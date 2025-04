Te zapachy to kwintesencja lata! Są zniewalające i sprawiają, że wszystkie spojrzenia zwrócone są na nas. Słodkie, intensywne kompozycje, przywodzące na myśl nadmorskie wakacje, eteryczne, kwiatowo-owocowe zapachy, dzięki którym czujemy się jak w baśniowym ogrodzie, a także nasycone piżmem i drzewem sandałowym orientalne nuty, które pobudzają zmysły...

Sprawdź, które z nich najbardziej pasują do twojego stylu i osobowości i zachwycaj nieprzemijającym zapachem!

Jesteś... sensualna i elegancka

Kochasz modę, ale nie podążasz ślepo za trendami? Uwielbiasz improwizować, jednak robisz to z rozmysłem i smakiem, a w swoich stylizacjach stawiasz na nieprzemijającą elegancję? Jeśli tak, twoim zapachem lata jest eleganckie i kobiece połączenie słodkiej konwalii majowej z orzeźwiającymi cytrusami i czarną porzeczką, które podkreśli twoją osobowość i charakter.

Twój zapach Lenor Parfum des Secrets: Mystery

Jesteś... urzekająca i pełna wdzięku

Uwielbiasz minimalizm? W twojej szafie królują klastyczne kroje w kolorach ziemi?Słuchasz niszowej muzyki, a wolny czas najchętniej spędzasz w towarzystwie książek? Jeśli tak, tego lata otaczaj się zapachem aromatycznych ziół z dodatkiem soczystego jabłka, akordami szyprowymi i pudrową nutą, który rozbudzi twoje zmysły i sprawi, że twoje samopoczucie od razu stanie się lepsze.

Twój zapach Lenor Parfum des Secrets: Charm

Jesteś... czuła i zniewalająca

Zdecydowanie nie boisz się kolorów i kochasz eksperymentować? W twojej szafie znajduje się prawdziwy misz-masz, który dla ciebie tworzy idealną całość? Jeśli tak, tego lata postaw na kwiatowo-owocowe połączenie, w którym pierwsze skrzypce grają słodki jaśmin, ciepłe drewno i zniewalająca róża. Do tego, delikatny zapach bursztynu, drzewa sandałowego i bogata woń piżma, które dodadzą ci finezji i wyrafinowania.

Twój zapach Lenor Parfum des Secrets: Blush

Jesteś... spontaniczna i radosna

Uwielbiasz podróżować i wciąż planujesz kolejne eskapady? Jesteś spontaniczna, a decyzje, także te dotyczące ubioru, podejmujesz w mgnieniu oka? Tego lata twoim atrybutem powinien być uderzający i uzależniający zapach, przepełniony egzotycznymi nutami czerwonych owoców oraz szlachetnego drewna. Efekt? Oszałamiający!

Twój zapach Lenor Parfum des Secrets: Kiss

Nieprzemijający zapach lata

Marka Lenor, aby zatroszczyć się o wszystkie kobiety i sprawić, aby ukochany, idealnie dopasowany do nich zapach nieustannie im towarzyszył opracowała wyjątkową kolekcję płynów do płukania tkanin Lenor Parfum des Secrets.

Każdy z zapachów Lenor Parfum des Secrets został stworzony przy współpracy z topowymi domami perfumiarskimi, z wykorzystaniem składników, które znajdziemy w tradycyjnych perfumach. Cztery niesamowite płyny do płukania tkanin - Mystery, Charm, Blush oraz Kiss zaprojektowano po to, by dopełnić i wzbogacić zapach ubrań, który utrzymuje się nawet wtedy, kiedy twoje perfumy są już mniej wyczuwalne. Wszystko po to, abyś zawsze czuła się kobieca i pewna siebie.

Artykuł powstał z udziałem marki Lenor.