowy, przy odbiorze zamówienia wybierzcie z półki czekoladę objętą promocją, podajcie ją sprzedawcy wraz ze swoim unikalny kodem i cieszcie się swoim słodkim prezentem! Szczegóły akcji na: www.empkifoto.pl/promocje

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Empik Foto