Czy tobie w domu lub w szkole też wpajano, że należy być pokornym, a przechwalanie się to zła cecha? Tak wychowywano i nadal wychowuje się w Polsce. Dziewczynki od małego uczone są tego, by były w stosunku do siebie wymagające. Skutki? Często bywamy krytyczne wobec własnej osoby, niż wobec innych. Do tego zupełnie nie potrafimy docenić siebie. Skąd w Polkach tyle samokrytyki?

Polki mają problem z pozytywnym myśleniem... o sobie

Z badań Kontigo wynika, 60% kobiet nie powie o sobie „Jestem niesamowita”. Ponad 31% Polek ma ogólny problem z mówieniem o sobie w superlatywach. Przebadane respondentki zostały więc zachęcone do tego, by wypowiedziały na głos słowa „Jestem niesamowita”, a potem zanotowały towarzyszące im emocje. Większość kobiet przyznała, że to niecodzienne zdanie wywołało u nich uczucie siły i pewności.

Kontigo dostrzega realny problem społeczny wśród Polek. To dlatego zachęca każdą z nas to wzięcia udziału w wyzwaniu, które marka stawia każdej kobiecie!

Podejmij challange #JestemNiesamowita

Wyzwanie #JestemNiesamowita to odpowiedź Kontigo na potrzeby kobiet. Marka chce, by każda z nas znalazła w sobie coś niesamowitego, by poczuła samorealizację i kobiecość. Rita Amaral, pomysłodawczyni projektu, zaprosiła do współpracy znane influencerki - Aleksandrę Żuraw i Agnieszkę Grzelak, które stały się Ambasadorkami akcji.

Na czym polega challange #JestemNiesamowita? Akcja ma zainspirować kobiety do uświadomienia sobie, dlaczego jesteśmy niezwykłe. Zastanów się chwile i wymień 3 powody, które świadczą o twojej niesamowitości. Po co? Wszystko dlatego, by każda z nas odzyskała wiarę w siebie, swoje możliwości i siłę!

Trzy powody. Na pewno są. Trzeba tylko przełamać się i przyznać, że istnieją. Każda z nas jest niesamowita nie tylko ze względu na to, co i w jaki sposób robi, ale ze względu na to, kim jest w środku. Jeśli chcemy zapoczątkować zmianę w swoim życiu, to bardzo Was proszę – poświęćcie chwilę, by zadać sobie to pytanie i wsłuchać się w odpowiedzi płynące prosto z serca. - apeluje Rita Amaral, CEO Kontigo.

A ty, dlaczego jesteś niesamowita? Podejmij challange Kontigo i uświadom sobie samej, jak cudowna jesteś!

