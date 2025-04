Pandemia sprawiła, że sporo z nas w tym roku dotkliwie odczuło samotność. Dla starszych osób w Polsce taka izolacja jest rzeczywistością od tak dawna, że czują się wręcz niewidzialni dla reszty społeczeństwa. Przed nimi kolejne samotne Święta. Na szczęście z pomocą rusza im Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.

Samotna jesień życia

Problem samotności seniorów to temat często pomijany w codziennej debacie. Każdego dnia spotykamy starsze osoby na ulicy, w sklepie czy na poczcie. Czasami zagadują oni kasjerów, przeciągając swoją kolej i irytując pozostałe osoby, które żyją w pośpiechu. Często jednak jest to dla nich jedyna forma kontaktu z drugim człowiekiem. Rozmowa z przypadkową osobą zaspokaja u nich tę podstawową potrzebę, bo w domu nie mają się do kogo odezwać. Los wielu starszych osób potoczył się inaczej, niż sobie to wcześniej wyobrażały.

fot. Materiały prasowe

Przejmująco cicha noc

Boże Narodzenie samotnych seniorów wygląda od lat podobnie. – "Samotność sprawia, że znikamy... Stajemy się niewidzialni. Od lat Święta nie są już dla mnie tak radosne jak kiedyś. Dzieci wyjechały, a męża już nie ma. Boże Narodzenie jest coraz smutniejsze..." – takie słowa usłyszałam od jednej z naszych podopiecznych – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Dlatego Stowarzyszenie od kilkunastu lat działa na rzecz osób, które ze względu na samotność i zaawansowany wiek zostały wykluczone i stały się niewidzialne.

Dar bliskości

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich obrało sobie za cel przywrócenie godności starszym osobom. Skupia się na wsparciu emocjonalnym. Dzięki temu podopieczni organizacji czują się traktowani podmiotowo, a ich człowieczeństwo w końcu zostaje dostrzeżone.

Pomaga w tym organizacja spotkań wielopokoleniowych, archiwizacja zachowanych pamiątek, wsparcie żołnierzy Powstania Warszawskiego, edukacja opiekunów zajmujących się dotkniętymi chorobą Alzheimera, a także funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla osób starszych.

Co więcej, setki zaangażowanych wolontariuszy odwiedza starsze, samotne osoby i zabiera je na spacery, wystawy sztuki czy do teatru. Działalność Stowarzyszenia wspierają głównie indywidualni darczyńcy, którzy nawet najmniejszą kwotą mogą pomóc jej podopiecznym.

Gwiazdka nadziei

Tegoroczne Boże Narodzenie może być dla seniorów szczególnie trudne. Jak bardzo? Tak, jak ukazuje to najnowsza kampania "Moc niewidzialności", w ramach której powstał wzruszający film poświęcony historii samotnej starszej pani. Mogłaby ona być naszą babcią, sąsiadką lub osobą, którą po prostu znamy z widzenia. Poznając jej perspektywę, możemy zobaczyć, jak ważne jest pomaganie w tym czasie.

Dlatego warto wspomóc Stowarzyszenie, odwiedzając stronę www.podarujwigilie.pl i wpłacając choćby najmniejszą kwotę. Więcej informacji o samym Stowarzyszeniu i jego działaniach możemy znaleźć na Facebooku i stronie www.malibracia.org.pl.