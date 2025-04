Pomoc w codziennym pędzie

Żyjesz aktywnie i masz na głowie wiele spraw? Praca, codziennie obowiązki, spotkania ze znajomymi i planowanie treningów sprawia, że zaczynasz się gubić? Znamy to uczucie! Z pomocą przychodzi nowa propozycja od marki Huawei: opaska Huawei Band 6, która pełni funkcję osobistego asystenta – przypomina o aktywnościach, połączeniach, wiadomościach SMS, powiadomieniach, pozwala również znaleźć smartfon dzięki funkcji „Znajdź telefon”. Dzięki opasce można sterować odtwarzaniem muzyki na słuchawkach sparowanych ze smartfonem, urządzenie może też służyć jako wyzwalacz aparatu fotograficznego w telefonie.

Krok do lepszej formy

Huawei Band 6 to również niezastąpiona pomoc w monitorowaniu codziennych aktywności. Dzięki wbudowanym 96 trybom sportowym możesz bez przeszkód analizować swoje treningi, porównując ich wyniki na wykresach i ustalając nowe, ambitne cele. Każdy z treningów będzie bezpieczny dzięki szeregowi funkcji kontrolujących twój stan zdrowia.

Przede wszystkim opaska umożliwia całodobową analizę tętna. To jeden z ważniejszych parametrów świadczących o kondycji i zdrowiu, więc warto mieć jego aktualną wartość zawsze pod ręką (w tym przypadku dosłownie i w przenośni). Technologia TruSeenTM 4.0 wykorzystuje czujnik optyczny i zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, aby dokładnie monitorować tętno 24 godziny na dobę. Huawei Band 6 ostrzeże cię, gdy twoje tętno spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej bezpiecznego poziomu.

Opaska kontroluje również poziom stresu, który może znacząco wpływać na efektywność treningów i codziennego funkcjonowania. Jak to robi? Gdy system pomiaru TruRelaxTM wykryje zbyt wysoki poziom napięcia, można skorzystać z wbudowanego treningu oddechowego, aby powrócić do równowagi i skupienia na tym, co naprawdę ważne.

Czy istnieje coś lepszego dla organizmu niż zdrowy, spokojny sen? Dzięki opasce Huawei Band6 możesz kontrolować jego jakość. Technologia Huawei TruSleepTM 2.0 wykrywa 4 fazy snu – sen głęboki, sen płytki, sen REM oraz drzemkę. Dzięki zwiększonej o 96,3% dokładności rejestruje nie tylko czas odpoczynku, ale także jego jakość. Dodatkowo opaska pomoże wskazać sześć najczęstszych przyczyn niepełnego snu i pozwoli ci je wyeliminować.

Dzięki dużemu wyświetlaczowi FullView AMOLED o wielkości 1,47-cala, Huawei Band6 to wygodne urządzenie, które wyświetla szczegółowe parametry w czytelny i przejrzysty sposób. Dodatkowo zyskujesz jeszcze większą swobodę, korzystając z 4-kierunkowej obsługi dotykowej. Opaska może wytrzymać na jednym ładowaniu nawet do dwóch tygodni, a możliwość personalizacji ekranu sprawia, że możesz dostosować ją do własnych potrzeb i upodobań, by oprócz swoich funkcji była również oryginalnym dodatkiem.

Huawei Band 6 w cenie 249 zł w trzech kolorach do wyboru dostępny jest w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia (z powodu obostrzeń związanych z pandemią, sklep jest tymczasowo zamknięty), w sklepach Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Komputronik, Decathlon i x-kom.

