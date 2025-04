Dzięki najnowocześniejszym panelom winylowym z mineralnym rdzeniem z kolekcji Amaron Herringbone możemy mieć podłogę, która wygląda ponadczasowo, a jednocześnie jest bardzo zaawansowana technologicznie, wytrzymała oraz trwała. Piękne panele winylowe w jodełkę z rdzeniem mineralnym zaprojektowano specjalnie po to, by można było je układać w klasyczny wzór.

Panele winylowe z rdzeniem mineralnym – „jodełka” w nieklasycznej odsłonie

Panele winylowe SPC (solid polimer core) to panele nowej generacji. Ich struktura składa się z twardego rdzenia stworzonego z połączenia polimerów z minerałami skalnymi. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy najmocniejsze i najbardziej wytrzymałe panele, jakie istnieją na rynku. Kolor i faktura paneli Amaron Herringbone wręcz idealnie oddają wygląd prawdziwego drewna, nie wymagając przy tym specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

Szeroka paleta kolorystyczna paneli winylowych w jodełkę

Bezapelacyjnym hitem tego roku jest podłoga wykonana z paneli winylowych w jodełkę. Są one niezwykle praktyczne, trwałe, wodoodporne i bardzo przyjemne w dotyku. Posiadają najlepsze cechy naturalnego drewna i gresu, łącząc je w produkt doskonały. Amaron Herringbone to paleta aż dziesięciu kolorów, a co ważniejsze w pełnej gamie kolorystycznej od jasnego skandynawskiego stylu po ciemne dojrzałe naturalne kolory. Dzięki temu każdy znajdzie w niej coś, co go zachwyci.

Kolory paneli winylowych w jodełkę Amaron Herringbone

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Georgetown

To jeden z najbardziej klasycznych kolorów paneli winylowych dostępny na rynku. Jest to dość ciemny, ciepły odcień dębowy, który nawiązuje do klimatu amerykańskiego południa. Bardzo naturalne wybarwienie wprowadza do pomieszczenia element bezpieczeństwa i domowej atmosfery. Podłoga o klasycznej, mocnej strukturze i dość dużej liczbie słojów nadaje się do wszystkich pomieszczeń w domu. Panele Georgetown wyglądają bardzo naturalnie i autentycznie. Kolor sprawdzi się zarówno we wnętrzach minimalistycznych jak i doskonale nada się do wnętrz rustykalnych.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Preston

Preston to bielony dąb, które doskonale sprawdzi się nie tylko we wnętrzach skandynawskich, ale także w takich, które nawiązują do akcentów marynistycznych. Pięknie wygląda w połączeniu z granatem, czy ciemną, soczystą czerwienią. Wprowadza do pomieszczeń świeżość i nadmorski klimat.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Yankee

Ten kolor najczęściej wybierają osoby, które rozważały zakup drewnianych desek podłogowych. Panele winylowe Yankee są niemal identyczne zarówno jeśli chodzi o fakturę, barwę oraz wrażenia estetyczne. Mają nad deską tę oczywistą przewagę, że są wodoodporne i super wytrzymałe. Jasny dąb Yankee to nie tylko synonim luksusowej podłogi, ale także kolor jasny i ciepły, który stanowi doskonałe tło dla bardziej ekstrawaganckich dodatków. Jasne kolory dębowe na podłodze nie zdominują wnętrza. Będą stanowić idealne tło zarówno dla wnętrz skandynawskich jak i glamour. Podłoga w naturalnym kolorze dębu komponuje się także ze ścianami w zdecydowanych, nasyconych kolorach.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Harlow

To z pewnością jeden z tegorocznych hitów. Bardzo naturalny, świeży kolor dębowy. Stopień usłojenia jest optymalny. Kolor ten nadaje się do wnętrz klasycznych, gdyż jest bardzo tradycyjny, ponadczasowy, dostojny i ciepły. Podłoga Harlow sprawdzi się zarówno w mieszczańskich kamienicach jak i w nowoczesnych biurowcach. Podłoga Herringone z uwagi na swoją wytrzymałość nadaje się nie tylko do pomieszczeń mieszkalnych, ale także do mocno eksploatowanych przestrzeni biurowych. Nie dziwi więc, że Herringbone Harlow jest częstym wyborem kancelarii adwokackich, czy klinik medycznych.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Wembley

