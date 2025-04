Latem uwielbiamy spędzać czas z przyjaciółmi na łące, w parku i nad wodą. Jeśli masz w planach wypad za miasto to zadbaj o odpowiedni nastrój. Co ze sobą zabrać? Podpowiadamy.

1. Koc

Piknik bez wygodnego i dużego koca raczej się nie uda. Pomyśl o takim kocu, który łatwo można zwinąć, by nie zajmował za dużo miejsca.

2. Koszyk

Pamiętajcie też o koszu, do którego bez problemu włożycie jedzenie, książkę lub kolorowe czasopisma.

3. Coś do picia



Babski wieczór to oczywiście ploteczki ale nie tylko... My pokochałyśmy CIN&CIN Secco Azzurro. To białe wino musujące, idealne na aperitif lub do picia solo w upalny dzień. Wina użyte do skomponowania delikatnego i orzeźwiającego Secco pochodzą z Wenecji Euganejskiej (Veneto) znanej na całym świecie z produkcji wina i serów.

4. Kieliszki

Jeśli wino, to i kieliszki. Zabierzcie ze sobą te szklane lub plastikowe (może i są mniej eleganckie, ale będą wyglądały dużo lepiej niż picie z kubeczka). To zagwarantuje romantyczny nastrój.

5. Coś do jedzenia

Nie zabieraj całej lodówki, bo piknik we dwoje nie polega na objadaniu się. Celebrujcie wspólnie czas, a wino i przekąski niech będą tylko w tle. Zabierzcie ze sobą ser, który zawsze świetnie sprawdza się na pikniku. Do tego bagietka oraz owoce, które sprawdzą się dużo lepiej, niż chipsy i czekoladki (które mogą się rozpuścić). My proponujemy winogrona, które w zestawie z winem oraz serem stworzą niepowtarzalny zestaw.