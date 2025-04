Reklama

Niedawno się urodziło, nosiło rozmiar 56, a już ledwo mieści się w 98? Zna to każda mama. Dzieci rosną stanowczo za szybko. A rodzice? Gromadzą w szafach za małe ubranka. Co z nimi zrobić? Te najcenniejsze i symboliczne możesz zostawić na pamiątkę. Pierwsze body, ulubione skarpetki, kolorowa sukienka czy słodkie spodenki za kilka lat przywołają wiele cudownych wspomnień. Ale ile ubranek można "chomikować"? :) Te, które są już za małe, po prostu sprzedaj. Obawiasz się, że nie masz na to czasu? Oczami wyobraźni widzisz już, jak pracochłonne będzie dodanie oferty, a potem drukowanie etykiet i nadawanie paczki? Na szczęście to nie musi tak wyglądać. Wybierz sprawdzoną platformę, dzięki której wyślesz paczkę za darmo bez drukowania etykiety. Z pomocą przychodzi OLX.

Jak sprzedać ubranka i zabawki po dziecku?

fot. Adobe Stock

Internetowe platformy ogłoszeniowe to idealne rozwiązanie dla zabieganych rodziców, którzy chcą nadać nowe życie ubrankom i zabawkom, których ich pociechy już nie potrzebują. Zyskujesz nie tylko pieniądze, ale i wolną przestrzeń w domu. Co więcej, uczysz dzieci, że starych rzeczy nie trzeba wyrzucać.

Od czego zacząć? Oto kilka cennych rad!

Posegreguj ubranka i zabawki. Zastanów się, czego już nie potrzebujecie. Zrób zdjęcia rzeczom, które chcesz sprzedać. Wybierz sprawdzoną platformę, aby mieć pewność, że będziesz zadowolona. Zamieść ofertę.

Pamiętaj o dodaniu własnego zdjęcia (takie zawsze uwiarygadniają ofertę i są bardziej interesujące).

Dodaj opis, w którym przedstawisz produkt i jego stan faktyczny, w tym ewentualne wady/zniszczenia. Nie martw się - to normalne, że pchacz dla noworodka ma lekko porysowane kółka, a drewniany konik ślady użytkowania - rodzice to doskonale rozumieją.

Następnie wpisz cenę i zaznacz, że istnieje możliwość wysłania sprzedawanej rzeczy. Dzięki temu twoja oferta ma większy zasięg odbiorców.

OLX bez etykiety

fot. Materiały prasowe

Dla tych rodziców, którzy nie chcą walczyć z domową drukarką, nie posiadają jej lub po prostu nie mają czasu, aby to zrobić, mamy dobrą wiadomość. Platforma OLX pozwala na wysyłkę paczki za pomocą paczkomatów InPost bez drukowania etykiety.

Możesz dodać aż 1000 (!) ogłoszeń za darmo i cieszyć się prawdziwą wygodą. OLX umożliwia też interakcję z kupującym, dzięki czemu cały proces sprzedaży jest prosty, szybki i przyjemny.

Jak to działa krok po kroku?

1. Wystaw swój przedmiot z opcją Przesyłki OLX – jako przewoźnika wybierz InPost.

2. Gdy kupujący kupi Twój przedmiot, potwierdź sprzedaż i wybierz opcję nadania bez etykiety.

3. Odbierz mailowo 9-cyfrowy kod oraz QR-kod.

4. Wpisz lub zeskanuj otrzymany kod w Paczkomacie.

5. Włóż paczkę do skrytki, która się otworzy.



I gotowe! Teraz możesz śledzić drogę przesyłki w aplikacji InPost – pamiętaj, że aplikacja InPost musi być zarejestrowana na ten sam numer, który został podany na OLX podczas potwierdzania sprzedaży.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki OLX.