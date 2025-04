Na samym początku szukamy starej poduszki. Następnie układamy na stole kupiony wcześniej materiał na poduszkę i składamy go na pół, tak by lewa strona znajdowała się na zewnątrz. Na złożonym materiale kładziemy poduszkę i wycinamy materiał dookoła pamiętając o tym, aby zostawić zapas o szerokości około 5 centymetrów.

Następnie bezpośrednio dookoła poduszki powbijajmy szpilki. Nie ma sensu szacować grybości poduszki, bo i tak wszystko się potem poukłada. Wyjątkiem są bardzo grube i sztywne poduszki, wtedy wypada dodać kilka centymetrów zapasu. W przypadku normalnej poduszki wystarczy umieścić szpilki na materiale tuż przy brzegach poduszki. Możemy również zaznaczyć kontury poduszki kredą, ale pamiętajmy, aby robić to tylko na lewej stronie materiału!

Pamiętajmy również, aby zaznaczyć jedynie trzy brzegi poduszki! Następnie przeszywamy owe brzegi na maszynie powoli wyjmując kolejne szpilki. Następnie po zszyciu trzech krawędzi przewracamy poduszkę na prawą stronę i przyprasowujemy miejsca szycia uważając na temperaturę żelazka. W następnym kroku wsuwamy poduszkę do poszewki. Na początku może to sprawić nieco problemów, gdyż poszewka może okazać się nieco ciasna.

Aby ułatwić sobie sprawę, wywijamy poszewkę na lewą stronę, wkładamy obie ręce do środka i łapiemy za rogi. Następnie przez poszewkę łapiemy rogi poduszki rękoma i przewlekamy ją przez poszewkę.

Następnie zaznaczamy szpilkami lub kredą, gdzie powinna kończyć się poszewka. Następnie wpychamy poduszkę maksymalnie w poszewkę uważając, aby niczego nie rozpruć. Należy tak zrobić, aby nie zszyć poduszki z poszewką. Następnie szpilkami lub agrafkami mocujemy poduszkę do poszewki, aby podczas szycia pozostawała na swoim miejscu. Zaginamy do środka krawędzie poszewki, tak by pokrywały się z linią zaznaczoną szpilkami i spinamy je ponownie nieco niżej.

W następnym kroku zszywamy ze sobą zgięte brzegi. Robimy to uważnie i powoli, gdyż poduszka jest nieco nieporęczna i może poruszać się podczas szycia. Następnie wyjmujemy szpilki i agrafki, które przytrzymywały poduszką na miejscu i rozkładamy poduszkę równomiernie wewnątrz. I tym sposobem uszyliśmy poszewkę na poduszkę. Możemy również eksperymentować z różnymi materiałami lub przyszywać różne aplikacje. Warto uwolnić swoją wyobraźnię!