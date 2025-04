Torebka ma za zadanie ułatwić nam życie, tymczasem często znacznie je utrudnia. Wizja znalezienia w niej kluczyków do samochodu lub innego drobnego przedmiotu przyprawia nas o zawrót głowy. Okazuje się wtedy, jak wiele zbędnych przedmiotów nosimy ze sobą na co dzień.

Reklama

Powodują one nie tylko wciąż powracające zdenerwowanie, ale przede wszystkim mogą przyczyniają się do obciążenia kręgosłupa. W trosce nie tylko o swój czas, ale również zdrowie, warto poświęcić dłuższą chwilę na oczyszczenie przestrzeni swojej torebki i raz na zawsze pożegnać się z chaosem. Podpowiadamy, jak to zrobić w trzech prostych krokach.

Krok pierwszy: wysyp wszystko z torebki

Tylko w ten sposób będziesz miała pełen ogląd na to, co do tej pory nosiłaś ze sobą niemal wszędzie. Przy okazji tej czynności zazwyczaj jesteśmy zaskoczone, znajdując skasowane bilety sprzed kilku miesięcy, przeterminowane karty rabatowe, nadgryziony cukierek zawinięty w folijkę i wiele innych niezidentyfikowanych przedmiotów. Najprawdopodobniej będzie tak i tym razem.

Zastosuj zasadę „zero litości” dla wszystkiego, co nie jest ci niezbędne. Jeżeli do tej pory nosiłaś rzeczy, z której korzystasz rzadziej niż raz w tygodniu, pozbądź się z torebki tych „pasażerów na gapę”.

Krok drugi: świeży start

Przed zapakowaniem torebki na nowo, odwróć ją do góry nogami i pozbądź się z niej okruchów i pozostałości, które zalegały na jej dnie. Torebki posiadające wyjmowany organizer są dużo łatwiejsze do utrzymania w czystości, np. torebki O bag.

Po wyciągnięciu możesz go opróżnić i wyprać ręcznie, dzięki czemu łatwiej pozbędziesz się zabrudzeń pozostałych na materiale. Body Organizery w torebkach O bag są wykonane z wodoodpornego materiału EVA, który wyjątkowo łatwo jest utrzymać w czystości. Wyciągany wkład ułatwia także czyszczenie całego body torebki oraz dotarcie do każdego zakamarka. Taki organizer możesz również wymienić na nowy we wzorze, który najbardziej przypadnie Ci do gustu.

Krok trzeci: bezwzględna selekcja

Rozpoczynając pakowanie torebki wybierz pięć najbardziej niezbędnych rzeczy i zastanów się, dlaczego to powinny być właśnie one. Najpewniej będzie to portfel, telefon i klucze, bez których zazwyczaj nigdzie się nie ruszamy. Paczka chusteczek higienicznych to również przedmiot, który najczęściej doceniamy dopiero, gdy go potrzebujemy.

Zadbaj również o to, aby w torebce znalazła się mała, jednak pożywna przekąska. Uratuje nas ona w przypadku nagłego głodu. Nie będziemy skazani na desperackie poszukiwanie czegokolwiek do przegryzienia, ani pocieszenie się niezdrowym wafelkiem oblanym czekoladą. Nie zawsze również mamy możliwość, aby wybrać się do sklepu, dlatego warto na stałe zaopatrzyć torebkę w przekąskę.

Wybierz orzechy lub pestki w porcji na raz, np. przekąskę Bakalland z linii Chwyć&Jedz, która jest lekka, smaczna i zmieści się w każdej torebce. W zależności od nastroju i ochoty możesz wybierać w 18 dostępnych wariantach smakowych, więc każdego dnia łatwo znaleźć możesz w torebce to, na co masz ochotę.

Jeżeli poza tymi przedmiotami potrzebujesz jeszcze kilku innych, wybieraj je z dużą ostrożnością, aby ponownie nie ugrzęznąć w morzu „przydasi”. Wszystkie przedmioty ułóż w torebce tak, aby miały swoje stałe miejsce, a wyjmowanie ich nie wymagało przemieszczenia trzech kolejnych. Drobiazgi przechowuj w organizerze, który będziesz mogła schować do torebki i wyciągnąć w poszukiwaniu konkretnego przedmiotu, nie naruszając przy tym pozostałych rzeczy.

Idealna torebka – czyli jaka?

Okazać się może, że nasze dotychczasowe wybory torebkowe były niefortunne, co znacznie utrudniało nam utrzymywanie jej w czystości i porządku. Problemem może być niskiej jakości materiał, z jakiej została ona wykonana. Materiały pękające, mechacące się i prujące bardzo negatywnie wpływać mogą na wygląd samej torebki. Innym problemem może być nieprzemyślane wnętrze torebki.

Zbyt duża ilość kieszonek i przegródek, choć w założeniu służyć miała utrzymywaniu porządku, w rzeczywistości może frustrować potrzebą odpinania ekspresów, guziczków i zatrzasków. Planując zakup torebki zwróć uwagę na jakość materiału, z jakiej została wykonana. Zastanów się, czy pasuje do twojego stylu i garderoby. Możesz również skorzystać z opcji personalizowania torebek, którą proponuje m.in. O bag.

fot. materiały prasowe O'bag

Reklama

Wśród dostępnych opcji wybrać możesz kolor i kształt body, kolor i długość uchwytów, design organizera oraz wszelkie dodatki i sama zadecydować, jaka kombinacja najlepiej będzie odpowiadała twoim potrzebom. Zapewniamy, że możliwości zestawień jest niemalże nieskończenie wiele! Zaskoczysz się, jak duży wpływ na twoje samopoczucie będzie miała tak pozornie niewielka rzecz! Po więcej inspiracji przekąskowych wpadnij na www.bakalland.pl.