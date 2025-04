Poznaj projekt „Mieszkanie – kup i zrób”



„Mieszkanie – kup i zrób” stanowi swego rodzaju próbę wskazania najważniejszych składowych procesu kupna i wykańczania naszego mieszkania. Na doskonałe mieszkanie składa się bardzo wiele przeróżnych czynników, których nie sposób wymienić w kilku słowach, dlatego skupiliśmy się na pojedynczych składowych, by choć trochę objaśnić naszym czytelnikom, na co zwrócić uwagę.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania?



Przede wszystkim, jakie mamy prawa i obowiązki w relacji z deweloperem mieszkania, które planujemy kupić. To bardzo ważne zagadnienie, szczególnie w kontekście pieniędzy, jakie wydajemy na daną nieruchomość, której cena może wynieść kilkaset tysięcy złotych. To olbrzymia kwota, dlatego upewnijmy się, że cała transakcja będzie odbywała się zgodnie z prawem.

Mówimy również, w jaki sposób ocenić stosunek jakości do ceny, na czym się skupić dokonując wyboru nieruchomości. Czy będzie to lokalizacja, powierzchnia, wyposażenie czy na końcu cena? Cytując Jarosława Krawczyka z Otodom: Mówi się, że trzy najważniejsze zmienne to lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. W momencie, kiedy mieszkanie z rynku wtórnego możemy wyremontować, a meble wymienić, to lokalizacja pozostanie zawsze wartościowa.

Aby nasze wnętrza wypełniało ciepło domowego ogniska niezwykle ważne są meble i dodatki, które nas otaczają. Jednak te nowe są bardzo często zbyt drogie. Tutaj z pomocą przychodzą nam meble „z drugiej ręki”, które oprócz niższej ceny, posiadają również swoją duszę. Meble z czasów PRL-u w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością i które na przykład w serwisie OLX możemy nabyć za niewielkie pieniądze.

Skupimy się również na otoczeniu naszego mieszkania – w jaki sposób wpływa na nas życie w Smart City? Jakie są zalety życia w inteligentnym mieście i co faktycznie zyskują mieszkańcy? Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zależy nam na ciszy i wybierzemy mieszkanie w podmiejskiej miejscowości, czy jednak pójdziemy z prądem zmian i będziemy cieszyli się udogodnieniami Smart City?

Więcej na temat kupna mieszkania możesz przeczytać na stronie internetowej www.spacepress.pl oraz w Gazecie Wyborczej, na łamach której w dniach 23-24 lutego ukaże się dodatek tematyczny Space Press w całości poświęcony tematyce kupna i wykańczania mieszkania. Jeśli jednak nie uda się komuś dostać gazety w tym terminie, będzie mógł otrzymać ją podczas Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Gdańsku i w Warszawie (2-3 marca) oraz w czasie Targów Mieszkań i Nieruchomości w Lublinie (22-24 marca).

