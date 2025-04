Czym bawiłaś się jako dziecko? A czym bawił się twój brat, kuzyn lub sąsiad? Już we wczesnym dzieciństwie nasi rodzice, dziadkowie czy nauczyciele nieświadomie "programowali" nas tak, że dziewczynki "bawiły się w dom", miały lalki, pralki czy kuchenki. Chłopcy za to bawili się samochodzikami i układali klocki, rozwijając tym samym umysł ścisły i logiczne myślenie.

Edukacja na poziomie szkoły podstawowej i średniej, a wpływ na późniejsze decyzje

A teraz wróć na chwilę do czasów szkolnych. Prymuskami bywały zwykle dziewczynki, a z matematyką radziły sobie całkiem nieźle (niektóre z nas - bardzo dobrze). Po szkole podstawowej następował wybór profilu kształcenia. Większość dziewcząt z reguły wybierała klasy humanistyczne, a chłopcy te o profilu matematycznym. Dlaczego? Głównie ze względu na społeczno-kulturowe obawy przed tym, czy kobiety poradzą sobie z przedmiotami ścisłymi i matematyką, fizyką czy chemią. A czasem wystarczyłaby nam mała zachęta, że nauki ścisłe wcale nie są takie straszne.

Politechniki tylko dla mężczyzn? Już nie!



Po szkole licealnej pojawiał się kolejny dylemat edukacyjny, czyli kwestia dotycząca wyboru studiów i obawa kobiet przed uczelniami technicznymi, a także przed tym, czy damy radę, skoro inni byli lepsi. Czy liczba dziewczyn na politechnikach nadal jest tak mała? Świetnie orientuje się w tej kwestii Estera Kot, programistka oraz entuzjastka technologii związana z fundacją Edukacyjne Perspektywy i Cloud Solutions Engineer w firmie Intel.

Jest lepiej. Statystyki pokazują, że liczba dziewczyn na politechnikach zwiększa się. I to jest wielki sukces. Możemy się wzajemnie poznać, porozmawiać i łączyć się w grupy z całej Polski, co przynosi później efekt w formie współpracy. Teraz realizujemy dużo programów, wspieramy dziewczyny na technicznych kierunkach i widzimy, że one świetnie sobie radzą. Z naszego badania Potencjał Kobiet dla Branży Technologicznej wynika, że dla kobiet ważne są przykłady innych informatyczek. Chcemy pokazać, że kobiety mają wybór. - mówi Estera Kot

Czy IT jest dla kobiet?

Wiemy już, że coraz więcej kobiet wierzy w swoje możliwości, wybiera politechniki i chce rozwijać się w dziedzinach, które do niedawna wydawały się być typowo męskimi. Dziś na szczęście edukacja już na poziomie wczesnoszkolnym wygląda zupełnie inaczej. Dziewczynki bawią się klockami, czy samochodami. Właśnie o tej pozytywnej zmianie wspomina pani Natalia Sokołowska - socjolog, psycholog i miłośniczka programowania front-endu, autorka bloga bedeprogramistka.pl.

Wybory, które podejmujemy na temat naszej kariery zawodowej realizujemy już na poziomie liceum. Właśnie wtedy dziewczyny decydują się głównie na kierunki humanistyczne. Może to jest jakiś trend, który się zmieni? Jak patrzę na edukację mojej córki, która ma 5 lat, to ona już w przedszkolu uczy się kodowania, skacząc po dywanie, czy oglądając roślinki pod mikroskopem. Maluchy widzą, że każdy zawód jest dla każdego dziecka, niezależnie czy jest chłopcem czy dziewczynką. - podkreśla Natalia Sokołowska

Pytanie brzmi, czy dziś możemy rozwijać się w dziedzinie programowania, nawet jeśli na etapie edukacji nie ukończyłyśmy studiów technicznych? Szansę na to widzi nauczyciel kierunku Technik informatyk ze szkoły TEB Edukacja, który na swoich zajęciach ma też dziewczyny, które według jego słów wcale nie odstają od chłopców. Tych drugich jest po prostu więcej. Pan Piotr więc zachęca każdego do spróbowania swoich sił w branży IT – niezależnie od płci.

