Jaki powinien być współczesny mężczyzna? Wiadomo - przystojny, zadbany, wysportowany, inteligentny, z poczuciem humoru, troskliwy i... Wymieniać można długo. A jak to się ma do realiów? Sprawdźmy. Oto 4 najczęściej spotykane typy mężczyzn. Któryś z nich jest ci szczególnie bliski?

1. Podróżnik

Łączy ponadczasowe wartości z nowoczesnymi wyzwaniami. Kocha rodzinne wakacje, ale i szalone wypady w męskim gronie. Weekendy spędza na nartach, nad morzem lub zwiedzając starówki polskich miast. I chociaż wierzy, że męskie feromony są najlepszym afrodyzjakiem, to ceni sobie żele pod prysznic o naturalnym zapachu drzewa cade i paproci.

2. Ekskluzywny menel

Modny look, nonszalancki styl, elegancka broda. To za nim obejrzy się niemal każda kobieta! Do tego sypie żartami jak z rękawa. Przy nim po prostu się nie nudzisz. Do tego pachnie obłędnie. Jak? To świeży zapach minerałów i drzewa cedrowego. Działa zniewalająco!

3. Sportowiec

Hołduje zasadzie: dzień bez ruchu, dniem straconym. Kocha aktywność fizyczną i zdrowo się odżywia. Wie, że sport, to wysiłek, poświęcenie i... pot (który nie zawsze pachnie najkorzystniej). To dlatego tak dużą wagę przywiązuje do zapachu. Po siłowni bierze prysznic, używając intensywnego, pielęgnującego żelu, najlepiej o zapachu mięty i pobudzających cytrusów.

4. Król korporacji

Garnitur, ciemna teczka, idealnie wypastowane buty. Nieważne, jaka temperatura na zewnątrz – on zawsze dzielny i niezłomny nosi krawat i jasną koszulę. Do tego laptop i ciemna mocna kawa w papierowym kubku za 25 zł. Całość podkreślona mocnym akcentem zapachowym, bo przecież w jego codziennej walce o targety, siła zapachu ma niezwykłe znaczenie. Wiadomo – silny zawodnik pachnie aromatami drzewnymi, minerałami i cytrusami. Jest mistrzem wszystkiego - sprzedaży, marketingu, obsługi komputera - to dlatego w biurze wszyscy go szanują i uwielbiają.