To, co ceni w pracy influencerki modowej najbardziej to… otaczające ją przyjemne zapachy. Jak tłumaczy:

Reklama

Pracuję w domu, tu nagrywam, montuję filmy, robię zdjęcia i piszę artykuły. Praca kreatywna wymaga pobudzania zmysłów. Zaczynam dzień od gorącej wody z cytryną i imbirem lub kawy zbożowej z mlekiem. Zapalam świeczkę zapachową, w domu roznosi się woń świeżych kwiatów. Czas start – ruszam z pracą – mówi ShinySyl.

Na swoim blogu, Instagramie i YouTubie najczęściej opowiada o modzie. Jak sama mówi to jej pasja i nałóg. Ubrania to dla niej jednak coś więcej niż tylko odpowiedni wygląd.

Liczy się dla mnie jakość materiałów, z których jest wykonany model. Po każdym zakupie od razu piorę ubrania. Uwielbiam, kiedy moja garderoba ładnie pachnie świeżością. Przy czym ładnie, wcale nie musi oznaczać intensywnie. Chcę, aby ten zapach mi towarzyszył, a nie dominował – tłumaczy blogerka.

Zapach domu



Ten, jak podkreśla Sylwia, zmienił się od kiedy została mamą. Oliwier zmienił jej życie i wprowadził do domu zupełnie nowy zapach.

Na pewno wiele z Was kojarzy taki charakterystyczny zapach dziecka. Bezpieczeństwo, miłość, szczęście – to takie pierwsze skojarzenia, które przychodzą mi do głowy. To był właśnie czas, kiedy nasze mieszkanie stało się przytulnym, rodzinnym domem – mówi Sylwia.

Powiew morskiego powietrza



Z Sylwią o zapachu rozmawialiśmy przy okazji akcji #MamNosaDo, w której wspólnie z marką Persil koncentrujemy się na wyjątkowych doznaniach zmysłowych. Blogerka, która od urodzenia mieszka w Gdańsku przywołała zapach Bałtyku, który skojarzył jej się z niezwykłą świeżością.

Bo długotrwała świeżość to jeden z tych elementów, który praniu zapewnia marka Persil. Linia Against Bad Odors to jednak coś więcej, a konkretnie – neutralizacja brzydkich zapachów. Dzięki niezwykłej technologii neutralizacji nieprzyjemnych zapachów zawarte zarówno w Żelu do prania Persil Against Bad Odors jak i dyskach Persil Discs Against Bad Odors cząsteczki przyciągają nieprzyjemne zapachy, uwalniając w zamian niezwykłe kompozycje zapachowe.

Ubrania pozostają perfekcyjnie czyste i pachnące świeżością.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Persil.