Wembley to nic innego jak naturalny, świeży, jasny dąb. W połączeniu z układaniem we wzór jodełki daje niesamowite wrażenie. Naturalność, ciepło, piękny rysunek słojów to główne cechy lidera naszego zestawienia. Herringbone Wembley to dekor, który najczęściej pojawia się w topowych magazynach o wykańczaniu wnętrz. A sama nazwa – oczywiście nawiązuje do Anglii, która z historią jodełki ma bardzo wiele wspólnego. Podłoga wykonana z paneli winylowych Herringbone Wembley ma piękny dekor prezentujący liczne pęknięcia i niedoskonałości. Swobodnie mogłaby gościć w wiktoriańskich kamienicach jak i w wiejskich domach w Duftown.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Hayworth

Praktycznie biała podłoga w jodełkę. Jest to deska mocno bielona, o bardzo naturalnym wyglądzie. Skandynawski styl w formie klasycznej jodełki. Sprawdzi się w letnich domach w stylu prowansalskim lub w nadmorskich posiadłościach. Na uwagę zasługuje delikatny szary odcień słojów, które dodają temu dekorowi naturalnego stylu.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Medicci

Delikatny, szary i ziemisty odcień dębu. Najmodniejszy odcień 2022 roku, widoczny w prezentacjach trendów topowych magazynów wnętrzarskich. Nie bez powodu nazywa się Medicci. Kolorystyka nawiązuje do Florencji i koloru kamiennej podłogi pałacu Medyceuszy. Ziemiste kolory z widocznymi spękaniami i mocnymi sękami idealnie sprawdzą się w stylu Japandi, uzupełnią minimalistyczne wnętrze i dopasują się do naturalnych dodatków.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Stamford

Bardzo jasny, ponadczasowy odcień bielonego drewna i niskim stopniu usłojowieniu i delikatnym szarym szczotkowaniu. Swoista dwukolorowość dekoru daje efekt naturalnej deski. Kolor będzie pasował nawet do niewielkich wnętrz, szczególnie urządzonych w stylu nowoczesnym czy modern-classic. Struktura tych paneli jest bardzo miła w dotyku.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Dearwood

To panele winylowe, które wyglądają, jakby właśnie przyjechały prosto z lasu. Nieco surowe, jasne drewno rozświetli każde pomieszczenie. Blasku dodaje delikatny wzór słojów i przebarwień. Jest to kolor, który sprawdzi się w eleganckich przestronnych pomieszczeniach, jak i w tradycyjnych mieszkaniach w blokach. Jego nienachalność pozwala dowolnie kształtować przestrzeń wokół. Dlatego nada się do minimalistycznych salonów, rustykalnych sypialni, czy łazienek w stylu glamour. To jeden z najbardziej uniwersalnych kolorów w zestawieniu.

PANELE WINYLOWE Arbiton Herringbone Dąb Windsor

Nazwa doskonale wskazuje, skąd wywodzi się ten uniwersalny i ponadczasowy odcień. To postarzany, rustykalny dąb, który powinien kojarzyć się z angielskimi dworami. Liczne słoje dodają autentycznego, naturalnego i ciepłego charakteru tej podłodze. To tekstura odważna i bezkompromisowa, która pokochają nie tylko miłośnicy Anglii przełomu wieków. Będzie idealnym dodatkiem do nowoczesnych czy loftowych wnętrz.

Podobne do drewna, ale praktyczniejsze

Panele winylowe z rdzeniem mineralnym są z wyglądu niezwykle podobne do drewna, a jednocześnie bardzo trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wodę, zmiany temperatur, światło słoneczne i promieniowanie UV. Nie wymagają dylatacji i nadają się do kuchni i łazienki. Mają także właściwości antystatyczne, więc doskonale nadają się dla alergików. Nie wymagają specjalnych zabiegów ani konserwacji. A zarówno montaż, jak i demontaż jest mało problematyczny.

Aby podnieść odporność paneli winylowych z kolekcji Amaron Herringbone powstała opatentowana technologia ochrony warstwy wierzchniej, znana z przemysłu kosmicznego, czy motoryzacyjnego. Titanium Nano Layer to dodatkowa warstwa lakieru, która podnosi odporność paneli na zarysowania nawet o 30%.

Fabryczna powłoka paneli Arbiton Titanium Nano Layer tworzy zwartą, jednorodną strukturę, która zapobiega zarysowaniom winyli. Takie właściwości sprawiają, że panele winylowe posiadające nanopowłokę charakteryzują się niezwykłą odpornością na zarysowania. Niezwykle cienka, a zarazem szczelna warstwa ochronna izoluje panel od wszelkich zanieczyszczeń, wzmacnia panele i uniemożliwia wnikanie brudu.

