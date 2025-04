Kochasz dostawać prezenty, ale jeszcze bardziej lubisz je dawać? Uwielbiasz ładnie zapakowane podarunki, ale sama nie masz pomysłu na to, w jaki sposób przygotować je dla najbliższych? Pamiętaj, że nie ma nic milszego, niż własnoręcznie zapakowany prezent. I chociaż wielu osobom wydaje się, że samodzielne pakowanie jest trudne, to my obalamy ten mit. Sprawdź nasze sposoby i przekonaj się, jak szybko i estetycznie zapakować świąteczny prezent.

1. Szary papier i cynamon

Chcesz, by twój prezent był wyjątkowy? Już dawno znudziły ci się kolorowe papiery z mikołajem i śnieżynkami? W tym roku postaw na prostotę. Podarunek owiń w szary papier. Następnie zawiąż na nim wstążkę, a na środku ułóż aromatyczny cynamon. Twój prezent będzie nie tylko piękny, ale i pachnący!

2. Pudełko pełne zapachów!

Ważne jest to, co na zewnątrz, ale i to, co w środku. Do pudełka z różnościami włóż świąteczne ozdoby. Może to być cynamon, zasuszona cytryna, czy bombka. Jeśli wiesz, że twoi najbliżsi lubią słodkie przekąski, to do środka włóż wafelek Princessa Słony Karmel.

3. Wiecznie modne śnieżynki

Śnieżynki i gwiazdki to absolutny symbol świąt. Do swojego prezentu dowiąż gwiazdkę wyciętą z twardego papieru albo zrób ją przy użyciu sztucznego śniegu. Jak? Kup sztuczny śnieg w spray'u, a z papieru wytnij gwiazdkę. Przyłóż ją do prezentu i spryskaj spray'em. Efekt będzie przepiękny!

4. Coś słodkiego

Piernik przywiązany do prezentu? A może cukrowa laska? #MożnaInaczej! Czerwoną tasiemką przywiąż wafelek Princessa Słony Karmel do pudełka owiniętego kolorowym lub szarym papierem. Twoi bliscy będą zachwyceni nie tylko zawartością podarunku, ale i jego słodką dekoracją!

5. Klimatyczne szyszki

Z czym kojarzą ci się święta? Choinka, zapach świerku, kolacja wigilijna itd.? A co gdyby pachnący iglak pojawił się jako dekoracja twojego prezentu? Wystarczą szyszki i gałązka świerku. Przywiąż je do zapakowanego papierem prezentu. Całość możesz dodatkowo przyozdobić sztucznym śniegiem w spray'u lub srebrnym brokatem.

Materiał powstał przy współpracy z marką Princessa