Zdalna praca, nauka online oraz ograniczone możliwości spędzania czasu poza domem sprawiają, że szukamy nowych, kreatywnych zajęć. Jak, oprócz oglądania seriali i czytania książek, zorganizować sobie czas wolny z rodziną? Technologia może sprzyjać rozwojowi nauki i zabawie! Sprawdź promocje, które przygotował iSpot, aby aktywować do zabawy i nauki całą rodzinę!

Reklama

iPad do zadań specjalnych

Intuicyjne, wygodne i szybkie urządzenie, które przyda się każdemu członkowi rodziny? Bez wątpienia mowa o iPadzie. Dzięki niemu i dostępnym akcesoriom, takim jak klawiatura, rysik czy mysz Bluetooth bez problemu możesz korzystać z internetu, pracować czy zająć dziecko kreatywną zabawą. W zależności od potrzeb iSpot oferuje kilka typów iPada: rozpoczynając od klasycznego, aż po iPada Pro, wszystkie modele objęte są atrakcyjną ofertą ratalną. Kup sprzęt już teraz, a zapłać za niego dopiero za 3 miesiące! Zniżka dla uczniów powyżej 18 roku życia, studentów i nauczycieli również zachęca, by sięgnąć po iPada jak towarzysza nauki i zabawy w domowym zaciszu. Wszystko to dzięki akcji #NieMaNudy organizowanej przez iSpot!

Interaktywne zabawki

Szukasz edukacyjnych zabawek, które rozbudzą kreatywność twojego dziecka? Możesz zapoznawać swoje pociechy z technologią, nie wychodząc z domu, zapewniając im przy tym rozrywkę i naukę w jednym. Kompatybilne z iPadem zabawki kupisz teraz o 20% taniej!

Dla najmłodszych świetnym wyborem będą interaktywne gry i notesy do rysowania marki Osmo. Dzięki nim dziecko rozwinie umiejętności manualne, a animowanie postaci z ulubionych bajek dostarczy mu niezapomnianych wrażeń!

Starsze dzieci i młodzież na pewno zainteresują roboty marki Abilix. Wspierają one rozwój nauki przedmiotów ścisłych, jak również uczą pracy w grupie i logicznego myślenia. Budowanie robotów to angażująca i bardzo przyszłościowe zajęcie! Równie ciekawych wrażeń dostarczą zabawki Sphero. Wyglądają niepozornie, lecz sterowane tabletem lub smartfonem kule to tak naprawdę technologicznie zaawansowane roboty. Dzięki nim można grać, a nawet uczyć się programowania!

Rozrywka w domowym zaciszu

Relaks przy dobrej muzyce, gry wideo czy domowe kino? Niezależnie co wybierzesz, warto sięgnąć po odpowiedni sprzęt audio. Ten marki Bang&Olufsen kupisz teraz z 25% rabatem! Wygodne modele słuchawek bezprzewodowych oraz niewielkich głośników mobilnych to świetny wybór, jeśli doceniasz jakość, a przy tym nie chcesz rezygnować z komfortu i wygody. Marka Sonos, której urządzenia przecenione są o 20%, oferuje natomiast niewielkie głośniki do zadań specjalnych. Wodoodporne modele sprawdzą się nawet w łazience, a estetyczny niewielki soundbar pomoże w stworzeniu magicznej atmosfery podczas seansu filmowego. Do tego przyda się również Apple TV – urządzenie zapewnia świetną jakość obrazu i dźwięku oraz dostęp do platform, takich jak Netflix, iTunes czy Mubi, które gwarantują rozrywkę na najwyższym poziomie.

Wszystkie urządzenia i zabawki znajdziesz w promocyjnej cenie na https://ispot.pl/s,nie-ma-nudy-z-ispot

Artykuł powstał z udziałem marki iSpot.