Myjka parowa do podłóg – czym jest i dlaczego warto ją kupić?

Mopy parowe (czy też inaczej: myjki parowe), to urządzenia proste w obsłudze, które mogą wznieść sprzątanie na wyższy poziom. Samo mycie podłóg, by było jak najbardziej potrzebuje silnej, często drogiej chemii. Czy jednak musi tak być?

Myjka parowa do podłóg jest w stanie usunąć nie tylko silne zabrudzenia, ale i zwalczyć wszelkie wirusy i bakterie znajdujące się na czyszczonej powierzchni, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych detergentów. To urządzenie występuje w kilku wariantach – od przypominających budową pionowy odkurzacz po te, wyglądające jak zwykłe mopy. Istnieją też modele łączące w sobie zalety myjki parowej i odkurzacza!

Jak działa myjka parowa do podłóg?

Każdy mop parowy posiada wbudowany zbiornik na wodę, którego zawartość zostaje doprowadzona do wrzenia za pomocą specjalnej grzałki. Działanie urządzenia oparte jest na automatycznym wyrzucie pary wodnej z dużą mocą, która zwilża podłogę. Wilgoć wraz z brudem jest od razu zbierana przez ściereczkę, praca przebiega więc sprawnie i bez wysiłku.

To jednak niejedyne zalety myjki parowej poza niezwykłą skutecznością, brakiem smug i konieczności użycia detergentów. Urządzenie to często wyposażone jest w różne końcówki, umożliwiające sprzątanie za pomocą pary również trudnodostępnych miejsc. Bez problemu dotrze do zakamarków, narożników czy miejsca pod meblami wybijając wirusy i bakterie oraz skutecznie czyszcząc daną powierzchnię.

Komu przyda się mop parowy?

Kto powinien pomyśleć nad zakupem takiego urządzenia? Przede wszystkim osoby z chorym kręgosłupem, dla których schylanie się i wyciskanie nadmiaru wody z klasycznego mopa może być problematyczne. Jest to też doskonałe rozwiązanie dla rodziców małych dzieci, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech i uchronić je przed brudem, zarazkami czy wirusami. Raczkujące lub bawiące się na podłodze dzieci nie będą już dotykać niedokładnie oczyszczonej podłogi w mieszkaniu.

Dla fanów nowoczesnych rozwiązań najlepszym wyborem będzie mop parowy bezprzewodowy, który jeszcze bardziej poprawi komfort pracy z urządzeniem, ponieważ dotrzesz z nim w każdy kąt swojego domu bez konieczności przepinania kabla.

Mopy parowe – jakie dają efekty?

Wiesz już, że myjka parowa jest w stanie wyczyścić z podłogi trudne do usunięcia, stare zabrudzenia oraz zabija wirusy i bakterie niewidoczne gołym okiem. To jednak nie wszystko! Dzięki mocy pary wodnej jesteś w stanie dokładnie umyć także okna, płytki w łazience, kuchenkę i niektóre meble - sprawdź koniecznie materiał, z jakiego są wykonane, ponieważ nie każda tkanina dobrze reaguje na parę wodną.

Jeżeli więc chcesz cieszyć się idealnie doczyszczoną powierzchnią nie tylko podłogi, ale kafelków w łazience czy kuchni – postaw na myjkę lub mop parowy, które sprawią, że twój dom będzie higieniczny i bezpieczny dla każdego.

Materiał powstał z udziałem marki Empik.