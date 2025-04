Każda blondynka wie, jak bardzo kolor włosów potrafi być kapryśny… Bez względu na to, czy włosy są naturalne, czy farbowane mogą tracić kolor i blask. Jednym z najczęstszych zmartwień są pojawiające się żółte odcienie.

Reklama

Żółty kolor - skąd się bierze?



W trakcie rozjaśniania w pierwszej kolejności z włosów wytrąca się niebieski pigment, który odpowiedzialny jest za chłodną tonację - tą, która przez wiele z nas jest najbardziej pożądaną. Kolejno wytrącany jest pigment czerwony i na samym końcu pigment żółty, po którego wytrąceniu włosy zostają całkowicie pozbawione koloru.

Blond ma tendencję do żółknięcia. Dziać się może tak zarówno pod wpływem nieprawidłowego zastosowania produktu, niewłaściwego doboru jak i nadmiernej ekspozycji włosów na słońce.

Co robić, kiedy włosy zaczynają żółknąć? Warto sięgnąć po odpowiednią pielęgnację. W przypadku włosów blond najlepiej sprawdzą się kosmetyki zawierające niebiesko-fioletowe pigmenty, które neutralizują żółty odcień.

Odpowiednia pielęgnacja blondu



W przypadku włosów rozjaśnianych warto zwrócić uwagę na skład produktów. Kosmetyki nie mogą dodatkowo ich wysuszać. Marka Black Professional stworzyła kurację Premium PLATINUM do włosów blond z ekstraktem z migdałów, który odżywia i nawilża suche włosy, pozostawiając je bardziej miękkie i lśniące.

Szampon dzięki bezsiarczkowej formule, delikatnie oczyszcza skórę głowy i działa odświeżająco na kolor, natomiast maska dzięki zawartości fioletowych pigmentów rewitalizuje blond, który z biegiem czasu traci połysk, witalność i odcień.

Jeżeli udało się już pozbyć żółtych odcieni, do codziennej pielęgnacji warto włączyć Tone Booster. To napigmentowany spray tonujący, który neutralizuje żółte tony, zapobiega ich powstawaniu, a dodatkowo wzmacnia i nawilża włosy. Można go stosować zarówno na suche, jak i mokre włosy. W swoim składzie zawiera organiczne ekstrakty z migdałów, keratyny oraz jedwabiu.

Więcej informacji: www.adrionpolska.pl

Artykuł powstał z udziałem marki Black Professional

Czytaj więcej:

Czy można przesadzić z pielęgnacją włosów?