Rozszerzanie diety dziecka według przyjętego schematu

Dla oswojonego z mlecznymi posiłkami maluszka każdy nowy produkt wprowadzony do diety będzie nowością. Nie bez znaczenia jest zarówno smak, jak i konsystencja. Eksperci zalecają stopniowe rozszerzanie diety niemowlęcia. W tym zakresie wsparciem może być schemat żywienia niemowląt, który opracowany został przez Sekcję Żywieniową Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Według zaleceń ekspertów, rozszerzanie diety można rozpocząć po ukończeniu przez maluszka 4 miesiąca życia. Najlepiej, by pierwszym nowym smakiem, jaki pozna niemowlę, były warzywa, a następnie owoce, wszystko o konsystencji gładkiego purre. Gdy maluszek zaakceptuje ich smak, stopniowo nadchodzi czas na kolejne nowości, w tym pierwsze mięsko. W okolicy 6 miesiąca życia zmagazynowane w organizmie dziecka zapasy żelaza przestają wystarczać do zaspokajania potrzeb związanych z prawidłowym rozwojem. Mięso jest źródłem tego składnika w łatwo przyswajalnej formie, na tym etapie stają się więc ważnym elementem w jadłospisie dziecka. Jakie jeszcze zalety w sobie kryją?

zawierają pełnowartościowe białko, szczególnie ważne w okresie intensywnego rozwoju niemowlęcia,

są źródłem witamin, także tych, których nie znajdziemy w pokarmach roślinnych - np. witaminy B12,

dostarczają maluszkowi pozostałych, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników mineralnych, np. cynku.

Dodatkowo, przewód pokarmowy dziecka na tym etapie życia jest już gotowy do trawienia i wykorzystywania produktów mięsnych. Czas więc wybrać pierwszy mięsny posiłek dla naszej pociechy - jak zrobić to właściwie?

Pierwsze mięsko na talerzu maluszka

Planując rozszerzanie diety dziecka o pierwsze mięsne posiłki, warto kierować się kilkoma prostymi zasadami. Przede wszystkim mięso przeznaczone dla niemowlaka musi pochodzić ze sprawdzonego źródła. Rodzic powinien być pewien, że zanim trafiło ono do sprzedaży, zostało odpowiednio przebadane. Dobrym wyborem będzie chude mięso o jak najmniejszym stopniu przetworzenia.

Warto wiedzieć, że zawartość żelaza różni się w zależności od rodzaju mięsa, z jakim mamy do czynienia. Najwięcej tego składnika znajduje się w mięsach czerwonych, do których zaliczamy m.in. wołowinę, cielęcinę i wieprzowinę.

Najlepiej, aby pierwszy mięsny posiłek, jaki podamy dziecku, składał się z wysokiej jakości mięsa, które powinno być ugotowane i zmiksowane. Można sięgnąć po dostępne na rynku gotowe mięska, stworzone specjalnie z myślą o niemowlętach i małych dzieciach.

Moment, w którym nasza pociecha może po raz pierwszy poznać smak mięska to ważny etap w rozszerzaniu diety dziecka. Przestrzegając kilku prostych zasad masz szansę w bezpieczny sposób zapoznać dziecko z tym ważnym w jego jadłospisie produktem!

Ważna informacja

W okresie pierwszych 6 miesięcy życia dziecka zalecane jest wyłączne karmienie piersią. Po tym okresie należy rozpocząć wprowadzanie żywności uzupełniającej o odpowiedniej wartości odżywczej przy jednoczesnej kontynuacji karmienia piersią do ukończenia przez dziecko 2 lat i dłużej. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego czas wprowadzenia posiłków uzupełniających należy skonsultować z lekarzem lub położną.