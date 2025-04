"Ogród. Kompletny przewodnik", to kolekcja, która krok po kroku pokaże Ci, jak zaprojektować i stworzyć ogród marzeń.

Wiosna to najwyższa pora, aby pomyśleć o miejscu do wypoczynku na świeżym powietrzu. Masz ogród, taras, balkon lub patio i nie wiesz od czego zacząć przygotowania do sezonu? A może po prostu nie masz pomysłu na aranżację zieleni? Mamy idealne rozwiązanie!