To, że ktoś w danej chwili nie interesuje się grami komputerowymi, bądź nie ma możliwości zajęcia się komputerem, telefonem bliskich (bo brat, bratanek, kuzyn zrobi to lepiej) nie oznacza, że nie ma predyspozycji w informatyce. Ważne jest by zachęcać wszystkich, którzy „czują” informatykę. W związku z powyższym dobrze byłoby by każda młoda osoba, niezależnie od płci, poglądów czy pochodzenia, jeżeli tylko widzi swoje miejsce w IT, spróbowała swoich sił.- mówi Pan Piotr - Informatyka nie ma płci. Liczy się umiejętność logicznego, nieszablonowego myślenia. – zaznacza Piotr Dobosz

Aktualnie można stwierdzić, że jedynymi wymogami, jakie stawiają pracodawcy przed przyszłym pracownikiem są kompetencja, a także chęć do pracy i otwarty umysł. Skąd zatem stereotypy, że niektóre branże są typowo męskie lub typowo żeńskie? Czy kobieta programistka jest tak samo dobra jak mężczyzna programista? Czy myśląc o IT i kodowaniu powinniśmy w ogóle zakładać jakąś płeć? Odpowiada nauczyciel z TEB Edukacja Piotr Dobosz. Według niego programowanie to swoista sztuka. By być w tej dziedzinie naprawdę dobrym, trzeba mieć otwarty umysł i umiejętność myślenia abstrakcyjnego.

Aby zostać dobrym informatykiem trzeba mieć nie tylko wiedzę. Zarówno programista, jak i administrator sieciowy musi posiadać bardzo dobrze rozwinięte abstrakcyjne myślenie. Często problemy, z którymi dany specjalista będzie się spotykał, mogą zostać rozwiązane jedynie poprzez nieszablonowe podejście. Do tego specjalista musi stale rozwijać swoje umiejętności i edukować się. - dodaje nauczyciel z TEB Edukacja Piotr Dobosz

Co kobiety mogą wnieść do IT i co IT może im dać?

Z raportu “Strong Women in IT”, opracowanego przez Come Creations Group wynika, że kobiety do świata programistycznego wnoszą więcej empatii i zrozumienia. Inaczej na to patrzy socjolog i psycholog - Natalia Sokołowska. Według niej IT też nie ma płci, a co za tym idzie, kobiety wnoszą do tej branży dokładnie to samo, co mężczyźni. Z drugiej strony kobiety w branży IT mogą liczyć na takie same płace, rozwój kariery zawodowej i samorealizację.

Kobiety do IT wnoszą dokładnie to samo co mężczyźni, czyli wiedzę, kompetencje i umiejętności. - podkreśla Natalia Sokołowska

Chcesz zrobić karierę w branży IT?

Łamiesz stereotypy, nie boisz się nowych wyzwań, wiesz, że kobiety potrafią tyle samo co mężczyźni, bo wszystko zależy od determinacji i umiejętności? Jeśli od dawna marzyłaś o kursie z programowania, to warto sprawdzić kursy w szkole TEB Edukacja. Może znajdziesz tu coś dla siebie! Warto, gdyż w ramach nauki można zyskać gratis certyfikaty i materiały szkoleniowe od Cisco Networking Academy.

Kierunki TEB:

Technik informatyk - kurs obejmuje tematy: montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Programowanie i bazy danych - kurs obejmuje tematy: programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Big data to duży potencjał także warto się w tym kierunku rozwijać.

Administrowanie sieci komputerowych i serwerów - kurs obejmuje tematy: montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Programowanie JAVA - kurs obejmuje tematy: przygotowywanie projektów w języku JAVA, testowanie aplikacji, programowanie w języku SQL i wykorzystywanie baz danych Hlibernate i JDBC.

Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych - kurs obejmuje tematy: wiedza z zakresu SEO i SEM, a także JAVA i systemów CMS

Programowanie gier komputerowych - specjalizacja e-sport - kurs obejmuje tematy: projektowania gier komputerowych i grafiki, modelowania w grach, techniki i taktyki w grach komputerowych

Materiał powstał przy współpracy z marką TEB