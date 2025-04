Mit 1. Tylko profesjonaliści muszą mieć buty dedykowane sportom outdoorowym

To pierwszy i najczęściej powielany mit w myśleniu o wyborze ubrań i butów do uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Odpowiednie obuwie, wyposażone w amortyzującą podeszwę, membranę zapobiegającą przemoczeniu oraz inne zaawansowane technologie, to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort. Nie należy rezygnować z niego, tłumacząc sobie, że na wycieczkę idziemy tylko raz na jakiś czas. W doborze odpowiedniego obuwia chodzi o komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Mit 2. Buty trekkingowe ciężko dopasować

Pokutuje przeświadczenie, że ciężko dopasować obuwie outdoorowe. O czym należy pamiętać, stając przed wyborem odpowiedniego modelu? Przede wszystkim istotny jest dobór rozmiaru. Stopy w trakcie wysiłku puchną, więc warto dobrać buty tak, by zostawić w nich nieco przestrzeni. Jak dobrać buty, jeśli borykamy się z problemami, takimi jak haluksy? Marka Salomon ma na to idealną odpowiedź! Buty z kolekcji Vaya for Woman to nie tylko estetyczne i funkcjonalne modele, lecz również specjalistyczne obuwie dopasowujące się do każdej damskiej stopy. Rozwiązaniem na częste u kobiet haluksy są specjalne panele umieszczone na przodzie butów, których rozciągliwość pozwala na wygodne dopasowanie stopy z tą dolegliwością przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności podczas wędrówki.

Mit 3. Buty trekkingowe są niewygodne i ciężkie

To oczywiście nieprawda. Buty do uprawnia sportów outdoorowych często wyglądają na masywne, lecz w rzeczywistości wykonane są z lekkich materiałów, zapewniających komfort i wygodę noszenia. Warto sięgnąć po model, który wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania, taki jak Vaya marki Salomon. Ma on wkładkę Ortholite, która sprawnie odprowadza wilgoć ze spodu stopy. Jest ona także antybakteryjna, co spowalnia powstawanie nieprzyjemnych zapachów, więc świeżość utrzymuje się przez dłuższy czas. Za amortyzację w tym modelu odpowiada znana technologia Salomona, czyli Energy Cell. Zapewnia ona większe bezpieczeństwo, a każdy stawiany na szlaku krok staje się bardziej sprężysty.

Mit 4. Niskie buty trekkingowe mają słabszej jakości podeszwę

Wcale nie musi tak być! Oczywiście, buty za kostkę zwykle są mocniej wzmacniane, lecz nie można zakładać, że modele niższe nie sprawdzą się dobrze w terenie. Przykładem jest model Salomon Vaya, w którym za przyczepność do podłoża odpowiada podeszwa ContaGrip. Ogranicza ona ryzyko poślizgnięcia się, a także zwiększa stabilność wędrówki, co przekłada się na jej odpowiedni poziom efektywności. Buty GORE-TEX damskie Salomon Vaya GTX to synonim turystycznej wygody, którą docenią kobiety wybierające się na szlaki o różnym poziomie trudności.

Mit 5. Raz przemoknięte buty trekkingowe będą przemiękać już zawsze

To nieprawda. Membrana, czyli warstwa składająca się z mikroskopijnych porów, chroni wnętrze buta przed wilgocią, jednocześnie odprowadzając jej nadmiar na zewnątrz. Jej działanie, w zależności od rodzaju, może być bardziej lub mniej skuteczne, lecz nie jest prawdą, że jeśli but wyposażony w membranę przemięknie, to nie spełni swojej funkcji w kolejnym zetknięciu z wodą. Warto jednak stawiać na wytrzymałe modele. Te z linii Salomon Vaya zapewniają też wsparcie wodoodpornej membrany GORE-TEX® Performance Comfort. Powoduje ona, że opady deszczu czy pokonywanie szlaku przepełnionego kałużami nie przełoży się na całkowite przemoczenie wnętrza tego modelu.

