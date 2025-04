Chcąc zachować młodość ducha, aż 57 proc. z nas podróżuje kilka razy w roku, a 34 proc. wybiera małe przyjemności, którymi cieszy się kilka razy w tygodniu - wynika z badania Maison & Partners przeprowadzonego na zlecenie marki Tymbark. Poznaj 6 prostych i niezawodnych sposobów, które pozwolą Ci zachować młodość ducha i celebrować kochanie życia.

Reklama

Czy latem łatwiej odnaleźć młodość ducha?

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie marki Tymbark pokazują, że dla Polaków młodość ducha to, między innymi, ciekawość świata, radość, optymizm, aktywność fizyczna oraz przebywanie z innymi. Rozumienie tego pojęcia jest bardzo bliskie interpretacji kochania życia. Osoby kochające życie są pogodne, optymistyczne, pewne siebie, mają świadomość własnej wartości i są odważne. Chociaż przejawy kochania życia i aktywności podejmowane z wiekiem mogą się zmieniać, to młodość ducha cechuje chęć działania i nieprzejmowania się tym, co w danym wieku wypada, a co nie. W zachowaniu pozytywnego podejścia do życia pomaga między innymi, przebywanie wśród innych osób kochających życie.

Młodość ducha jest, jak sama nazwa wskazuje, bardziej stanem ducha, albo mówiąc inaczej, stanem umysłu, niż wynikiem obiektywnych przesłanek, jak np. wieku, wykształcenia czy pozycji zawodowej. To, czy ktoś jest młody duchem, czy też nie, wynika z jego otwartości na świat, na nowe doświadczenia, cech osobowości i poziomu optymizmu. Osoby młode duchem poszukują aktywności, które pasują do ich nastawienia do życia, dlatego częściej są aktywne i potrafią się cieszyć wieloma, również bardzo drobnymi przyjemnościami.

Wolny czas i doskonała pogoda za oknem, niewątpliwie sprzyjają uwolnieniu młodości ducha, robieniu rzeczy zgodnych z własnymi potrzebami, tak jak lubimy, a nie tak jak wymaga od nas życie codzienne i otoczenie - dodaje Dominika Maison, President & Chief Science Partner, Maison & Partners.

Polacy po 30. roku życia czują się zadowoleni z życia na poziomie 66 (w skali od 0 do 100). Większość z nas, bo aż 68 proc. respondentów, czuje się młoda duchem, a aż 78 proc. uważa się za osoby kochające życie. To, co robimy w czasie wolnym i dla przyjemności pomaga nam utrzymać dobre samopoczucie: 39 proc. z nas cieszy się dobrym jedzeniem i piciem oraz związkami intymnymi, a 29 proc. uprawianiem sportu kilka razy w miesiącu. Z odpoczynku na łonie natury korzysta w ciągu roku 40 proc. z nas. Natomiast tylko 34 proc. respondentów stara się kilka razy w roku zdobywać nowe umiejętności.

Setki badań dowodzą, że kontakt z naturą, aktywny wypoczynek, a zwłaszcza aktywność fizyczna w pięknych okolicznościach przyrody są najlepszymi sposobami na odnowę nie tylko duchową (Amerykańscy psychologowie nazywają to rozkwitaniem) ale i biologiczną. A przecież niemal wszyscy, zwłaszcza po trzydziestce chcieliby być przynajmniej odrobinę młodsi – szczęśliwsi i sprawniejsi. Czy Polacy tej recepty nie doceniają? No właśnie spora część nie docenia. Zaledwie 40 proc. uprawia jakąkolwiek aktywność fizyczną. Wymówką jest zazwyczaj przemęczenie, co brzmi paradoksalnie. Nie ma przecież lepszego lekarstwa na zmęczenie jak umiarkowany wysiłek fizyczny. Oglądając przeciętnie ponad dwie godziny dziennie programy telewizyjne możemy co najwyżej zabić nudę, nie ożywimy w ten sposób swojej witalności – wyjaśnia prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny

Badanie marki Tymbark pokazuje, że poczucie młodości ducha można odnaleźć dzięki różnorodnym zajęciom na każdym etapie życia, ponieważ jest ono niezależne od naszej metryki. Zwłaszcza o tej porze roku kiedy możemy cieszyć się doskonałą pogodą i plenerowymi aktywnościami Tymbark przychodzi z podpowiedzią, jak w naturalny sposób odnaleźć w sobie młodość ducha.

6 sposobów na zachowanie młodości ducha wg marki Tymbark:

1. Spędzaj czas na świeżym powietrzu – wybierz jogging lub spacer po lesie zamiast biegania na bieżni, ulubioną gazetę lub książkę czytaj na tarasie lub w ogrodzie oraz zabierz rodzinę na piknik. Świeże powietrze i kontakt z naturą dodadzą Ci energii!

2. Ruszaj się – aktywność fizyczna pobudza produkcję endorfin, które wprowadzą Cię w dobry nastrój, a przy okazji zadbasz o swoją sylwetkę.

3. Otaczaj się zielenią – zieleń wpływa kojąco na nasz umysł pomagając się odprężyć i zredukować stres.

4. Pora na przygodę – wyłam się z codziennej rutyny i zrób coś, na co dawno miałaś ochotę. Nie myśl o tym czy coś wypada lub nie. Spróbuj nowego sportu, weź dzień wolnego i poświęć go tylko dla siebie albo wybierz się na koncert, o którym marzysz od kilku miesięcy.

5. Próbuj nowych rzeczy – każde nowe doświadczenie daje wiele satysfakcji. Spróbuj nowych potraw, kup inny smak soku niż zazwyczaj – zaskakuj się nawet w najmniejszych rzeczach!

6. Zadbaj o witalność – regularnie dostarczaj swojemu organizmowi porcji witamin, które dodadzą Ci niezbędnej każdego dnia porcji energii. Specjaliści radzą by każdego dnia spożywać 5 porcji owoców, warzyw lub soku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie marki Tymabark!