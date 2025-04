Odkrywanie możecie zacząć z lampką prosecco w Dzień i Noc na Placu Mirowskim. To klimatyczne miejsce w kultowej Hali Mirowskiej z pyszną kuchnią, które warto odwiedzić również w późnych godzinach „afteru” – noc jest tu naprawdę długa. Z Placu Mirowskiego, niedaleko, bo przy ulicy Nowogrodzkiej warto zawitać do trzech lokali: Weles Bar, Art Sushi i Beef and Pepper. W pierwszym, dzięki karcie Big City Life i Warszawa Kobiet, barmani uraczą was autorskim koktajlem Big City Life, w kolejnym napijecie się japońskiego wina „on the house”, a w ostatnim znajdziecie świetne steki i więcej trunków w pakiecie.

Jeśli Warszawa, to Wisła. Na Wioślarskiej możecie wpaść do Ogrodów Wisła – miejsca uznawanego za towarzyskie centrum miasta. Niedaleko, bo na Dobrej, znajduje się Moderne Artisanal, które powita nas autorskim drinkiem See northern lights. Kolejny punkt, który musicie odwiedzić na Powiślu, to kultowa już Warszawa Powiśle, gdzie panuje klimat rodem z największych europejskich miast. Warszawa Powiśle ugości was autorskim koktajlem Big City Life! Na pobliskim Solcu warto zajrzeć do restauracji Na Lato, która w piątki i soboty zaprasza na niezapomniane imprezy. Jeśli o zabawie już mowa, to koniecznie pamiętajcie o Room 13, Level 27 i Bank Club, znajdujących się przy ulicy Mazowieckiej. Niespodzianki czekają na Was również w Momu przy placu Teatralnym i w restauracji Pera.

Gdy będziecie w okolicach Bakalarskiej, wstąpcie do Hanoi Grill, China Hotpot i Home BBQ. Dwa pierwsze lokale ugoszczą was odpowiednio: lampką wina Choya lub kieliszkiem prosecco, a ostatni rozpieści podniebienia sałatką z łososiem. Wszystkie te miejsca znajdują się w niedalekiej odległości, więc bez problemu można zaplanować sobie wieczór w tej okolicy i odwiedzić nawet kilka lokali.

W ścisłym centrum miasta ugości was Reina, serwująca steki i owoce morza. Niedaleko od Reiny, na ulicy Próżnej, znajduje się z kolei San Thai - tajska restauracja witająca beneficjentów karty kieliszkiem wina Pinot grigio lub merlot. Będąc w centrum zajrzyjcie również do Antresoli, goszczącej lampką prosecco lub świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy - lokal znajduje się pod adresem Wronia 45. Cappuccino na Śródmieściu?

Karty mają również coś dla fanów gruzińskiej kuchni. Do projektu dołączyła restauracja Chmeli Suneli z lokalami na Wilczej i Nowym Świecie. Doskonała kuchnia i wino to ich znak rozpoznawczy!

Będąc na Pradze zajrzyjcie do Syreniego Śpiewu, gdzie serwują kilkadziesiąt rodzajów whisky oraz tradycyjne koktajle. W okolicy znajduje się również salon fryzjerski Aleksandra Różycka Hair, gdzie możecie się skusić m.in. na zabieg regeneracji włosów Simply Zen.

W ramach karty można skorzystać również z innowacyjnego treningu BodyTec20+, gdzie pod okiem profesjonalnych trenerów poruszycie nawet te mięśnie, o których nie mieliście pojęcia. Jeśli nie jesteście fankami tego typu ćwiczeń, zajrzyjcie na niesamowicie energetyczne zajęcia Organic Move prowadzone przez Adama Adamonisa. A żeby trening nie poszedł na marne, karta Warszawa Kobiet umożliwia indywidualną opiekę dietetyka z 4 Your Health. Zapewni on profesjonalną konsultację dietetyczną i dodatkowo -30% na plan dietetyczny.

Więcej przyjemności dla ciała? Co powiecie na tajski masaż w Thai Sun lub konsultację z zakresu ginekologii estetycznej w Klinice Femmed? Swoje oferty w ramach karty udostępnili również Depil Concept. Big City Life oraz Warszawa Kobiet dają także korzyści w wymiarze wirtualnym. Na stronach internetowych marek EstroVita, BeeYes i Sundose otrzymacie nawet do 20% zniżki. Cała gama suplementów i kosmetyków naturalnych czeka na odkrycie!

Brzmi dobrze? Wraz z kartami Big City Life oraz Warszawa Kobiet te i inne atrakcje czekają na ciebie każdego dnia. Do zobaczenia na mieście!